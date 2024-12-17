Круглосуточные городские бои идут в Торецке, враг усилил штурмовые действия, - ОТГ "Луганск"

На Торецком направлении идут тяжелые круглосуточные городские бои. Пользуясь ухудшением погодных условий, российские захватчики усилили штуромные действия.

Об этом в эфире телемарафона рассказала спикер ОТГ "Луганск" Анастасия Бобовникова, информирует Цензор.НЕТ.

"Ситуация сложная, враг до сих пор продолжает штурмовать на Северском направлении в направлении Северска. На Краматорском направлении также есть активизация, враг тоже пытается атаковать. На Торецком идут городские бои. К сожалению, это тяжелые бои и они продолжаются круглосуточно... Мы видим, что враг активизировался вот только под прикрытием плохой погоды, сейчас затруднена работа наших БпЛА и, пользуясь этой возможностью, они пытаются штурмовать, атаковать, истощать наши силы и это мы видим в самом Торецке", - рассказала пресс-секретарь.

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По словам Бобовниковой, также оккупанты пытаются атаковать с флангов.

Кроме этого, она рассказала, что враг имеет преимущество в живой силе на этом направлении.

"Их гораздо больше и они не "стираются" несмотря на то, что они несут значительные потери. В Торецке враг теряет до 100 человек убитыми и ранеными. Ежедневно они имеют возможность подводить личный состав на передовые позиции и подвозить технику и вооружение",- рассказала Бобовникова.

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