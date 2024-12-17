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Всего за два дня россияне потеряли более 50 человек личного состава, еще более 100 получили тяжелые ранения, - ДШВ. ВИДЕО

Только за два дня россияне потеряли более 50 человек личного состава, а еще более 100 солдат получили тяжелые ранения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой управление коммуникаций Командования Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.

"Ежедневные попытки штурмовать наши позиции остаются тщетными. Появилась информация, что на помощь врагам прибыли военные из Северной Кореи, которые упорно идут пачками "на мясо". Однако утверждать, что это были именно корейские наемники, будем только после того, как какой кореец в плену расскажет о своей нелегкой судьбе", - добавили десантники.

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Собаки на Новий рік не будуть голодні!!!
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17.12.2024 18:26 Ответить
Вот косорылых научили не кучковаться.
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17.12.2024 18:45 Ответить
Де втратили 50 москалів за 2 дні і хто їх за%уячив ? білібірда а не стаття .
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17.12.2024 19:27 Ответить
>>Всего за два дня россияне потеряли более 50 человек личного состава, еще более 100 получили тяжелые ранения, >> Eto, konjechno, radujet, hotja malovato... No pora bilo u Ukraincev NAKANJEC-to PONJATJ, chto kacapam eto POFIG!!! Pofig, potjerjalji 50, 500 ilji 5000 za djenj! Poka postupajet novoje 'njaso' - eto POFIG, NJEVAZHNO!
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17.12.2024 20:03 Ответить
Доброго вечора хто має якусь інформацію про 14 грудня наступ корейців на 41 бригаду багато людей вважають зниклими безвісти можливо хтось щось знає будь ласка 🙏🙏🙏🥺😓
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19.12.2024 19:44 Ответить
 
 