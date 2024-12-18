Верховная Рада приняла закон о создании единого госреестра военнослужащих

Верховная Рада приняла законопроект №12066, предусматривающий создание Единого государственного реестра военнослужащих.

Об этом в телеграмме сообщил народный депутат Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

Закон поддержали 254 депутата.

Новый реестр станет централизованной информационно-коммуникационной системой, предназначенной для сбора, хранения, учета, обработки и защиты данных военных. Система позволит обеспечить уникальность записей благодаря автоматическому присвоению электронного идентификатора (Military ID).

В базу данных войдут следующие данные о военных:

ФИО;

пол, дата рождения;

цифровой образ лица;

регистрационный номер налогоплательщика;

семейное положение и сведения о членах семьи;

выданные военно-учетные документы.

Дополнительно реестр интегрируется с электронной системой здравоохранения для обмена информацией о результатах медицинских осмотров.

Срок хранения данных в реестре установлен на 75 лет после смерти военнослужащего.

Закон также предусматривает введение Military ID, что позволит обмениваться данными без использования персональных сведений военных.

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