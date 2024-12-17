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Зеленский (19064) Польша (8154) Туск (677) Украина (44300)

Нынешние отношения Украины и Польши остаются стабильными в такое непростое время, - Зеленский

туск,зеленський

Президент Владимир Зеленский заявил, что отношения Украины и Польши стабильны в нынешнее непростое для страны время.

Об этом глава государства сказал во время совместной с премьер-министром Польши Дональдом Туском пресс-конференции во Львове, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Сегодня у нас был очень теплый и очень продуктивный разговор, действительно хороший. Наши отношения стабильны в такое непростое время. Я считаю, что этот сигнал очень важен для обоих наших государств", - отметил Зеленский.

Президент отметил, что обсудил сегодня с Туском "общее понимание и совместные достижения".

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"Дональд (Туск) проинформировал меня о своих переговорах, которые есть у польской стороны. Я рассказал о том, какие мы ведем переговоры, дипломатические встречи с нашими партнерами. Очень важно, чтобы Украина и Польша действовали так, чтобы поддерживать усилия друг друга - это нас всегда укрепляет", - подчеркнул Зеленский.

Глава государства добавил, что министерства культуры обеих стран сейчас сотрудничают по историческим вопросам.

"Есть встречи, есть совместная работа, она началась, и есть в этом хорошее", - резюмировал президент Украины.

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кому Ти вішаєш лапшу ,"зелено-рашистський нестабільний "???
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17.12.2024 18:51 Ответить
ти все зламав, чмо пихате...
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17.12.2024 18:56 Ответить
Пограй Туску х#єм по роялі.
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17.12.2024 18:57 Ответить
висовуй, грай...
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17.12.2024 18:59 Ответить
Риго-ОПою підтримуються в стані стабільно спаскудженими.
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17.12.2024 19:02 Ответить
Домовились про ніяких блокад "фермерами" кордону протягом новорічних свят?
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17.12.2024 19:03 Ответить
важко було собі уявити більшого невіглса за кермом в такі чяси.
але ні чого недосяжного для нас нема!
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17.12.2024 19:04 Ответить
зеля а тебе не насторожує той факт що з тобою зустрічався чиновник рангом нище президента ? І не в Києві чи в Варшаві а у провінційному Львові .
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17.12.2024 19:10 Ответить
(уміляіццо)
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17.12.2024 19:14 Ответить
За добрі відносини Польщі та України заслуга українців, а не Боневтіка. Є випадки, коли поляки діють не на користь України, але їх невелика кількість і це добре. Якщо брати Україну, то в нас більше сволоти, яка чекає тут "русский мир", а даунбасята і крисчани воюють на боці ворога.
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17.12.2024 19:19 Ответить
 
 