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Александр Сырский (482) военная контрразведка (32)

Сырский поздравил военных контрразведчиков с профессиональным праздником: Вы – на передовой невидимого фронта

контррозвідка

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поздравил военных контрразведчиков с Днем военной контрразведки Службы безопасности Украины.

Поздравительные слова Сырский разместил в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"В это непростое время, когда наша армия ведет борьбу за независимость Украины, ваша роль особенно важна. Именно вы - на передовой невидимого фронта, где нужно выявлять шпионов, диверсантов, предателей и давать им жесткий отпор.

Решительные действия военной контрразведки, ее патриотизм и профессионализм - обязательная составляющая национальной безопасности и победы Украины", - отметил главнокомандующий.

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Он также поблагодарил их за бдительность и верность присяге.

"За каждый сорванный план коварного российского агрессора. За спасенные жизни наших военных и гражданских лиц. Желаю вам несокрушимого духа, крепкого здоровья, вдохновения и новых достижений", - отмечает Сырский.
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Вітаю контррозвідників.
За невидимий фронт незгоден. Бойки, псевдопопи РПЦ МП, 5 - 6 менеджерів, завгосп, слуги народа, серлещі, плешиві пуштуни інша зелень тощо всі на виду.
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18.12.2024 08:15 Ответить
ГУВКР ДКР СБ України зі святом нас! Оперативної вдачі !
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18.12.2024 08:17 Ответить
От чого Сирський не забуває - так це вітати підлеглих з різними св'ятами. А от вчасно вивести з потенційних оточень, вивести на добре укріплені оборонні рубежі чогось забуває. Ще з часів Дебальцевого
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18.12.2024 08:49 Ответить
Свадебный генерал
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18.12.2024 09:25 Ответить
Військова контррозвідка Сирському не підлегла. !!!
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18.12.2024 09:36 Ответить
не забуває..він вчасно без бою вивів русню на підготовлені для ЗСУ укріпрайони

просто якщо думати про сирка як руснявого покидька - все відразу ясно
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18.12.2024 10:07 Ответить
Поздравляю контрразведку с праздником и желаю им обратить внимание на султанов и шейхов которые нас уничтожают! Украина это убежище для украинцев! Судьи продажные, прокуроры продажные все в дублях уже пентхауса накупили займитесь этими нелюдями…..
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18.12.2024 11:17 Ответить
 
 