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Новости Оккупация Крыма
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Оккупационные "власти" Крыма предупредили об отключении мобильного интернета для "обеспечения безопасности"

Во временно оккупированном Крыму российские захватчики будут отключать мобильный интернет якобы в целях безопасности.

Об этом сообщили в оккупационном Мининформе Крыма, передает Цензор.НЕТ.

"Для обеспечения безопасности жителей Крыма с сегодняшнего дня возможны отключения мобильного интернета", - заявили в ведомстве.

В оккупационном ведомстве добавили, что интернет-провайдеры и мобильная связь будут работать в обычном режиме.

Советник российского главы Крыма Олег Крючков добавил, что отключать мобильный интернет могут в любое, а не только ночное время.

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У Криму окупаційна влада попередила про відключення мобільного інтернету
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За то бєз біндер!
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17.12.2024 20:29 Ответить
Очікують каміння з неба.
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17.12.2024 20:32 Ответить
так і не вмикали б..
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17.12.2024 20:33 Ответить
Нафуя кацапам інтернет? Вранці Скабєєву подивився, ввечері Соловйова і все відомо про те, що відбувається. А все інше - від лукавого
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17.12.2024 20:35 Ответить
чебурнет вмикнiть
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17.12.2024 20:38 Ответить
Нє паможєт!
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17.12.2024 20:40 Ответить
ну якщо аж цілий Буданофф, то фсьо кирдик і в мавзолєї буде уплотнєніє, ще одного фофу покладуть, якщо щось залишитись, а ні то двійника чи трійника покладуть.
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17.12.2024 22:04 Ответить
Вместе с генералом Кирилловым при хлопке в Москве китайского скутера откобзонился и его помощник Илья Поликарпов.
https://x.com/Buggy__Bugler/status/1868974562853240942/photo/1
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17.12.2024 20:44 Ответить
 
 