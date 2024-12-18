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жалоба (128) Лубинец Дмитрий (423) ТЦК (398)

За 2024 год поступило почти 4 тысячи жалоб на действия ТЦК и СП, - Лубинец

Лубінець про скарги на дії тцк

С начала года украинцы прислали уполномоченному Верховной Рады по правам человека почти 4 тысячи обращений о нарушениях в работе ТЦК и СП.

Об этом омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказал в интервью "Украинской Правде", информирует Цензор.НЕТ.

"Есть случаи, когда по моему представлению собрали отдельное заседание ВВК, провели полный анализ и зафиксировали, что человек, которого до этого на ВВК признали "полностью здоровым", имеет на самом деле болезнь. В результате этого человека мобилизовали, но он пошел в ВСУ исключительно в тыловое обеспечение, сразу нашли часть, где ему предложили конкретную должность", - рассказал Уполномоченный.

Как отмечает Лубинец, наибольшее количество жалоб на работу ТЦК и СП поступает к нему из Закарпатья. В то же время, есть регионы, где, как говорит омбудсмен, таких обращений достаточно небольшое количество, а из тех, что есть, большинство не подтверждается. В качестве примера таких регионов, он назвал Кропивницкий.

Ранее в ВР заявляли, что пока нет альтернативной системы в мобилизационных процессах, который дает ТЦК.

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А скільки прийнято рішень по 4т. скарг?
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18.12.2024 19:10 Ответить
Для своїх - все, для чужих закон.
(с) Слуга народу
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18.12.2024 19:14 Ответить
Потрібно знову комусь писати петицію. 4000 скарг х 30000 доплат = повернути на допомогу ЗСУ.
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18.12.2024 19:14 Ответить
А хоч одного за тими скаргами покарали?
І що це за свавілля-хворобу знайшли але він пішов в тилове забезпечення? То хворі мусять іти, а здорові менти, тцкуни можуть відкошувати по тилах!!!
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18.12.2024 19:31 Ответить
вот брехло і саботажнік!)))
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19.12.2024 12:43 Ответить
 
 