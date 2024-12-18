Лубинец против снижения мобилизационного возраста: У нас достаточно мужчин от 30 до 45 лет, это - самая эффективная категория

Украине не следует соглашаться на снижение мобилизационного возраста.

Об этом заявил уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец. Во время интервью УП, информирует Цензор.НЕТ.

Если мы заберем и этих молодых ребят, у которых нет семей, нет детей, автоматически у нас не будет будущего Украины. На мой взгляд, у нас есть еще достаточно большое количество мужчин среднего возраста - от 30 до 45 лет", - подчеркнул омбудсмен.

"Это - наиболее эффективная категория граждан Украины, которые могут воевать и, наверное, должны воевать", - добавил Лубинец.

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Жалобы на действия ТЦК

Он также рассказал, что по состоянию на декабрь 2024-го получил почти четыре тысячи жалоб на действия представителей ТЦК при осуществлении мобилизационных мер. Закарпатье - регион, где таких обращений больше всего, на втором месте Кропивницкий.

"Есть случаи, когда по моему представлению собрали отдельное заседание ВВК, провели полный анализ и зафиксировали, что человек, которого до этого на ВВК признали "полностью здоровым", имеет на самом деле болезнь. В результате этого человека мобилизовали, но он пошел в ВСУ исключительно в тыловое обеспечение, сразу нашли часть, где ему предложили конкретную должность", - отметил он.