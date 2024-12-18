Администрация Байдена может не успеть использовать все $5,6 млрд для помощи Украине, - NYT
Администрация Джо Байдена, вероятно, не успеет использовать 5,6 млрд долларов военной помощи Украине, которые ранее выделил Конгресс, до вступления Дональда Трампа в должность.
Об этом пишет издание The new York Times, информирует Цензор.НЕТ.
Чиновник Пентагона заявил, что администрация президента США планирует объявить о дополнительной помощи Украине, выделенной Конгрессом, до конца года. Однако будет сложно быстро выделить 5,6 млрд долларов до того, как Трамп начнет работу в следующем месяце.
По его словам, у Байдена используют часть из $5,6 млрд, которые остаются в его полномочиях. Это позволит передать запасы Пентагона в Украину вместо того, чтобы ждать месяцы или годы, которые могут понадобиться для оборонных подрядчиков для производства оружия по новым контрактам.
"Мы будем продолжать оказывать помощь до конца работы этой администрации. Но 5,6 миллиарда долларов - это значительная сумма полномочий, поэтому я предполагаю, что останутся полномочия, которые будут переданы следующей администрации", - сказал он.
Собеседник добавил, что администрация Байдена, вероятно, использует все $1,2 миллиарда, которые остались в Инициативе содействия безопасности Украины, позволяющей Киеву покупать товары непосредственно у оборонной промышленности.
"Использует ли администрация Трампа эти деньги для помощи Украине - большой вопрос. Избранный президент Дональд Трамп глубоко скептически относился к американской поддержке Украины и пообещал быстро прекратить войну", - подытожило издание.
Пожалуйста, подождите...
5 600 000 000 / 500 000 = 11 200 томагавков. Это всю военку рашки можно стереть с лица земли
Але ж навіть "розумні" коменти пишеш
Ще трошки і трамп вас завалить допомогою... грошима, озброєнням на 100500млрд золотих монет.
Потерпіть рідненькі..
Але прийшов Трамп, і дєрьмократам нічого не залишається як витрачати гроші як навіжені, що б показати "як вони допомагають" і що б нічого не залишилось Трампу.
Питання "А чому вони так допомагати не могли у 2022 чи у 2023?" риторичне. Дєрьмократи не хочуть перемоги України.
Вся допомога за весь час - це трамп
Про*оби - це Байден
Війна - це мир
Свобода - це рабство
Незнання - це сила
Головне не переплутай
підлі демократи хочуть насрати Трампу в штани і витратити всі гроші на допомогу Україні щоб Трамп вже не мав чим нам допомогти!
Який підступний план...
нормальна б людина мабуть почала б сумніватись, ставити якісь питання - ну типу - це ж гроші з бюджету США, які виділяються щороку парламентом, а президентська каденція в Штатах 4 роки, тобто Трамп за бажання може нас завалити зброєю, але ж він сам казав що не збирається витрачати на нас гроші....
Але то НОРМАЛЬНА людина.
Ідіот просто напише "Трампиня не може нам допомогти бо демократи витратили на допомогу нам всі кошти" і все - цього поясненні дегенерату з 1 звивиною мозку достатньо.
Трамп забороняє використувувати те що давав Байден і обіцяє не давати взагалі ніхєра - ну... мабуть треба спробувати, можливо з ним ми переможемо (зе-логіка)
Використайте всі ракети котрі надані до 20 січня, тоді я зроблю вигляд "що забороню", ракет то вже не буде. А далі від цього піде торг - дам більше та дозволю, якщо....
З того що надав Конгрес, та не поспішав надавати Байден, автоматично буде йти за Трампа.
PDA - 5.6млрд, в реальності 7.7млрд
USAI - 11млрд без контракту, та контрактів на 21млрд (поставки не відомо коли)
Трамп нічого не забороняє - тому ще немає поки таких прав
Висказав свою думку, а не заборону.
Підтекст: використайте що є, до 20 січня.
Не буде різниці є дозвіл чи нема, якщо ракети закінчаться
2. Тоді потрібно дивитись на події котрі стались, та їх оцінювати:
- заборона Польші надати Україні літаки в 2022
- заборона бити по нпз
- заборона допомагати, або щось робити під час заколоту пригожина
Яка буде оцінка цим подіям, тому що було розпорядження президента?
Використайте всі ракети котрі надані до 20 січня, тоді я зроблю вигляд "що забороню", ракет то вже не буде."
він нічого такого не казав, це твоє фантазії і інтерпретації. Він сказав те що сказав - що давати нам право бити по рашці було помилкою і він все заборонить як прийде до влади.
все інше - включно з "торгом" це тільки гіпотетичні припущення про те як він буде вести перемовини з ][уйлом. Але ми вже бачили його здібності як переговорника за часів минулої каденції і вони м'яко кажучи не вражають.
Згідно https://www.gao.gov/assets/gao-24-106934.pdf звіту аудиторів https://www.gao.gov/assets/gao-24-106934.pdf завищення в 2022-2023 склало 6,2млрд+2млрд+119млн
5.6млрд не враховує додатковий аудит на 2млрд+119млн
Це так хочуть допомагати
Згідно заяви "Военная помощь США должна покрыть потребности Украины в вооружении до конца 2025 года, - Госдеп Источник: https://censor.net/ru/n3525645"
З 1 жовтня 2024 поставки йдуть за рахунок недопоставок в 2022-2024 роках, котрих вистачить на 15 місяців
З 1 березня 2022 по 1 жовтня 2024 - 31місяць
Тобто недопоставка по зброї скаладає майже 50%
Якщо рахувати гроші, та аудит - то до 1 жовтня 2024, реально недопоставлено 33% за 2022-2024 роки.
В грошах це 11млрд з 33млрд дозволених Конгресом.