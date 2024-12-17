Нынешние отношения Украины и Польши остаются стабильными в такое непростое время, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что отношения Украины и Польши стабильны в нынешнее непростое для страны время.
Об этом глава государства сказал во время совместной с премьер-министром Польши Дональдом Туском пресс-конференции во Львове, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Сегодня у нас был очень теплый и очень продуктивный разговор, действительно хороший. Наши отношения стабильны в такое непростое время. Я считаю, что этот сигнал очень важен для обоих наших государств", - отметил Зеленский.
Президент отметил, что обсудил сегодня с Туском "общее понимание и совместные достижения".
"Дональд (Туск) проинформировал меня о своих переговорах, которые есть у польской стороны. Я рассказал о том, какие мы ведем переговоры, дипломатические встречи с нашими партнерами. Очень важно, чтобы Украина и Польша действовали так, чтобы поддерживать усилия друг друга - это нас всегда укрепляет", - подчеркнул Зеленский.
Глава государства добавил, что министерства культуры обеих стран сейчас сотрудничают по историческим вопросам.
"Есть встречи, есть совместная работа, она началась, и есть в этом хорошее", - резюмировал президент Украины.
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