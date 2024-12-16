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Новости Война
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Украина достаточно резко коммуницирует тему снижения мобилизационного возраста с партнерами, - Стефанишина

Зниження мобілізаційного віку: заява Стефанішиної

Призывы партнеров к снижению мобилизационного возраста являются желанием снять с себя ответственность за невыполнение договоренностей по поставкам вооружений.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом заявила вице-премьер-министр юстиции Ольга Стефанишина.

По ее словам, решения, которые принимаются президентом как Верховным главнокомандующим, обусловлены ответственностью за жизнь каждого украинца.

"Поэтому они не могут быть продиктованы заявлениями должностных лиц Белого дома или любых других... Планирование в Вооруженных силах возможно при условии надлежащего обеспечения и наличия всех компонентов, связанных с мобилизацией... Я лично воспринимаю это (призывы к снижению мобилизационного возраста. - Ред.) как желание снять ответственность за те договоренности, которые были раньше. Поэтому мы достаточно резко коммуницируем этот вопрос", - сказала вице-премьер.

Читайте также: Мобилизация - это вопрос Украины, НАТО только обеспечивает подготовку, - глава Представительства Альянса Тернер

Снижение мобилизационного возраста

Напомним, ранее высокопоставленный чиновник сказал СМИ, что администрация действующего президента США Джо Байдена призывает Украину немедленно увеличить численность вооруженных сил путем призыва большего количества бойцов и пересмотра мобилизационного законодательства, чтобы разрешить призыв в армию лиц в возрасте от 18 лет.

19 ноября советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Украина должна усилить мобилизацию, чтобы улучшить ситуацию на фронте. Однако ни одна отдельная система вооружений не является решающей в российско-украинской войне.

В МИД сообщили, что Украина на переговорах с западными партнерами действительно обсуждает тему мобилизации и снижения мобилизационного возраста, однако сейчас проблемой является задержание обещанных поставок необходимого вооружения.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина должна принять непростые решения о дальнейшей мобилизации.

Издание WP отмечало, что даже несмотря на ускорение поставок необходимого оружия Украине, в администрации действующего президента США Джо Байдена растет разочарование отказом украинских лидеров снизить призывной возраст с 25 до 18 лет.

В Госдепе заявили, что в случае снижения мобилизационного возраста в Украине до 18 лет Соединенные Штаты и их союзники готовы обеспечить снаряжением украинских призывников.

Президент Украины Владимир Зеленский впоследствии заявил, что выступает против снижения мобилизационного возраста. Вместо этого он призывает поставлять технику и снижать военные возможности России.

По данным The Telegraph, споры о снижении мобилизационного возраста привели к напряжению в отношениях Владимира Зеленского и Джо Байдена.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вопрос возраста мобилизованных поднимался на встречах с топ-чиновниками ЕС. Для Украины это неприемлемая позиция, - Стефанишина
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Топ комментарии
+13
знову союзники винні.Мені здається чи ОП готує населення до капітуляції під гаслом-"нас зрадили союзники"?
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16.12.2024 11:08
+13
Ніяких закликів західних партнерів про зниження мобілізаційного віку не було, вони просто попросили організувати мобілізацію громадян і всіх, кого держава мобілізую, західні партнери навчать і екіпірують. Як вже задовбали довбні слугориг, все спихувати, тот на попередників, то на захід. Не старайтеся, рейтинг своєю брехнею не збережете і при владі більше ніколи не будуте. Не весь народ дурний і наскрізь бачить вашу брехливу і воровуту душонку.
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16.12.2024 11:15
+6
стєфанішіна, чючєло, а як опа комунікує роботу зрадників і дибілів дєрьмака, татарова, умєрлова, смітаніна і впрочіх агрохламідій?
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16.12.2024 11:13
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знову союзники винні.Мені здається чи ОП готує населення до капітуляції під гаслом-"нас зрадили союзники"?
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16.12.2024 11:08 Ответить
Ви праві - маніпуляція смарагдових з суспільною думкою щоб зняти з себе відповідальність . Населенню пропонують вибір: продовження війни і мобілізація 18-річних або перемовини/капітуляція .
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16.12.2024 11:26 Ответить
💯
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16.12.2024 12:18 Ответить
стєфанішіна, чючєло, а як опа комунікує роботу зрадників і дибілів дєрьмака, татарова, умєрлова, смітаніна і впрочіх агрохламідій?
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16.12.2024 11:13 Ответить
Ніяких закликів західних партнерів про зниження мобілізаційного віку не було, вони просто попросили організувати мобілізацію громадян і всіх, кого держава мобілізую, західні партнери навчать і екіпірують. Як вже задовбали довбні слугориг, все спихувати, тот на попередників, то на захід. Не старайтеся, рейтинг своєю брехнею не збережете і при владі більше ніколи не будуте. Не весь народ дурний і наскрізь бачить вашу брехливу і воровуту душонку.
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16.12.2024 11:15 Ответить
Нізя знижувати мобвік,бо так ще й війну можна ненароком виграти-і тоді "пращай фсьо нажітоє"
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16.12.2024 11:18 Ответить
"Заклики партнерів до зниження мобілізаційного віку є бажанням зняти із себе відповідальність за невиконання домовленостей щодо поставок озброєнь" - як пояснити Стефанішіній, що вона, мя'ко кажучі, помиляється. Можливо, недостатнє знання історії, можливо низькі інтелектуальні здібності, можливо все в одному.

Ось просте пояснення необхідності зниження мобілізаційного віку:
нещодавно відбувся бій Джейка Пола та Майка Тайсона. Тайсон програв, довівши, що талановитий, досвідчений, але СТАРИЙ програє МОЛОДОМУ, хоч і невидатному, недосвідченому та неталановитому.

Звісно, хтось скаже, що на фронті немає значення: швидкість, реакція, витривалість, час на відновлення. Головне - це заповнити штатку. Є й такі "видатні" генії керування та стратегії. Як виявилося, адептов "Баби ще наражают" дость багато.
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16.12.2024 11:20 Ответить
союзники завтра на..уй пошлють, причому США будуть в січні першими. Тут без кінця провладні мусолять тему - введіть війська НАТО коли в себе в державі остаточно ровалена мобілізація
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16.12.2024 11:24 Ответить
Не Україна, а ОП бореться за рейтинги серед спермофонду та яжемам.
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16.12.2024 11:25 Ответить
Логіка: люди у віці від 25 до 60 років(11,1 млн), не змогли закінчити війну, а найменша чисельна статево-вікова група( менше 10 відсоків, десь 2 млн приблизно), зможе, а наче КАБУ чи ракеті, чи FPV-дрону не посрать скільки тобі років? зараз що, Перша чи Друга світові війни де використовувались в основному піхота і танки? в мене куча знайомих які ще у 2022 році( тоді мобілізаційний вік був ще 27, а не 25), пішли добровольцями на війну, і їм було менше навіть за 25 і більшої частини вже нажаль немає в живих, це називається молодь краще воює, краще воює той хто ВСІМ забезпечений, від ракет, боеприпасів, дронів, і не тільки.
Юрій Касьянов у себе у фейсбуці написав був, що "Армія бусифікованих «захисників» України програє війну зі швидкістю світла", а наче якщо буде "бусифікація молоді", то це ж буде не теж саме? Мотивувати людей потрібно, грошами і не тільки, навести порядок у ТЦК потрібно, у ВЛК, і тоді буде сенс.
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16.12.2024 11:37 Ответить
Эти отговорки, что Зе, что стефанишиной абсолютно неискренни.
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16.12.2024 11:57 Ответить
скоріш всього "зезеденту" в США вказали не на зниження мобілізаційного віку ,а на мульйонну армію, котра є в Україні без зниження мобілізаційного віку...
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16.12.2024 12:35 Ответить
очевидно, надо было одновременно ввести запрет выезда баб за кордон, а то куда будут генофонд девать, пока ждут 25-летие? у нас прям за что не берутся - ни*рена не получается. вероятно, надо было в университетах учиться, а не дипломы покупать.
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16.12.2024 12:55 Ответить
 
 