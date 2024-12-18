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Германия отказывается от ремонтного центра для ВСУ в Словакии

Німеччина перенесе ремонтний центр для ЗСУ із Словаччини

Германия решила перенести центр ремонта военной техники для ВСУ из Словакии на свою территорию до конца 2023 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NTV.

Это связано со сложностями в операционных процессах, включая разногласия в трактовке европейских таможенных правил.

Центр, открытый в конце 2022 года, специализировался на ремонте тяжелой техники, в частности самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000, бронированных машин Dingo, ракетных систем MARS II и зенитных установок Gepard.

Представитель Министерства обороны Германии заявил, что ремонт украинской техники останется гарантированным, поскольку другие ремонтные базы функционируют в Литве и самой Украине.

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В то же время Словакия ранее объявляла о намерениях расширить ремонтную базу в Михаловцах. В октябре на Закарпатье состоялась встреча премьеров Украины и Словакии, по итогам которой было подписано несколько двусторонних документов.

Несмотря на перенос центра, Германия уверяет в продолжении поддержки Украины в военной сфере, в частности через ремонт техники на своих предприятиях.

Напомним, немецкий концерн Rheinmetall получил заказ на поставку в Украину еще 20 боевых машин пехоты Marder в рамках военной помощи. Поставка запланирована на первую половину 2025 года.

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Топ комментарии
+8
"Центр, відкритий наприкінці 2022 року"
"Німеччина вирішила перенести центр ремонту військової техніки для ЗСУ зі Словаччини на свою територію до кінця 2023 року"
Це сюжет фільму "Вперед у минуле"?
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18.12.2024 11:03
+8
продєлкі містера Фіцо?..
німці вирішили триматися подалі від нестабільних кацапських хвойд?..
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18.12.2024 11:07
+7
Путінський песик Фіцо догавкався.
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18.12.2024 11:06
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"Центр, відкритий наприкінці 2022 року"
"Німеччина вирішила перенести центр ремонту військової техніки для ЗСУ зі Словаччини на свою територію до кінця 2023 року"
Це сюжет фільму "Вперед у минуле"?
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18.12.2024 11:03 Ответить
Ярослав , ти схоже не зрозумів написаного. Перечитай
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18.12.2024 12:04 Ответить
Артем, поясни тоді, як ти розумієш фразу "вирішила перенести до кінця 2023 року"?
Нічого не бентежить?
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18.12.2024 12:12 Ответить
Це відомий "клоун" - тому не пояснить.

В оригіналі " Речник Міністерства оборони підтвердив намір перенести ремонтний центр до Німеччини до 31 грудня."
тобто мається на увазі 2024 рік
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18.12.2024 14:00 Ответить
Істерика мага-чорта. Лише підкреслює , що я прави.й Добре.
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23.12.2024 15:01 Ответить
Ця істеричка яку ви лайкнули топить , за трампа. Підкажі чи часом ви не мага чорт
І чи варто мені витрачати свічас на вас чи це буде , така ж підпалена дупа,як у того клоуна, що істерить тепер , щоразу коли бачить як я макаю його у факти ?
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23.12.2024 15:03 Ответить
Тепер щодо питання
Центр був відкритий у 2022 , (пару місяців попрацював у 2022+ початок 2023)
А у кінці 2023 його вирішили перенести
Здається все доволі зрозуміло. Що саме у вас викликає питання
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23.12.2024 15:05 Ответить
Не "у кінці 2023", як ви пишете (і тоді було б дійсно зрозуміло), а до кінця 2023 (тобто у майбутньому часі).
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23.12.2024 15:14 Ответить
До кінця, мається на увазі, що процес розпочнеться ДО 2024. Хоча дуже дивно , що вже майже кінець 2024 , а процес досі триває
Тобто, якщо і прискіпуватись, то не до того , шо новина з майбутнього , а до того , що процес йде занадто довго
Але то таке. Швидко лише у підкацапника трампа і на великому зомбофоні
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23.12.2024 15:31 Ответить
У всіх новинах https://youtu.be/-Rc2lSYJscc?t=21 написано про "перенос" до 31 грудня 2024
Про 2023 рік ніхто в новинах не згадував, та не писав
Тільки "клоуни" можуть пояснити, до чого тут 2023 рік
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23.12.2024 21:00 Ответить
впєрдє
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18.12.2024 18:27 Ответить
2023 2025 можливо мали на увазі...
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18.12.2024 11:05 Ответить
до 31/12/2024
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18.12.2024 11:11 Ответить
відповідь на газовий контракт?
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18.12.2024 11:17 Ответить
"Після тривалих переговорів Німеччина хоче евакуювати створений у Словаччині центр ремонту великої військової техніки України. Партнер з НАТО неодноразово демонстрував свою громіздкість у порядку роботи ремонтного центру. Речник Міністерства оборони підтвердив намір перенести ремонтний центр до Німеччини до 31 грудня. Він вказує на мінливі умови та іноді надзвичайно складні ремонтні заходи, які доводиться проводити на пошкоджених автомобілях." - незграбний переклад оригіналу... так розумію, перебування його у Німеччині просто зробить центр ефективнішим
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18.12.2024 11:22 Ответить
"Партнер з НАТО неодноразово демонстрував свою громіздкість у порядку роботи..."
Словацька бюрократія перевершила німецьку?
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18.12.2024 12:59 Ответить
скоріше - гальмували навмисно (чи грошей-відкатів хотіли від партнерів), але у красивій обгортці...
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18.12.2024 13:20 Ответить
Путінський песик Фіцо догавкався.
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18.12.2024 11:06 Ответить
продєлкі містера Фіцо?..
німці вирішили триматися подалі від нестабільних кацапських хвойд?..
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18.12.2024 11:07 Ответить
Роботу і гроші на свою територію - норм
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18.12.2024 11:10 Ответить
"Це пов'язано зі складнощами в операційних процесах, включаючи розбіжності у трактуванні європейських митних правил..." - мабуть Фіцо і сюди своє фіцо "ліцо" засунув.....
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18.12.2024 11:11 Ответить
При Гитлері вони були друзями, що тепер, не зрозуміло ?!
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18.12.2024 11:14 Ответить
Промови Фіцо були почуті )
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18.12.2024 11:14 Ответить
процес має завершитись до 31 грудня 2024 року, бо Словаччина неодноразово "тормозила" процес ремонту бронетехніки.
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18.12.2024 11:21 Ответить
Пара сотень безробітних словаків для Фіць
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18.12.2024 11:26 Ответить
....до кінця 2023 року...........
Заднім числом, назад в минуле?
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18.12.2024 11:35 Ответить
Після цієї війни угорщину і словаччину виженуть є ЄС і НАТО. Зрадники нікому не потрібні.
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18.12.2024 11:36 Ответить
Яка гидотний маніпулятивний заголовок..
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18.12.2024 11:43 Ответить
Ще один приклад маніпуляції заголовком: Німеччина відмовляється від ремонту техніки для ЗСУ,, крапка. Але манпулятор "забуває" додати, що вона переносить той ремонт на свою територію. Не заголовок, а ворожа ІПСО.
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18.12.2024 11:43 Ответить
До конца 23го? А успеют ли??
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18.12.2024 13:20 Ответить
Це не 'саботаж' роботи. Просто словаки часто в 3 вже йдуть з роботи додому, до родини
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18.12.2024 14:07 Ответить
Х...прямо говорить двом нанайським мальчикам -я вам газ поставляю с зазором, а ви ..... Будет газ по взрослому, єслі будєтє помогать... От і палки в колеса.
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18.12.2024 14:13 Ответить
 
 