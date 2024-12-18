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ВР (27381) Швейцария (601) Шуляк Елена (86)

В Украине изучают опыт Швейцарии по гражданской защите из-за военных угроз, - ВР

Україна переймає досвід Швейцарії у сфері цивільного захисту через воєнні загрози з боку РФ

В Украине начали изучение опыта гражданской защиты европейских стран, в частности Швейцарии, с целью адаптации соответствующих механизмов к условиям, созданным российской агрессией.

Об этом заявила председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

Как отмечается, Швейцария еще в 1960-х годах, во время Холодной войны, ввела обязательное строительство укрытий для гражданских лиц. Еще в те времена был принят закон, который обязывал владельцев домов с более чем восемью комнатами обустраивать в их пределах укрытия. В случае отказа от этого, владелец должен был уплатить компенсацию в размере 800 швейцарских франков.

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"Эта компенсация, с одной стороны, предоставляет владельцам уже построенных и введенных в эксплуатацию жилых домов право пользования укрытиями, построенными соответствующими муниципалитетами. С другой стороны, эти средства направляются муниципалитетами на возведение новых укрытий, или на их поддержку, или на финансирование других мероприятий гражданской безопасности. Также законом предусмотрено, что, в случае достижения на территории кантона необходимого количества защитных сооружений, взыскание компенсации с тех, кто отказывается их строить, может не происходить вообще", - отметила Шуляк.

Шуляк также подчеркнула, что Швейцария смогла построить систему укрытий, которая сейчас защищает не только собственных граждан, но и иностранцев и беженцев. "Согласно закону 1963 года, всем жителям Швейцарии, включая иностранцев и беженцев, гарантировано место в убежище, способном защитить их от ядерного, биологического и химического оружия, а также от попаданий обычного оружия. В стране насчитывается около 370 000 частных и государственных укрытий, то есть для каждого из девяти миллионов жителей страны есть место в таком укрытии", - добавила она.

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С учетом новых угроз со стороны России, Швейцария также модернизирует свою систему гражданской защиты. "Швейцария инвестирует около 250 миллионов долларов в модернизацию укрытий и их адаптацию к новым требованиям времени", - подчеркнула Шуляк.

Законодательные инициативы в Украине

Украинские законодатели, изучая успешный опыт Швейцарии, развивают свою систему гражданской защиты. В частности, с 1 ноября 2023 года в Украине вступили в силу новые государственные строительные нормы (ГСН) "Защитные сооружения гражданской защиты" (ГСН В.2.2-5:2023), которые обязывают учитывать требования гражданской защиты при проектировании и строительстве новых объектов. Важным элементом является также создание укрытий в новостройках, отвечающих требованиям безбарьерности и инклюзивности для всех категорий населения.

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Топ комментарии
+2
Це буде Велике Будівництво 2.0. У них руки так і чешуться, - дай тільки попиляти бабло.

Гляди, на це ще й податок новий введуть "на укриття". Будуть красти і хвастатися, - "у нас, як у Швейцарії..."
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18.12.2024 17:11
+1
Речь идет только об укрытии, а о том чтобы иметь оружие
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18.12.2024 16:56
+1
У Швейцарії у кожного військово-зобов'язаного зброя дома у сейфі стоїть.
Гітлер так і не наважився встрягати у Швейцарію хоча плани були.

А так то да - досвіду нема саме через те, що досі не знаходилося дебіла, який би вирішив воювати в горах з всім населенням Швейцарії.

Доречі, там набір в армію з 20 років.
В сухому залишку - зброя у населення, воюють всі.

Але це не про нас.
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18.12.2024 16:58
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зовсім ї@анулись.. вже можете не поспішати
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18.12.2024 16:48 Ответить
А шо, в Швейцарії є великий досвід?
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18.12.2024 16:48 Ответить
У Грузії ж був досвід реформації МВС. Чому Шверцарії не може бути який досвід на 8,9 мільйона жителів.
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18.12.2024 16:54 Ответить
У Швейцарії у кожного військово-зобов'язаного зброя дома у сейфі стоїть.
Гітлер так і не наважився встрягати у Швейцарію хоча плани були.

А так то да - досвіду нема саме через те, що досі не знаходилося дебіла, який би вирішив воювати в горах з всім населенням Швейцарії.

Доречі, там набір в армію з 20 років.
В сухому залишку - зброя у населення, воюють всі.

Але це не про нас.
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18.12.2024 16:58 Ответить
Яка зброя у сейфі? Пістоль, автомат чи карабін? Ну і шо вони проти ракет? Припустимо в Україні у кожного більш-менш адекватного є зброя в сейфі. І шо? По ракетах з балкона стрілятимуть?
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18.12.2024 17:01 Ответить
Табельна зброя, з якою військово-зобов'язаний мобілізується.
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18.12.2024 17:09 Ответить
Дядя, ти дебіл?
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18.12.2024 17:10 Ответить
Речь идет только об укрытии, а о том чтобы иметь оружие
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18.12.2024 16:56 Ответить
Це буде Велике Будівництво 2.0. У них руки так і чешуться, - дай тільки попиляти бабло.

Гляди, на це ще й податок новий введуть "на укриття". Будуть красти і хвастатися, - "у нас, як у Швейцарії..."
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18.12.2024 17:11 Ответить
А какой у Швейцарии опыт? Они никогда не воевали. Неизвестно ещё, как бы их система сработала
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18.12.2024 18:13 Ответить
Поки не будуть засуджені всі ці гніди, яки знищували військовий потенціал України, яки здавали території в 2014,- 2022 р. - всі ці балички про швейцарський досвід до лампочки.
Самі подумайте : всі ці зрадники живі ,здорови, при справах, при владі ...На який в цьому випадку швейцарський досвід ви сподіваєтеся ?????
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18.12.2024 18:42 Ответить
 
 