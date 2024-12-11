Байден подготовил для Трампа "дорожную карту". В ней говорится о Китае, РФ, КНДР и Иране, - AP
Президент США Джо Байден одобрил новый меморандум о национальной безопасности, который должен стать дорожной картой для новой администрации Дональда Трампа, стремящейся противодействовать растущему сотрудничеству между Китаем, Ираном, КНДР и Россией.
Об этом пишет издание AP, передает Цензор.НЕТ.
Представители администрации Байдена начали разрабатывать наставления этим летом. По словам двух высокопоставленных чиновников администрации, документ мог бы помочь следующей администрации с первого дня выстроить подход к тому, как реагировать на усиление отношений между наиболее известными противниками США.
Официальные лица на условиях анонимности заявили, что согласно основным правилам, установленным Белым домом, засекреченный меморандум не будет обнародоваться из-за чувствительности некоторых выводов, которые есть в нем.
Что в документе?
В нем - четыре общие рекомендации: улучшить межведомственное сотрудничество правительства США, ускорить обмен информацией с союзниками о четырех противниках, сбалансировать выполнение санкций и других экономических инструментов для достижения максимальной эффективности, усилить подготовку к урегулированию одновременных кризисов с участием противников.
По словам чиновников, поскольку Россия стала более изолированной в мире, Москва обратилась к Ирану за беспилотниками и ракетами. Из Северной Кореи россияне получили артиллерию, ракеты и тысячи военных для войны против Украины. Китай поддержал Россию компонентами двойного назначения, которые помогают поддерживать ее ВПК.
"Байден и новоизбранный президент Дональд Трамп имеют резко отличные мировоззрения, но представители обеих администраций заявили, что они пытались координировать свои действия по вопросам национальной безопасности во время переходного периода", - говорится в материале.
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Адже саме а часів Байдена ця вісь зла розправила крила.