Россияне оккупировали Сонцовку и продвинулись около 9 населенных пунктов, - DeepState
Рашисты смогли захватить село Сонцовка в Покровском районе Донецкой области.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал DeepState.
"Враг оккупировал Сонцовку, а также продвинулся возле Новотроицкого, Берестков, Зеленовки, Нового Комара, Сторожевого, в Курахово, Пушкино, Даченском и Видродженни", - говорится в сообщении.
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на знахюя і кому та кацапнява суджа була потрібна? - відповідь знає тільки вітер...
месаджі з 20 року вискочили... - невідповідаєми!
ну буба вам в підлогу...
звернись до психіатра, знаю в штатах вони дороги але ж...
(Трудове--Ганнівка; Старі терни---Вознесенівка) чекають на наших хлопців... Бува. НЕ задумала ЗЕ-зрадота-- ощасливити кремлівського карлсона 2-ма КОТЛАМИ під Новий рік???