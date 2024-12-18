Администрация Байдена может не успеть использовать все $5,6 млрд для помощи Украине, - NYT

Администрация Джо Байдена, вероятно, не успеет использовать 5,6 млрд долларов военной помощи Украине, которые ранее выделил Конгресс, до вступления Дональда Трампа в должность.

Об этом пишет издание The new York Times, информирует Цензор.НЕТ.

Чиновник Пентагона заявил, что администрация президента США планирует объявить о дополнительной помощи Украине, выделенной Конгрессом, до конца года. Однако будет сложно быстро выделить 5,6 млрд долларов до того, как Трамп начнет работу в следующем месяце.

По его словам, у Байдена используют часть из $5,6 млрд, которые остаются в его полномочиях. Это позволит передать запасы Пентагона в Украину вместо того, чтобы ждать месяцы или годы, которые могут понадобиться для оборонных подрядчиков для производства оружия по новым контрактам.

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"Мы будем продолжать оказывать помощь до конца работы этой администрации. Но 5,6 миллиарда долларов - это значительная сумма полномочий, поэтому я предполагаю, что останутся полномочия, которые будут переданы следующей администрации", - сказал он.

Собеседник добавил, что администрация Байдена, вероятно, использует все $1,2 миллиарда, которые остались в Инициативе содействия безопасности Украины, позволяющей Киеву покупать товары непосредственно у оборонной промышленности.

"Использует ли администрация Трампа эти деньги для помощи Украине - большой вопрос. Избранный президент Дональд Трамп глубоко скептически относился к американской поддержке Украины и пообещал быстро прекратить войну", - подытожило издание.

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