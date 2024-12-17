Всего за два дня россияне потеряли более 50 человек личного состава, еще более 100 получили тяжелые ранения, - ДШВ. ВИДЕО
Только за два дня россияне потеряли более 50 человек личного состава, а еще более 100 солдат получили тяжелые ранения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой управление коммуникаций Командования Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.
"Ежедневные попытки штурмовать наши позиции остаются тщетными. Появилась информация, что на помощь врагам прибыли военные из Северной Кореи, которые упорно идут пачками "на мясо". Однако утверждать, что это были именно корейские наемники, будем только после того, как какой кореец в плену расскажет о своей нелегкой судьбе", - добавили десантники.
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