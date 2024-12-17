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Зеленский (19064) НАТО (8643) обсуждение (25) Евросоюз (16691)

Дальнобойные возможности и финансирование оборонного производства: Зеленский рассказал, о чем будет говорить с лидерами ЕС в Брюсселе

Зеленський розповів, про що говоритиме із лідерами ЄС

18 декабря в Брюсселе президент Владимир Зеленский примет участие во встрече лидеров ЕС и НАТО. Он планирует обсудить ряд вопросов, прежде всего - усиление Украины.

Об этом Зеленский рассказал во время совместной пресс-конференции с премьером Польши Дональдом Туском, пишет "РБК-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

Президента спросили, будет ли обсуждаться вопрос отправки миротворцев в Украину во время его встречи с европейскими лидерами в Брюсселе.

"Прежде всего все, кто там (на встрече в Брюсселе, - ред.) будет, имеют право поднимать тот или иной вопрос (о размещении миротворческого контингента из других стран, - ред.). Главное, что нам нужно сейчас - срочно усилить Украину и на поле боя, и политически, и геополитически. Как нам иметь одинаковый взгляд на это усиление со всеми лидерами, прежде всего Европы",- сказал Зеленский.

Также читайте: Генсек НАТО Рютте и Зеленский встретятся в среду в Брюсселе

Глава государства отметил, что важно, чтобы новая команда Дональда Трампа слышала, что все в Европе объединены в стремлении к справедливому миру и результатам.

"Поэтому вопрос может быть не только о(миротворческом, - ред.) контингенте, также будут вопросы, которые Украина должна знать. Это наши дальнобойные возможности, максимальное финансирование нашего внутреннего производства наших сил, чтобы поддержать Вооруженные силы", - заявил президент.

Напомним, что ранее стало известно, что 18 декабря Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Читайте: Украине нужен настоящий мир, а не просто пауза в боевых действиях, - Зеленский
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Топ комментарии
+3
А, якщо спитають, куди ЗЄ витрачає гроші, замість зброї, він їм скаже, скільки українців вже зареєструвалися на отримання тисячі?
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17.12.2024 20:29
+2
Самоката йому
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17.12.2024 20:26
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Самоката йому
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17.12.2024 20:26 Ответить
Ровера
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17.12.2024 20:40 Ответить
Україні пощастило, що в 2019р. Зеленський вкрав перемогу в Бойка. Бо "жителі юго-востока" 95% насправді голосували не за Зеленського, а проти армії, віри, мови, що робили протягом усіх років Незалежності.

І причиною теперішньої військової агресії москви справді є Зеленський. Бо він зрадив їхні очікування та не задовольнив бажання мирного Аншлюзу з москвою, не посадив Порошенка і не поїхав на парад до москви, як того домагався друг Бойка і борець з "українськими нацистами" Рабіновіч.

Бо він теж захотів бути високим, як Бандера і Мазепа. Бо він став чужим серед своїх і свій серед чужих, які проте не оцінили його найвеличнішого душевного подвигу та почали гукати із Галичини в москву разом з одеськими колорадами: "Розіпни його, розіпни", адресуючи свої істеричні вигуки до путіна.
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17.12.2024 20:29 Ответить
Ви про що?
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17.12.2024 20:41 Ответить
А, якщо спитають, куди ЗЄ витрачає гроші, замість зброї, він їм скаже, скільки українців вже зареєструвалися на отримання тисячі?
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17.12.2024 20:29 Ответить
Інколи краще жувати , ніж говорити(:
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17.12.2024 20:39 Ответить
"Це наші далекобійні можливості, максимальне фінансування нашого внутрішнього виробництва наших сил..." Джерело: https://censor.net/ua/n3525623

"Далекобійні можливості" пошукай під асфальтом "великого крадівництва" (Кирюша Тимошенко тобі в поміч), а "максимальне фінансування" в тебе й так є - Гетьманцев вичавлює з економіки і людей все, щоб на рахунках під кінець року лишалось то 15млрд соцвиплат, то 100млрд на ЗСУ, то не використаний на 50% ПДФО... А от схеми "5-6 менеджерів" і корупцію - не чіпає чомусь. Тобі мало, падло гундосе?

До речі! Може хто підкаже: що можна досипати в кокс найвеличнішого, щоб виглядав наче адекват, але й слова сказати не міг? Ну щоб цей ідіот мовчав, а не гундосив, бо від того що воно озвучує державі лише гірше.
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17.12.2024 20:50 Ответить
Їхав б вже в Карлсбат лікувати свій організм. Не мучай український народ, свою родину і себе. Вліз не в свою справу, то хоча б врятуй свою дупу.
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17.12.2024 20:50 Ответить
про НАТО ні гу гу , і про "план перемоги " тихо-ша
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17.12.2024 21:12 Ответить
А ты чем занимался с 2019 года, Zегнида!?
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17.12.2024 21:53 Ответить
Пройшло 3 роки війни, але досі не налагоджено випуск снарядів, ракет, дронів. Президент досі вимагає від Заходу все це, і грошей давайте побільше, бо треба розпиляти перед виборами. Випустили собачку Бойко з клітини. Потужно, однако...
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17.12.2024 23:50 Ответить
 
 