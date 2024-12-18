РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9352 посетителя онлайн
Новости Война
5 707 27
ВР (27381) закон (3147) военнослужащие (6000)

Верховная Рада приняла закон о создании единого госреестра военнослужащих

Верховна Рада створила єдиний реєстр військовослужбовців

Верховная Рада приняла законопроект №12066, предусматривающий создание Единого государственного реестра военнослужащих.

Об этом в телеграмме сообщил народный депутат Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

Закон поддержали 254 депутата.

Новый реестр станет централизованной информационно-коммуникационной системой, предназначенной для сбора, хранения, учета, обработки и защиты данных военных. Система позволит обеспечить уникальность записей благодаря автоматическому присвоению электронного идентификатора (Military ID).

В базу данных войдут следующие данные о военных:

  • ФИО;
  • пол, дата рождения;
  • цифровой образ лица;
  • регистрационный номер налогоплательщика;
  • семейное положение и сведения о членах семьи;
  • выданные военно-учетные документы.

Дополнительно реестр интегрируется с электронной системой здравоохранения для обмена информацией о результатах медицинских осмотров.

Срок хранения данных в реестре установлен на 75 лет после смерти военнослужащего.

Закон также предусматривает введение Military ID, что позволит обмениваться данными без использования персональных сведений военных.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине создадут реестр в отношении детей, депортированных Россией: Зеленский подписал закон
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+14
А що там з законопроектом зажопівського підара Мамки,який погрожує тюрягою журналістам за розслідування дєлішєк всієї цієї шобли?
показать весь комментарий
18.12.2024 14:28
+13
Ага це дуже поверне всіх чоловічого роду із-за кордону. 95% школярів після школи планують виїхати і не вернутись - ГЕНІАЛЬНО
показать весь комментарий
18.12.2024 14:33
+13
Кацапам потрібен список усіх військових, а зелені ''раді старатися''
показать весь комментарий
18.12.2024 14:41
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А що там з законопроектом зажопівського підара Мамки,який погрожує тюрягою журналістам за розслідування дєлішєк всієї цієї шобли?
показать весь комментарий
18.12.2024 14:28 Ответить
хз, судячи з засобів безпеки яки я бачив наприклад у однії контори яка зберігає дані про Героїв України (з адресами)... не варто краще....
показать весь комментарий
18.12.2024 14:31 Ответить
Ага це дуже поверне всіх чоловічого роду із-за кордону. 95% школярів після школи планують виїхати і не вернутись - ГЕНІАЛЬНО
показать весь комментарий
18.12.2024 14:33 Ответить
Ыляш, а Родину защищать нужно?
показать весь комментарий
18.12.2024 17:30 Ответить
Я о том же подумал... .
показать весь комментарий
18.12.2024 14:40 Ответить
Кацапам потрібен список усіх військових, а зелені ''раді старатися''
показать весь комментарий
18.12.2024 14:41 Ответить
создавайте что хотите уроды. если граждане стадным рефлексом не полезут в эту оцифровку, так оно мертворождённым и незаконным и подохнет. Это под-законишко нелегитимной ВРУшки и преза не соответствует Конституции
показать весь комментарий
18.12.2024 14:42 Ответить
не сміши. Тут всі дані з 2005 +- року

https://www.pfu.gov.ua/
показать весь комментарий
18.12.2024 14:46 Ответить
при чем здесь пфу к нелегитимности законов и чему угодно, вот зачем ты подмакхиваешь зе-беспредельщикам? сам такой скорее всего, ну за километр же прёт зеленью
показать весь комментарий
18.12.2024 14:49 Ответить
для мене зе і кацапи це одне і теж,нікому я не ********. Я пишу лиш про те , що нічого нового оцифровувати не потрібно,все вже є.
показать весь комментарий
18.12.2024 16:12 Ответить
Тут тічками шастають кремлівські тролі і зрадники України, обгиджують будь-що патріотичне, спрямоване на захист України від кацапів. Vi Wa з того ж числа.
показать весь комментарий
18.12.2024 17:35 Ответить
Я б сказав,що зелені тестують цифровий концлагер. Патріоти захистили Україну в 2022 році і без тцк та цифрового рабства і подвійного громадянства.
показать весь комментарий
18.12.2024 17:43 Ответить
Першим ділом від нового президента та вру треба буде требувати і бажано публічно перед виборами-відміну всіх ціх дибільних законів прийнятих цією шоблою. І цей у тому числі
показать весь комментарий
18.12.2024 14:59 Ответить
Ты забыл еще добавить - "а армию распустить".
показать весь комментарий
18.12.2024 17:37 Ответить
А що, такого реєстру до цього не було?!
А чим держава займалась всі ці роки, Міністерство Оборони?
показать весь комментарий
18.12.2024 17:18 Ответить
насколько я понимаю, они хотят создать еще один
показать весь комментарий
18.12.2024 19:02 Ответить
Взяти старий, переіменувати та попилити гроші!
Як завжди!
показать весь комментарий
18.12.2024 19:13 Ответить
добро если этот реестр фсб тока скопирует,а не внесет правки.
показать весь комментарий
18.12.2024 19:39 Ответить
Найнебезпечніша частина це цифровий образ обличчя - фотка з біометрії + обʼєднана мережа відеоспостереження яку менеджерить МВС = відстеження в онлайн режимі пересувань потрібних військових без «топтунів». Вивчити регулярні маршрути для терактів/вбивств взагалі без напрягу 🙂‍↔️
показать весь комментарий
18.12.2024 20:38 Ответить
ЗЕзРада створює реєстр для *****, це продовження справи Портнова, усіх патріотів на карандаш, для майбутніх репресій і москальських концтаборів, так як здало пасіонаріїв націоналістів із Азова на каторгу і тортури. Перемогти мерзенного ворога під керівництвом агентів ворога неможливо. Патова ситуація, кожен хід все гірше. Он вже ЗЕ здало Шевченкове під Покровськом і останню шахту коксівного вугілля, металургії гаплик і в додачу подарувало ******* найбільші поклади літію.
показать весь комментарий
18.12.2024 21:20 Ответить
Пророцтво Джорджа Орвелла «1984» в дії: Старший Брат, Міністерство Правди і Поліція Думок.
показать весь комментарий
18.12.2024 22:03 Ответить
А ДЕРЖСЛУЖБОВЦІВ !!!???
показать весь комментарий
19.12.2024 06:55 Ответить
Цікаво було б побачити на цьому законі(??) підписи Стефанчука ,президента (а як може щось підписувати давно нелигітимний президент Зеленський ??), там повинно стояти ще кілька підписів - здається якогось начальника юридичного відділу в.ради і трьох його замів, ну і Велика Держ. печатка (якої взагалі не має).
показать весь комментарий
19.12.2024 07:05 Ответить
 
 