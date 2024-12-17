Оккупационные "власти" Крыма предупредили об отключении мобильного интернета для "обеспечения безопасности"

Во временно оккупированном Крыму российские захватчики будут отключать мобильный интернет якобы в целях безопасности.

Об этом сообщили в оккупационном Мининформе Крыма, передает Цензор.НЕТ.

"Для обеспечения безопасности жителей Крыма с сегодняшнего дня возможны отключения мобильного интернета", - заявили в ведомстве.

В оккупационном ведомстве добавили, что интернет-провайдеры и мобильная связь будут работать в обычном режиме.

Советник российского главы Крыма Олег Крючков добавил, что отключать мобильный интернет могут в любое, а не только ночное время.

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