Германия отказывается от ремонтного центра для ВСУ в Словакии

Германия решила перенести центр ремонта военной техники для ВСУ из Словакии на свою территорию до конца 2023 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NTV.

Это связано со сложностями в операционных процессах, включая разногласия в трактовке европейских таможенных правил.

Центр, открытый в конце 2022 года, специализировался на ремонте тяжелой техники, в частности самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000, бронированных машин Dingo, ракетных систем MARS II и зенитных установок Gepard.

Представитель Министерства обороны Германии заявил, что ремонт украинской техники останется гарантированным, поскольку другие ремонтные базы функционируют в Литве и самой Украине.

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В то же время Словакия ранее объявляла о намерениях расширить ремонтную базу в Михаловцах. В октябре на Закарпатье состоялась встреча премьеров Украины и Словакии, по итогам которой было подписано несколько двусторонних документов.

Несмотря на перенос центра, Германия уверяет в продолжении поддержки Украины в военной сфере, в частности через ремонт техники на своих предприятиях.

Напомним, немецкий концерн Rheinmetall получил заказ на поставку в Украину еще 20 боевых машин пехоты Marder в рамках военной помощи. Поставка запланирована на первую половину 2025 года.

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