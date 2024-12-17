Дальнобойные возможности и финансирование оборонного производства: Зеленский рассказал, о чем будет говорить с лидерами ЕС в Брюсселе
18 декабря в Брюсселе президент Владимир Зеленский примет участие во встрече лидеров ЕС и НАТО. Он планирует обсудить ряд вопросов, прежде всего - усиление Украины.
Об этом Зеленский рассказал во время совместной пресс-конференции с премьером Польши Дональдом Туском, пишет "РБК-Украина", информирует Цензор.НЕТ.
Президента спросили, будет ли обсуждаться вопрос отправки миротворцев в Украину во время его встречи с европейскими лидерами в Брюсселе.
"Прежде всего все, кто там (на встрече в Брюсселе, - ред.) будет, имеют право поднимать тот или иной вопрос (о размещении миротворческого контингента из других стран, - ред.). Главное, что нам нужно сейчас - срочно усилить Украину и на поле боя, и политически, и геополитически. Как нам иметь одинаковый взгляд на это усиление со всеми лидерами, прежде всего Европы",- сказал Зеленский.
Глава государства отметил, что важно, чтобы новая команда Дональда Трампа слышала, что все в Европе объединены в стремлении к справедливому миру и результатам.
"Поэтому вопрос может быть не только о(миротворческом, - ред.) контингенте, также будут вопросы, которые Украина должна знать. Это наши дальнобойные возможности, максимальное финансирование нашего внутреннего производства наших сил, чтобы поддержать Вооруженные силы", - заявил президент.
Напомним, что ранее стало известно, что 18 декабря Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Пожалуйста, подождите...
І причиною теперішньої військової агресії москви справді є Зеленський. Бо він зрадив їхні очікування та не задовольнив бажання мирного Аншлюзу з москвою, не посадив Порошенка і не поїхав на парад до москви, як того домагався друг Бойка і борець з "українськими нацистами" Рабіновіч.
Бо він теж захотів бути високим, як Бандера і Мазепа. Бо він став чужим серед своїх і свій серед чужих, які проте не оцінили його найвеличнішого душевного подвигу та почали гукати із Галичини в москву разом з одеськими колорадами: "Розіпни його, розіпни", адресуючи свої істеричні вигуки до путіна.
"Далекобійні можливості" пошукай під асфальтом "великого крадівництва" (Кирюша Тимошенко тобі в поміч), а "максимальне фінансування" в тебе й так є - Гетьманцев вичавлює з економіки і людей все, щоб на рахунках під кінець року лишалось то 15млрд соцвиплат, то 100млрд на ЗСУ, то не використаний на 50% ПДФО... А от схеми "5-6 менеджерів" і корупцію - не чіпає чомусь. Тобі мало, падло гундосе?
До речі! Може хто підкаже: що можна досипати в кокс найвеличнішого, щоб виглядав наче адекват, але й слова сказати не міг? Ну щоб цей ідіот мовчав, а не гундосив, бо від того що воно озвучує державі лише гірше.