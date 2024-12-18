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мобилизация (2613) Лубинец Дмитрий (423) ТЦК (398) война в Украине (1209)

Лубинец против снижения мобилизационного возраста: У нас достаточно мужчин от 30 до 45 лет, это - самая эффективная категория

Військовий квиток

Украине не следует соглашаться на снижение мобилизационного возраста.

Об этом заявил уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец. Во время интервью УП, информирует Цензор.НЕТ.

Если мы заберем и этих молодых ребят, у которых нет семей, нет детей, автоматически у нас не будет будущего Украины. На мой взгляд, у нас есть еще достаточно большое количество мужчин среднего возраста - от 30 до 45 лет", - подчеркнул омбудсмен.

"Это - наиболее эффективная категория граждан Украины, которые могут воевать и, наверное, должны воевать", - добавил Лубинец.

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Жалобы на действия ТЦК

Он также рассказал, что по состоянию на декабрь 2024-го получил почти четыре тысячи жалоб на действия представителей ТЦК при осуществлении мобилизационных мер. Закарпатье - регион, где таких обращений больше всего, на втором месте Кропивницкий.

"Есть случаи, когда по моему представлению собрали отдельное заседание ВВК, провели полный анализ и зафиксировали, что человек, которого до этого на ВВК признали "полностью здоровым", имеет на самом деле болезнь. В результате этого человека мобилизовали, но он пошел в ВСУ исключительно в тыловое обеспечение, сразу нашли часть, где ему предложили конкретную должность", - отметил он.
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Топ комментарии
+25
То навіщо відловлюють 50+?
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18.12.2024 11:30
+23
Лубінець не в курсі, що зараз і досі "найефективніша" категорія в ЗСУ, на думку ТЦК, 40-60 років....
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18.12.2024 11:31
+17
А скільки років сину Лубінця та де він зараз і чим займаєтся?
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18.12.2024 11:33
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Як сказав Корнієнка, це - золотий фонд путла, який він пожене на Варшаву.
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18.12.2024 15:10 Ответить
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