Германия отказывается от ремонтного центра для ВСУ в Словакии
Германия решила перенести центр ремонта военной техники для ВСУ из Словакии на свою территорию до конца 2023 года.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NTV.
Это связано со сложностями в операционных процессах, включая разногласия в трактовке европейских таможенных правил.
Центр, открытый в конце 2022 года, специализировался на ремонте тяжелой техники, в частности самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000, бронированных машин Dingo, ракетных систем MARS II и зенитных установок Gepard.
Представитель Министерства обороны Германии заявил, что ремонт украинской техники останется гарантированным, поскольку другие ремонтные базы функционируют в Литве и самой Украине.
В то же время Словакия ранее объявляла о намерениях расширить ремонтную базу в Михаловцах. В октябре на Закарпатье состоялась встреча премьеров Украины и Словакии, по итогам которой было подписано несколько двусторонних документов.
Несмотря на перенос центра, Германия уверяет в продолжении поддержки Украины в военной сфере, в частности через ремонт техники на своих предприятиях.
Напомним, немецкий концерн Rheinmetall получил заказ на поставку в Украину еще 20 боевых машин пехоты Marder в рамках военной помощи. Поставка запланирована на первую половину 2025 года.
Пожалуйста, подождите...
"Німеччина вирішила перенести центр ремонту військової техніки для ЗСУ зі Словаччини на свою територію до кінця 2023 року"
Це сюжет фільму "Вперед у минуле"?
Нічого не бентежить?
В оригіналі " Речник Міністерства оборони підтвердив намір перенести ремонтний центр до Німеччини до 31 грудня."
тобто мається на увазі 2024 рік
І чи варто мені витрачати свічас на вас чи це буде , така ж підпалена дупа,як у того клоуна, що істерить тепер , щоразу коли бачить як я макаю його у факти ?
Центр був відкритий у 2022 , (пару місяців попрацював у 2022+ початок 2023)
А у кінці 2023 його вирішили перенести
Здається все доволі зрозуміло. Що саме у вас викликає питання
Тобто, якщо і прискіпуватись, то не до того , шо новина з майбутнього , а до того , що процес йде занадто довго
Але то таке. Швидко лише у підкацапника трампа і на великому зомбофоні
Про 2023 рік ніхто в новинах не згадував, та не писав
Тільки "клоуни" можуть пояснити, до чого тут 2023 рік
20232025 можливо мали на увазі...
Словацька бюрократія перевершила німецьку?
німці вирішили триматися подалі від нестабільних кацапських хвойд?..
фіцо"ліцо" засунув.....
Заднім числом, назад в минуле?