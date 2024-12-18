Сырский поздравил военных контрразведчиков с профессиональным праздником: Вы – на передовой невидимого фронта
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поздравил военных контрразведчиков с Днем военной контрразведки Службы безопасности Украины.
Поздравительные слова Сырский разместил в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"В это непростое время, когда наша армия ведет борьбу за независимость Украины, ваша роль особенно важна. Именно вы - на передовой невидимого фронта, где нужно выявлять шпионов, диверсантов, предателей и давать им жесткий отпор.
Решительные действия военной контрразведки, ее патриотизм и профессионализм - обязательная составляющая национальной безопасности и победы Украины", - отметил главнокомандующий.
Он также поблагодарил их за бдительность и верность присяге.
"За каждый сорванный план коварного российского агрессора. За спасенные жизни наших военных и гражданских лиц. Желаю вам несокрушимого духа, крепкого здоровья, вдохновения и новых достижений", - отмечает Сырский.
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За невидимий фронт незгоден. Бойки, псевдопопи РПЦ МП, 5 - 6 менеджерів, завгосп, слуги народа, серлещі, плешиві пуштуни інша зелень тощо всі на виду.
просто якщо думати про сирка як руснявого покидька - все відразу ясно