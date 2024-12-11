Мобилизация - это вопрос Украины, НАТО только обеспечивает подготовку, - глава Представительства Альянса Тернер

В НАТО считают, что вопрос мобилизации должна решать Украина.

Об этом сказал глава Представительства НАТО в Украине Патрик Тернер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Наш месседж в партнерстве между НАТО и Украиной всегда был такой: НАТО обязуется предоставлять оборудование, материальную базу и подготовку. Мы хотим помочь с ситуацией на фронте, помогая подготовить людей. Это печальная ситуация, но, тем не менее вы даете людей, мы обеспечим подготовку. Есть вещи, которые отдельно делают Украина и НАТО", - отметил он.

В то же время Тернер не взялся бы комментировать, как Украине обеспечить достаточное количество людей на фронте.

"Я думаю, что работать с молодежью - это по определению важно, потому что это о будущем. Это очень часто люди инновационные, которые имеют лучшее представление о том, что надо. Это лучшие мозги, это лучшие люди, и я с этим постоянно сталкиваюсь в собственной работе", - добавил он.

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Снижение мобилизационного возраста

Напомним, ранее высокопоставленный чиновник сказал СМИ, что администрация действующего президента США Джо Байдена призывает Украину немедленно увеличить численность вооруженных сил путем призыва большего количества бойцов и пересмотра мобилизационного законодательства, чтобы разрешить призыв в армию лиц в возрасте от 18 лет.

19 ноября советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Украина должна усилить мобилизацию, чтобы улучшить ситуацию на фронте. Однако ни одна отдельная система вооружений не является решающей в российско-украинской войне.

В МИД сообщили, что Украина на переговорах с западными партнерами действительно обсуждает тему мобилизации и снижения мобилизационного возраста, однако сейчас проблемой является задержание обещанных поставок необходимого вооружения.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина должна принять непростые решения о дальнейшей мобилизации.

Издание WP отмечало, что даже несмотря на ускорение поставок необходимого оружия Украине, в администрации действующего президента США Джо Байдена растет разочарование отказом украинских лидеров снизить призывной возраст с 25 до 18 лет.

В Госдепе заявили, что в случае снижения мобилизационного возраста в Украине Соединенные Штаты и их союзники готовы обеспечить снаряжением украинских призывников.

Президент Украины Владимир Зеленский впоследствии заявил, что выступает против снижения мобилизационного возраста. Вместо этого он призывает поставлять технику и снижать военные возможности России.

По данным The Telegraph, споры о снижении мобилизационного возраста привели к напряжению в отношениях Владимира Зеленского и Джо Байдена.

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