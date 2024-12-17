Дальнобойные возможности и финансирование оборонного производства: Зеленский рассказал, о чем будет говорить с лидерами ЕС в Брюсселе

18 декабря в Брюсселе президент Владимир Зеленский примет участие во встрече лидеров ЕС и НАТО. Он планирует обсудить ряд вопросов, прежде всего - усиление Украины.

Об этом Зеленский рассказал во время совместной пресс-конференции с премьером Польши Дональдом Туском, пишет "РБК-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

Президента спросили, будет ли обсуждаться вопрос отправки миротворцев в Украину во время его встречи с европейскими лидерами в Брюсселе.

"Прежде всего все, кто там (на встрече в Брюсселе, - ред.) будет, имеют право поднимать тот или иной вопрос (о размещении миротворческого контингента из других стран, - ред.). Главное, что нам нужно сейчас - срочно усилить Украину и на поле боя, и политически, и геополитически. Как нам иметь одинаковый взгляд на это усиление со всеми лидерами, прежде всего Европы",- сказал Зеленский.

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Глава государства отметил, что важно, чтобы новая команда Дональда Трампа слышала, что все в Европе объединены в стремлении к справедливому миру и результатам.

"Поэтому вопрос может быть не только о(миротворческом, - ред.) контингенте, также будут вопросы, которые Украина должна знать. Это наши дальнобойные возможности, максимальное финансирование нашего внутреннего производства наших сил, чтобы поддержать Вооруженные силы", - заявил президент.

Напомним, что ранее стало известно, что 18 декабря Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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