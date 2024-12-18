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Администрация Байдена может не успеть использовать все $5,6 млрд для помощи Украине, - NYT

У Байдена можуть не встигнути використати кошти для допомоги Україні

Администрация Джо Байдена, вероятно, не успеет использовать 5,6 млрд долларов военной помощи Украине, которые ранее выделил Конгресс, до вступления Дональда Трампа в должность.

Об этом пишет издание The new York Times, информирует Цензор.НЕТ.

Чиновник Пентагона заявил, что администрация президента США планирует объявить о дополнительной помощи Украине, выделенной Конгрессом, до конца года. Однако будет сложно быстро выделить 5,6 млрд долларов до того, как Трамп начнет работу в следующем месяце.

По его словам, у Байдена используют часть из $5,6 млрд, которые остаются в его полномочиях. Это позволит передать запасы Пентагона в Украину вместо того, чтобы ждать месяцы или годы, которые могут понадобиться для оборонных подрядчиков для производства оружия по новым контрактам.

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"Мы будем продолжать оказывать помощь до конца работы этой администрации. Но 5,6 миллиарда долларов - это значительная сумма полномочий, поэтому я предполагаю, что останутся полномочия, которые будут переданы следующей администрации", - сказал он.

Собеседник добавил, что администрация Байдена, вероятно, использует все $1,2 миллиарда, которые остались в Инициативе содействия безопасности Украины, позволяющей Киеву покупать товары непосредственно у оборонной промышленности.

"Использует ли администрация Трампа эти деньги для помощи Украине - большой вопрос. Избранный президент Дональд Трамп глубоко скептически относился к американской поддержке Украины и пообещал быстро прекратить войну", - подытожило издание.

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Топ комментарии
+11
В нього було 3 роки війни - не робилось нічого. Якщо літом в 2022 далі 100 хаймарсів в США їх більше 1000 і хоч 200-300 танків, в сша їх лиш на складах більше 2000 то війна була б виграна уже того року
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18.12.2024 10:54
+4
Звісно
Вся допомога за весь час - це трамп
Про*оби - це Байден
Війна - це мир
Свобода - це рабство
Незнання - це сила
Головне не переплутай
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18.12.2024 11:08
+3
Тут встигне - тут не встигне - поставте Томагавками і встигнете
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18.12.2024 10:47
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Правила форума Совет форумчан
Тут встигне - тут не встигне - поставте Томагавками і встигнете
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18.12.2024 10:47 Ответить
Вартість однієї BGM-109 Tomahawk становить 600 000 - 1 000 000 доларів. При великих замовленнях на певну модифікацію вона може становити до 500 000 доларів.

5 600 000 000 / 500 000 = 11 200 томагавков. Это всю военку рашки можно стереть с лица земли
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18.12.2024 10:54 Ответить
Є ше "жирні" залізяки - Абрамс Бредлі - ні разу ніхто навіть не заікнувся за вертоліт Апач
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18.12.2024 10:59 Ответить
В теории..
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18.12.2024 11:12 Ответить
З томагавками проблема запуску з землі, треба пускові. Нехай хоча б AGM-158 дадуть для f-16, на фоні можливої заборони трампом дальнобійних ударів. Моде хоча б встигнули б відстріляти декілька сотень ракет по ним до вступу на посаду трампліна. А так, можна відправити ще ракет до ппо і про, і ними легко закриють усі залишки коштів.
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18.12.2024 11:22 Ответить
Може не встигнути? То роздайте американцям...
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18.12.2024 10:48 Ответить
В нього було 3 роки війни - не робилось нічого. Якщо літом в 2022 далі 100 хаймарсів в США їх більше 1000 і хоч 200-300 танків, в сша їх лиш на складах більше 2000 то війна була б виграна уже того року
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18.12.2024 10:54 Ответить
Ось у тебе кретинизм, наприклад
Але ж навіть "розумні" коменти пишеш
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18.12.2024 11:05 Ответить
То хай звернеться до Держприкордонслужби України, там в курсі справ. Схема на 23 мільярдах гривень відпрацьована.
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18.12.2024 11:02 Ответить
Трампососи, не нервуйте.
Ще трошки і трамп вас завалить допомогою... грошима, озброєнням на 100500млрд золотих монет.
Потерпіть рідненькі..
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18.12.2024 11:03 Ответить
Мало кто усвідомлює що ця допомога, це вже допомога Трампа. Тому що якщо б виграли б дєрьмократи, вони як і 3 роки поспіль надсилали зараз по краплі "щоб не Україна не програла".

Але прийшов Трамп, і дєрьмократам нічого не залишається як витрачати гроші як навіжені, що б показати "як вони допомагають" і що б нічого не залишилось Трампу.

Питання "А чому вони так допомагати не могли у 2022 чи у 2023?" риторичне. Дєрьмократи не хочуть перемоги України.
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18.12.2024 11:05 Ответить
Звісно
Вся допомога за весь час - це трамп
Про*оби - це Байден
Війна - це мир
Свобода - це рабство
Незнання - це сила
Головне не переплутай
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18.12.2024 11:08 Ответить
Ви уявляєте що таке зброя на 5,6 млрд. доларів? А на 100 млрд.? Думаєте американці зброю в Макдональдсі печуть? Вся війна тримається на Америці. Україна існує тільки завдяки Америці.
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18.12.2024 11:16 Ответить
5,6 млрд долларів це трохи більше 1 млн снарядів. І все. Якщо це розмазувати на різні види озброєння, то це по краплині того, того і того.
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18.12.2024 11:25 Ответить
Тоді чому навіть хоробрі Європейські папуги заговорили про здачу України без Америки.
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18.12.2024 11:28 Ответить
Бо європейці і тих нещасних 5 млрд не можуть надати. 5 млрд це на один місяць війни у лайтовому режимі. Кацапи більше 10 млрд витрачають на місяць.
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18.12.2024 11:37 Ответить
Чому європейці не можуть дати? Вони бідні, жебраки? І при цьому в усьому винна Америка.
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18.12.2024 11:47 Ответить
Бо це ж лишні затрати. Навіщо витрачати гроші, якщо можна виїжджати за рахунок штатів? Тому Трамп і намагається їх привести до тями, щоб починали за власний рахунок жити, а не на американському горбу
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18.12.2024 13:51 Ответить
а роззброїла нас європа чи америка??? то чому європа має платити за злочин сша??
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18.12.2024 20:49 Ответить
Нехай Америка поверне Україні ядерну зброю , і Україні від Америки більше нічого не буде потрібно .
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18.12.2024 12:08 Ответить
не лише яз. А все що вони забрали чи наказали віддати чи знешкодити
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18.12.2024 20:50 Ответить
Що трохи залишилось. Почекайте. Трамп прийде - порядок наведе!
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18.12.2024 11:23 Ответить
"і що б нічого не залишилось Трампу"

підлі демократи хочуть насрати Трампу в штани і витратити всі гроші на допомогу Україні щоб Трамп вже не мав чим нам допомогти!
Який підступний план...

нормальна б людина мабуть почала б сумніватись, ставити якісь питання - ну типу - це ж гроші з бюджету США, які виділяються щороку парламентом, а президентська каденція в Штатах 4 роки, тобто Трамп за бажання може нас завалити зброєю, але ж він сам казав що не збирається витрачати на нас гроші....
Але то НОРМАЛЬНА людина.

Ідіот просто напише "Трампиня не може нам допомогти бо демократи витратили на допомогу нам всі кошти" і все - цього поясненні дегенерату з 1 звивиною мозку достатньо.
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18.12.2024 13:08 Ответить
Вони про це відкрито казали - чому українці вперто вірили, що демократи принесуть їм перемогу - хз.
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18.12.2024 14:18 Ответить
Вот вам и гаранты безопасности. Пока что то сделают то можна пять раз любую страну захватить. Китай не будет так тормозить с Тайванем. Пока в США будут жевать сопли Си уже будет в Тайване чай пить
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18.12.2024 11:17 Ответить
За Тайвань вся Земля дибки стане. Бо тільки він виробляє напівпровідники. А Україна - нічого не виробляє, тільки годує півсвіту, тому цивілізанти вирішили, нах ту Україну.
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18.12.2024 14:20 Ответить
Поганому танцюристу завжди щось заважає - особливо коли він танцювати не хоче
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18.12.2024 11:21 Ответить
дайте єрмакові-той встигне
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18.12.2024 11:24 Ответить
Адміністрація Байдена взагалі ні#@я не може. Це - не новина.
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18.12.2024 11:38 Ответить
З Байденом все зрозуміло: цинік до мозга костей. Я не в захваті від Трампа але з Байденом ми точно програємо. Що знаимить "не встигнуть використати"? А він хотів їх використати? ЯКщо грошей немає, о це дійсно проблема а якщо вони є , то якби хотів, то використали б. Байден все робить щоб своїм пі...дєжом про допомогу зробити все, щоб цю допомогу затримать.
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18.12.2024 11:45 Ответить
Байден дає мало і пізно - з ним ми програємо.
Трамп забороняє використувувати те що давав Байден і обіцяє не давати взагалі ніхєра - ну... мабуть треба спробувати, можливо з ним ми переможемо (зе-логіка)
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18.12.2024 13:11 Ответить
Трамп каже
Використайте всі ракети котрі надані до 20 січня, тоді я зроблю вигляд "що забороню", ракет то вже не буде. А далі від цього піде торг - дам більше та дозволю, якщо....

З того що надав Конгрес, та не поспішав надавати Байден, автоматично буде йти за Трампа.
PDA - 5.6млрд, в реальності 7.7млрд
USAI - 11млрд без контракту, та контрактів на 21млрд (поставки не відомо коли)

Трамп нічого не забороняє - тому ще немає поки таких прав
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18.12.2024 13:27 Ответить
а з чого притомна людина має щось забороняти для України?? трошки дебільна постановка питання. Чи як трамп проти ударів по території росії. Чи це не злочин з боку трампа щодо нас?? тобто по нам бити можна. А по росії як захист - ні, він проти. Покидьок
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18.12.2024 20:52 Ответить
1. Трамп поки не президент.
Висказав свою думку, а не заборону.
Підтекст: використайте що є, до 20 січня.
Не буде різниці є дозвіл чи нема, якщо ракети закінчаться
2. Тоді потрібно дивитись на події котрі стались, та їх оцінювати:
- заборона Польші надати Україні літаки в 2022
- заборона бити по нпз
- заборона допомагати, або щось робити під час заколоту пригожина

Яка буде оцінка цим подіям, тому що було розпорядження президента?
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18.12.2024 21:03 Ответить
зараз не про байдена мова, а про потвору трампа, який виказує свої дебільні думки. Чи заборона бити по території росії - то нормальна особиста думка трампа? що ви виляєте як вуж на пательні??
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18.12.2024 21:39 Ответить
"Трамп каже
Використайте всі ракети котрі надані до 20 січня, тоді я зроблю вигляд "що забороню", ракет то вже не буде."

він нічого такого не казав, це твоє фантазії і інтерпретації. Він сказав те що сказав - що давати нам право бити по рашці було помилкою і він все заборонить як прийде до влади.

все інше - включно з "торгом" це тільки гіпотетичні припущення про те як він буде вести перемовини з ][уйлом. Але ми вже бачили його здібності як переговорника за часів минулої каденції і вони м'яко кажучи не вражають.
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23.12.2024 12:26 Ответить
не встигнуть, бо дотягнули до останнього? зате путін не образиться
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18.12.2024 13:07 Ответить
"Однако будет сложно быстро выделить 5,6 млрд долларов"
Згідно https://www.gao.gov/assets/gao-24-106934.pdf звіту аудиторів https://www.gao.gov/assets/gao-24-106934.pdf завищення в 2022-2023 склало 6,2млрд+2млрд+119млн
5.6млрд не враховує додатковий аудит на 2млрд+119млн
Це так хочуть допомагати

Згідно заяви "Военная помощь США должна покрыть потребности Украины в вооружении до конца 2025 года, - Госдеп Источник: https://censor.net/ru/n3525645"

З 1 жовтня 2024 поставки йдуть за рахунок недопоставок в 2022-2024 роках, котрих вистачить на 15 місяців
З 1 березня 2022 по 1 жовтня 2024 - 31місяць
Тобто недопоставка по зброї скаладає майже 50%

Якщо рахувати гроші, та аудит - то до 1 жовтня 2024, реально недопоставлено 33% за 2022-2024 роки.
В грошах це 11млрд з 33млрд дозволених Конгресом.
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18.12.2024 13:18 Ответить
 
 