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Новости Война
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Отказ мобилизовать молодежь усилил напряжение между Зеленским и Байденом, - The Telegraph

Між Зеленським та Байденом зіпсувалися відносини через питання мобілізації

Споры по снижению мобилизационного возраста привели к напряжению в отношениях Владимира Зеленского и Джо Байдена.

Об этом пишет издание The Telegraph, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что между двумя лидерами было много споров в течение почти 3 лет полномасштабной войны РФ против Украины. Но этот может стать последним.

Журналисты назвали заявление Зеленского по мобилизации "одной из самых откровенных атак" на Байдена.

В течение последних недель от США звучат призывы (публичные и непубличные) к Украине о снижении мобилизационного возраста до 18 лет. Это объясняют нехваткой военных на фронте, из-за чего РФ продвигается на востоке.

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Так, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что для того, чтобы сдержать фронт нужны не только деньги и боеприпасы, но и люди.

"Многие из нас считают, что необходимо привлекать к боевым действиям более молодых людей. Сейчас 18-25-летние не воюют", - сказал он на министерской встрече НАТО.

Впоследствии Зеленский рассказал о своих словах Трампу, что "Путин боится только его и, возможно, Китая", а также, что первым приоритетом должно быть оружие и снижение военного потенциала России, а не мобилизационного возраста.

"Украинский президент нанес прощальный удар, направленный непосредственно на Байдена, который еще 42 дня будет оставаться самым влиятельным лидером в мире", - отметили журналисты.

Издание объяснило, что из-за возрастной структуры населения Украины группа 18-25 летних является менее многочисленной по сравнению со старшими поколениями. Поэтому есть опасность для демографии в будущем.

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Снижение мобилизационного возраста

Напомним, ранее высокопоставленный чиновник сказал СМИ, что администрация действующего президента США Джо Байдена призывает Украину немедленно увеличить численность вооруженных сил путем призыва большего количества бойцов и пересмотра мобилизационного законодательства, чтобы разрешить призыв в армию лиц в возрасте от 18 лет.

19 ноября советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Украина должна усилить мобилизацию, чтобы улучшить ситуацию на фронте. Однако ни одна отдельная система вооружений не является решающей в российско-украинской войне.

В МИД сообщили, что Украина на переговорах с западными партнерами действительно обсуждает тему мобилизации и снижения мобилизационного возраста, однако сейчас проблемой является задержание обещанных поставок необходимого вооружения.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина должна принять непростые решения о дальнейшей мобилизации.

Издание WP отмечало, что даже несмотря на ускорение поставок необходимого оружия Украине, в администрации действующего президента США Джо Байдена растет разочарование отказом украинских лидеров снизить призывной возраст с 25 до 18 лет.

В Госдепе заявили, что в случае снижения мобилизационного возраста в Украине до 18 лет Соединенные Штаты и их союзники готовы обеспечить снаряжением украинских призывников.

Президент Украины Владимир Зеленский впоследствии заявил, что выступает против снижения мобилизационного возраста. Вместо этого он призывает поставлять технику и снижать военные возможности России.

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Автор: 

Байден Джо (2787) Зеленский Владимир (20311) США (26564) мобилизация (2756)


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Топ комментарии
+18
Про 18 років більше розкручує ОП, ніж партнери...
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11.12.2024 10:46
+16
По-перше, не вимагають і не пропонують американці знизити мобілізаційний вік до 18! Ну неправда то! Мов хіба про наведення елементарного порядку в тій мобілізації. А весь цей срач на рахунок 18-річних не про мобілізацію і не про війну! ЇЇ підняли ОПешні шавки. То такий собі новий сезон серіалу чи шоу від 95-го. Бо їм вже вибори пахнуть, потрібно хоч який електоральний сегмент собі застовбити. Надії на тих, хто старший в них вже нема, вони то розуміють, от і влаштували зелені удобище циркову виставу.
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11.12.2024 11:07
+12
та там не в мобілізації молоді першопричина "напруги". Перш за все Байден/Держдеп вимагає забезпечення бригад ЗСУ повним штатом; а молоддю, чи старими - це вже питання наступне.
А для того, щоб мобілізувати всіх (чи хоча би 90%) безбронних до ЗСУ - Байден вимагає навести порядок в самому процесі мобілізації, вичистити звідти корупційну складову та бардак - на що команда під орудою ЕрЗе органічно нездатна.

От, припустимо: ще раз знизять вік мобілізації - чи появляться повністю укомплектовані бригади з таким станом речей в сфері мобілізації? А вже раз знизили поріг, з 27-ми до 25-ти років - ну і що, стало краще? Риторичні питання... Та так само ховатимуться від мобілізації 18-тилітні, як нині ховаються 25-тилітні і старше! Бо Україною нині керує зелена морда прислуги клоуна-наркомана з головкою ЕрZе - яка тільки і вміє, що розкривати свою пащеку і гундосити по вечорам; а ти, Байден, знай: бреше ця падлюка завжди!
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11.12.2024 10:50
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Брехня.
В них немає стосунків.
Є літня людина, що гідно працює на свій народ.
А є авантюрист, що кожного разу щось інше вигадує і пропонує, при цьому робить зовсім інше.
Між ними прірва. Як між інформацією і нами.
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11.12.2024 14:16 Ответить
"...є небезпека для демографії у майбутньому..."
Взагалі то на демографію впливає кількість жінок дітородного віку!
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11.12.2024 15:06 Ответить
жінки майже всі за кордоном
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12.12.2024 00:11 Ответить
Зниження мобілізаційного віку принесе мінімальну користь для ЗСУ. І на це є цілий ряд причин. Перша: ця група українського населення найменш чисельна. Друга: від чисельності чоловіків цього віку варто відняти студентів ВУЗів та ПТУ. Третя: дуже багато з них виїхали з України ще до досягнення 18 років. Четверта і мабуть найвагоміша: наша молодь у цьому віці переважно переймається чим завгодно, але не долею своєї держави, бо патріотичне виховання в українських сім'ях перебуває на нульовому рівні.
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11.12.2024 15:29 Ответить
А з ким ішак ще не пересрався?
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11.12.2024 20:04 Ответить
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