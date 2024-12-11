Отказ мобилизовать молодежь усилил напряжение между Зеленским и Байденом, - The Telegraph

Споры по снижению мобилизационного возраста привели к напряжению в отношениях Владимира Зеленского и Джо Байдена.

Об этом пишет издание The Telegraph, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что между двумя лидерами было много споров в течение почти 3 лет полномасштабной войны РФ против Украины. Но этот может стать последним.

Журналисты назвали заявление Зеленского по мобилизации "одной из самых откровенных атак" на Байдена.

В течение последних недель от США звучат призывы (публичные и непубличные) к Украине о снижении мобилизационного возраста до 18 лет. Это объясняют нехваткой военных на фронте, из-за чего РФ продвигается на востоке.

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Так, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что для того, чтобы сдержать фронт нужны не только деньги и боеприпасы, но и люди.

"Многие из нас считают, что необходимо привлекать к боевым действиям более молодых людей. Сейчас 18-25-летние не воюют", - сказал он на министерской встрече НАТО.

Впоследствии Зеленский рассказал о своих словах Трампу, что "Путин боится только его и, возможно, Китая", а также, что первым приоритетом должно быть оружие и снижение военного потенциала России, а не мобилизационного возраста.

"Украинский президент нанес прощальный удар, направленный непосредственно на Байдена, который еще 42 дня будет оставаться самым влиятельным лидером в мире", - отметили журналисты.

Издание объяснило, что из-за возрастной структуры населения Украины группа 18-25 летних является менее многочисленной по сравнению со старшими поколениями. Поэтому есть опасность для демографии в будущем.

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Снижение мобилизационного возраста

Напомним, ранее высокопоставленный чиновник сказал СМИ, что администрация действующего президента США Джо Байдена призывает Украину немедленно увеличить численность вооруженных сил путем призыва большего количества бойцов и пересмотра мобилизационного законодательства, чтобы разрешить призыв в армию лиц в возрасте от 18 лет.

19 ноября советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Украина должна усилить мобилизацию, чтобы улучшить ситуацию на фронте. Однако ни одна отдельная система вооружений не является решающей в российско-украинской войне.

В МИД сообщили, что Украина на переговорах с западными партнерами действительно обсуждает тему мобилизации и снижения мобилизационного возраста, однако сейчас проблемой является задержание обещанных поставок необходимого вооружения.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина должна принять непростые решения о дальнейшей мобилизации.

Издание WP отмечало, что даже несмотря на ускорение поставок необходимого оружия Украине, в администрации действующего президента США Джо Байдена растет разочарование отказом украинских лидеров снизить призывной возраст с 25 до 18 лет.

В Госдепе заявили, что в случае снижения мобилизационного возраста в Украине до 18 лет Соединенные Штаты и их союзники готовы обеспечить снаряжением украинских призывников.

Президент Украины Владимир Зеленский впоследствии заявил, что выступает против снижения мобилизационного возраста. Вместо этого он призывает поставлять технику и снижать военные возможности России.

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