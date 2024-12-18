За 2024 год поступило почти 4 тысячи жалоб на действия ТЦК и СП, - Лубинец

С начала года украинцы прислали уполномоченному Верховной Рады по правам человека почти 4 тысячи обращений о нарушениях в работе ТЦК и СП.

Об этом омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказал в интервью "Украинской Правде", информирует Цензор.НЕТ.

"Есть случаи, когда по моему представлению собрали отдельное заседание ВВК, провели полный анализ и зафиксировали, что человек, которого до этого на ВВК признали "полностью здоровым", имеет на самом деле болезнь. В результате этого человека мобилизовали, но он пошел в ВСУ исключительно в тыловое обеспечение, сразу нашли часть, где ему предложили конкретную должность", - рассказал Уполномоченный.

Как отмечает Лубинец, наибольшее количество жалоб на работу ТЦК и СП поступает к нему из Закарпатья. В то же время, есть регионы, где, как говорит омбудсмен, таких обращений достаточно небольшое количество, а из тех, что есть, большинство не подтверждается. В качестве примера таких регионов, он назвал Кропивницкий.

Ранее в ВР заявляли, что пока нет альтернативной системы в мобилизационных процессах, который дает ТЦК.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лубинец против снижения мобилизационного возраста: У нас достаточно мужчин от 30 до 45 лет, это - самая эффективная категория