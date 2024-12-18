В Украине изучают опыт Швейцарии по гражданской защите из-за военных угроз, - ВР

В Украине начали изучение опыта гражданской защиты европейских стран, в частности Швейцарии, с целью адаптации соответствующих механизмов к условиям, созданным российской агрессией.

Об этом заявила председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

Как отмечается, Швейцария еще в 1960-х годах, во время Холодной войны, ввела обязательное строительство укрытий для гражданских лиц. Еще в те времена был принят закон, который обязывал владельцев домов с более чем восемью комнатами обустраивать в их пределах укрытия. В случае отказа от этого, владелец должен был уплатить компенсацию в размере 800 швейцарских франков.

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"Эта компенсация, с одной стороны, предоставляет владельцам уже построенных и введенных в эксплуатацию жилых домов право пользования укрытиями, построенными соответствующими муниципалитетами. С другой стороны, эти средства направляются муниципалитетами на возведение новых укрытий, или на их поддержку, или на финансирование других мероприятий гражданской безопасности. Также законом предусмотрено, что, в случае достижения на территории кантона необходимого количества защитных сооружений, взыскание компенсации с тех, кто отказывается их строить, может не происходить вообще", - отметила Шуляк.

Шуляк также подчеркнула, что Швейцария смогла построить систему укрытий, которая сейчас защищает не только собственных граждан, но и иностранцев и беженцев. "Согласно закону 1963 года, всем жителям Швейцарии, включая иностранцев и беженцев, гарантировано место в убежище, способном защитить их от ядерного, биологического и химического оружия, а также от попаданий обычного оружия. В стране насчитывается около 370 000 частных и государственных укрытий, то есть для каждого из девяти миллионов жителей страны есть место в таком укрытии", - добавила она.

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С учетом новых угроз со стороны России, Швейцария также модернизирует свою систему гражданской защиты. "Швейцария инвестирует около 250 миллионов долларов в модернизацию укрытий и их адаптацию к новым требованиям времени", - подчеркнула Шуляк.

Законодательные инициативы в Украине

Украинские законодатели, изучая успешный опыт Швейцарии, развивают свою систему гражданской защиты. В частности, с 1 ноября 2023 года в Украине вступили в силу новые государственные строительные нормы (ГСН) "Защитные сооружения гражданской защиты" (ГСН В.2.2-5:2023), которые обязывают учитывать требования гражданской защиты при проектировании и строительстве новых объектов. Важным элементом является также создание укрытий в новостройках, отвечающих требованиям безбарьерности и инклюзивности для всех категорий населения.

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