Ликвидация северокорейских солдат: удары дронами в Курской области. ВИДЕО
Украинские воины успешно ликвидировало группу северокорейских военных в Курской области.
Об этом подразделение сообщило в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.
Группа врага была обнаружена и атакована с помощью FPV-дронов и дронов со сбросами. В результате оперативных действий удалось ликвидировать двух северокорейских солдат, а семеро получили ранения различной степени тяжести.
На месте также действовали воины 8-го полка Сил специальных операций и 95-й десантно-штурмовой бригады. По данным пресс-службы 8-го полка ССО, во время боев было уничтожено 50 военных противника и ранены еще 47.
Как отмечалось ранее, украинские военные отметили необычную тактику врага: российские военные оставляют раненых на поле боя. В случае ранения оккупант имеет инструкцию, чтобы покончить с собой.
Пожалуйста, подождите...
А так, взагалі, мені ПОДОБАЄТЬСЯ... Якщо робить розрахунок втрат у сьогоднішній війні, то у кацапів приблизно співвідношення "200"-тих та "300"-тих !... Тоді і у "чучхеїстів" - те ж саме... Тобто, за ДВА ДНІ вони втратили ДВІ СОТНІ - вбитими і стільки ж - пораненими... Тепер робимо новий розрахунок: У кацапів на фронті - близько 200 тисяч . Корейців - 12 тисяч... Втрати кацапів пораненими і вбитими, за добу (за даними нашого Генштабу) - в середньому, 1500. Тобто, коефіцієнт втрат у кацапів - "1,33". У корейців він складає "6, 0"...
Прекрасна "розкладка"! Можна доповідать ""бойовому хом"яку!!! Порадувать "бойовими якостями" його "елітних" підрозділів!!!
ОТ ТАК І ДОБУВАЄТЬСЯ СПРАВЖНЯ РОЗВІДІНФОРМАЦІЯ... З ПРИСКІПЛИВОГО ЧИТАННЯ МАЛОПОМІТНИХ ПОВІДОМЛЕНЬ ТА ВМІННЯ ЇХ АНАЛІЗУВАТЬ!!!
поїли, подрочили можна і померти в європі.
за те, його рідним, будуть видавати рису, на жменю більше.
Ну чтобы жизнь малиной не казалась?
А нашим що заважало залучати добровольців з усього світу. І гроші були
А ми витрачаємо сили і ресурси не на прямого ворога, а на їхніх заздалегідь приречених посіпак.
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Маю досвід спілкування із корейцями...хочу поділитися...
Вперше здибався з ними на нічній риболовлі..( На межі розвалу СРСР їм надавали оренду землі. де вони вирощували .овочі на продаж...) Зазвичай ми на риболовлю виходили без будь якої зброї...бо це. насамперед. спілкування із природою...Вони ж--були оснащені ціпками і за ная вності вільного часу--не любувалися чарівністю української ночі. а затято під отой .пацючий. писк :- "Ю !"..."Я!"--віртуозно вправлялиссь круговертю своїх ціпків...
Невдовзі у нашому інституті з*явився і новий викладач матиматики...його звали "ЛІ"
Він нас.студентів. замордував своєю вимогливістю...додатково муштрував нас інтегралами і по вихідних...
Мав нагоду бути у нього вдома...невільно був свідком..як він задовбував своїх синочків .годинами змушуючи -- пилікати на скрипочках...( тобто .як трудо-голіки вони НЕпоступаються китайцям...) Єдина вада--обожнював подарунки...) Це його і знищило: студенти--під екзамен.--закотили йому квартиру подарунок--
білий "РОЯЛЬ" І він. миттєво.-зник ...КДБ--НЕ дрімало!
До повного уявлення про цих червоно-шкірих поморів--мене ощасливила своїм коханням чарівна кореянка...(палка...податливо-ласкава...) Щоправда через вузькі оченята важко було здогадатися: як вона почувається...чи їй добре зі мною...) А все решта .яу у наших жінок Ось такі вони ці ЗАРОБІТЧАНИ. мисливці за нашими скальпами із півострова. який із Заходу омивається Жовтим морем. а із Сходу--Японським...
P.S. В попередньому друці щодо корейців--були невдоволення дописувачів до журнал. Бутусова. мовляв скільки можна за них згадувати!!! Абсолютно із цим НЕ погоджуюся. Оскільки йдеться про де що інше: рашо-ординці--мають-150 млн. населення і НЕ гнушаються залучити на бійню різних інородців... а наші зрадо- філи-всіляко намагаються якнайбільше закопати патріотично-налаштованих українців...До наших легіонерів--вкрай негативне ставлення. (і штучні перепони. до їх залучення...)мовляв з ними треба панькатися. морочитися і.т.і. І що це.як НЕ зрадництво .при наших то-30 млн. населення???