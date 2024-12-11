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Байден подготовил для Трампа "дорожную карту". В ней говорится о Китае, РФ, КНДР и Иране, - AP

Байден підготував для Трампа безпекову

Президент США Джо Байден одобрил новый меморандум о национальной безопасности, который должен стать дорожной картой для новой администрации Дональда Трампа, стремящейся противодействовать растущему сотрудничеству между Китаем, Ираном, КНДР и Россией.

Об этом пишет издание AP, передает Цензор.НЕТ.

Представители администрации Байдена начали разрабатывать наставления этим летом. По словам двух высокопоставленных чиновников администрации, документ мог бы помочь следующей администрации с первого дня выстроить подход к тому, как реагировать на усиление отношений между наиболее известными противниками США.

Официальные лица на условиях анонимности заявили, что согласно основным правилам, установленным Белым домом, засекреченный меморандум не будет обнародоваться из-за чувствительности некоторых выводов, которые есть в нем.

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Что в документе?

В нем - четыре общие рекомендации: улучшить межведомственное сотрудничество правительства США, ускорить обмен информацией с союзниками о четырех противниках, сбалансировать выполнение санкций и других экономических инструментов для достижения максимальной эффективности, усилить подготовку к урегулированию одновременных кризисов с участием противников.

По словам чиновников, поскольку Россия стала более изолированной в мире, Москва обратилась к Ирану за беспилотниками и ракетами. Из Северной Кореи россияне получили артиллерию, ракеты и тысячи военных для войны против Украины. Китай поддержал Россию компонентами двойного назначения, которые помогают поддерживать ее ВПК.

"Байден и новоизбранный президент Дональд Трамп имеют резко отличные мировоззрения, но представители обеих администраций заявили, что они пытались координировать свои действия по вопросам национальной безопасности во время переходного периода", - говорится в материале.

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Автор: 

Байден Джо (2787) США (26564) Трамп Дональд (5169)


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Топ комментарии
+1
Дорожню карту потрібно надавати разом із компасом.... Щоб Трамп не заблукав бува...
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11.12.2024 13:44
+1
рух - це життя
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11.12.2024 13:46
+1
Дорожня карта як все про...бати.
Адже саме а часів Байдена ця вісь зла розправила крила.
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11.12.2024 13:48
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Дорожню карту потрібно надавати разом із компасом.... Щоб Трамп не заблукав бува...
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11.12.2024 13:44 Ответить
Чому Ви так переживаєте за американських президентів? Думаю, що потрібно піклуватися про свого і його дії. Ось наприклад, наш Зе у 2019 році дав "дорожню карту" всім лідерам світу, що в очах Пуйло сіяє мир, а війну не закінчує Порошенко, бо він на ній наживається.
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11.12.2024 14:32 Ответить
я не переживаю, хвилююся щоб трамп не заблукав і в рашку не потрапив....
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11.12.2024 14:36 Ответить
Я також хвилююся і дуже хочу, щоб Трамп був на боці України, але все, щоб ми перемогли мав робити насамперед наш Президент, починаючи ще з 2019 року.
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11.12.2024 15:05 Ответить
рух - це життя
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11.12.2024 13:46 Ответить
Тобто ти за співпрацю між Китаєм, Іраном, КНДР та Росією.
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11.12.2024 14:00 Ответить
Якби було байдуже, то тебе тут би не було. Кажуть, що їм все одно ті, хто не знає, що сказати на захист своєї позиції, а вона є у всіх, навіть у тих, хто сам себе переконує, що йому все одно, що відбувається.
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11.12.2024 14:29 Ответить
Дорожня карта як все про...бати.
Адже саме а часів Байдена ця вісь зла розправила крила.
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11.12.2024 13:48 Ответить
от тепер подивимось як Рудий зажене знову під шконку ту вісь зла.
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11.12.2024 14:31 Ответить
а зєля підготує трамку "дорожки" ))
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11.12.2024 13:50 Ответить
Буде чим Трампу підтиратися
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11.12.2024 13:52 Ответить
Проклав лижню Трампу - не зіб"ється?
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11.12.2024 14:18 Ответить
 
 