Украина достаточно резко коммуницирует тему снижения мобилизационного возраста с партнерами, - Стефанишина

Призывы партнеров к снижению мобилизационного возраста являются желанием снять с себя ответственность за невыполнение договоренностей по поставкам вооружений.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом заявила вице-премьер-министр юстиции Ольга Стефанишина.

По ее словам, решения, которые принимаются президентом как Верховным главнокомандующим, обусловлены ответственностью за жизнь каждого украинца.

"Поэтому они не могут быть продиктованы заявлениями должностных лиц Белого дома или любых других... Планирование в Вооруженных силах возможно при условии надлежащего обеспечения и наличия всех компонентов, связанных с мобилизацией... Я лично воспринимаю это (призывы к снижению мобилизационного возраста. - Ред.) как желание снять ответственность за те договоренности, которые были раньше. Поэтому мы достаточно резко коммуницируем этот вопрос", - сказала вице-премьер.

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Снижение мобилизационного возраста

Напомним, ранее высокопоставленный чиновник сказал СМИ, что администрация действующего президента США Джо Байдена призывает Украину немедленно увеличить численность вооруженных сил путем призыва большего количества бойцов и пересмотра мобилизационного законодательства, чтобы разрешить призыв в армию лиц в возрасте от 18 лет.

19 ноября советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Украина должна усилить мобилизацию, чтобы улучшить ситуацию на фронте. Однако ни одна отдельная система вооружений не является решающей в российско-украинской войне.

В МИД сообщили, что Украина на переговорах с западными партнерами действительно обсуждает тему мобилизации и снижения мобилизационного возраста, однако сейчас проблемой является задержание обещанных поставок необходимого вооружения.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина должна принять непростые решения о дальнейшей мобилизации.

Издание WP отмечало, что даже несмотря на ускорение поставок необходимого оружия Украине, в администрации действующего президента США Джо Байдена растет разочарование отказом украинских лидеров снизить призывной возраст с 25 до 18 лет.

В Госдепе заявили, что в случае снижения мобилизационного возраста в Украине до 18 лет Соединенные Штаты и их союзники готовы обеспечить снаряжением украинских призывников.

Президент Украины Владимир Зеленский впоследствии заявил, что выступает против снижения мобилизационного возраста. Вместо этого он призывает поставлять технику и снижать военные возможности России.

По данным The Telegraph, споры о снижении мобилизационного возраста привели к напряжению в отношениях Владимира Зеленского и Джо Байдена.

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