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Донецкая область (8786) Волновахский район (39) Покровский район (174) Сторожевое (9) Курахово (112) Берестки (3) Сонцовка (9) Даченское (7) Видродження (6) Новотроицкое (8) Комар (13) Зеленовка (7)

Россияне оккупировали Сонцовку и продвинулись около 9 населенных пунктов, - DeepState

Рашисты смогли захватить село Сонцовка в Покровском районе Донецкой области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал DeepState.

"Враг оккупировал Сонцовку, а также продвинулся возле Новотроицкого, Берестков, Зеленовки, Нового Комара, Сторожевого, в Курахово, Пушкино, Даченском и Видродженни", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне обстреляли Удачное в Донецкой области, ранены 4 человека, - прокуратура

Просування росіян на Донеччині

Росіяни окупували Сонцівку
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Топ комментарии
+21
Я би здивувався якщо б каzапи нічого не окупували. Сирський потужний говнокомандувач.
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18.12.2024 02:21
+5
Слобожанщина - Україна!
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18.12.2024 06:31
+5
Жодного дня не проходить що б рашиська орда не окупувала якийсь населений пункт, жодних висновків не робится ,це наслідок бездарного керівництва ,звільнення вищого військового керівництва ,зриву мобілізація та провальна стратегія що з путіном можна домовитись.
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18.12.2024 06:56
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Я би здивувався якщо б каzапи нічого не окупували. Сирський потужний говнокомандувач.
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18.12.2024 02:21 Ответить
ми тримаємо суджу!
на знахюя і кому та кацапнява суджа була потрібна? - відповідь знає тільки вітер...
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18.12.2024 02:32 Ответить
Слобожанщина - Україна!
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18.12.2024 06:31 Ответить
Білгородчина - одна з моїх "малих Батьківщин"
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18.12.2024 07:02 Ответить
Суджа пожирает кацапские резервы. Почему они и купили холопов Ына. Своих не хватает уже. Есть информация что начали загребать москвичей.
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18.12.2024 08:22 Ответить
так розумію пацани покращюють?
месаджі з 20 року вискочили... - невідповідаєми!
ну буба вам в підлогу...
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18.12.2024 02:58 Ответить
а бубсель переймається за екологію - я б не заважав дурню...
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18.12.2024 04:30 Ответить
ти всіх вже заманав
звернись до психіатра, знаю в штатах вони дороги але ж...
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18.12.2024 05:45 Ответить
Жодного дня не проходить що б рашиська орда не окупувала якийсь населений пункт, жодних висновків не робится ,це наслідок бездарного керівництва ,звільнення вищого військового керівництва ,зриву мобілізація та провальна стратегія що з путіном можна домовитись.
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18.12.2024 06:56 Ответить
Чомусь всі експерти і контролери тут дуже здалеку...
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18.12.2024 07:44 Ответить
При керівництві військами Ставкою стало вже звично вранці читати, що кацапські війська щось окупували і кудись продвинулися. А Верховний головнокомандувач подорожує світом і хрипить з трибун, який він герой.
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18.12.2024 08:56 Ответить
Кремлівського сирка на пательню. Терміново повертайте Залужного!!!!
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18.12.2024 11:17 Ответить
--Це вже стало буденністю...ЗЕ--шантрапа зациклилася.виключно. на ГРОШОВІЙ допомозі Євро--США (принаймні вони знають. як її розпатрошити...) З огляду на мапу: іще 2-ві ТОРБИ із зашморгом
(Трудове--Ганнівка; Старі терни---Вознесенівка) чекають на наших хлопців... Бува. НЕ задумала ЗЕ-зрадота-- ощасливити кремлівського карлсона 2-ма КОТЛАМИ під Новий рік???
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18.12.2024 13:07 Ответить
Ублюдок зелений жени в шию сирського,бо поженуть скоро тебе.
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18.12.2024 18:22 Ответить
А тим часом абвгдейки та зебіли шлюх кошмарять... Шапіто...
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18.12.2024 23:44 Ответить
 
 