РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9422 посетителя онлайн
Новости мобилизации
1 090 7

Мобилизация - это вопрос Украины, НАТО только обеспечивает подготовку, - глава Представительства Альянса Тернер

Зниження мобілізаційного віку: що кажуть у НАТО?

В НАТО считают, что вопрос мобилизации должна решать Украина.

Об этом сказал глава Представительства НАТО в Украине Патрик Тернер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Наш месседж в партнерстве между НАТО и Украиной всегда был такой: НАТО обязуется предоставлять оборудование, материальную базу и подготовку. Мы хотим помочь с ситуацией на фронте, помогая подготовить людей. Это печальная ситуация, но, тем не менее вы даете людей, мы обеспечим подготовку. Есть вещи, которые отдельно делают Украина и НАТО", - отметил он.

В то же время Тернер не взялся бы комментировать, как Украине обеспечить достаточное количество людей на фронте.

"Я думаю, что работать с молодежью - это по определению важно, потому что это о будущем. Это очень часто люди инновационные, которые имеют лучшее представление о том, что надо. Это лучшие мозги, это лучшие люди, и я с этим постоянно сталкиваюсь в собственной работе", - добавил он.

Также читайте: НАТО может предоставить Украине дополнительную помощь в 2025 году, - глава Представительства Альянса Тернер

Снижение мобилизационного возраста

Напомним, ранее высокопоставленный чиновник сказал СМИ, что администрация действующего президента США Джо Байдена призывает Украину немедленно увеличить численность вооруженных сил путем призыва большего количества бойцов и пересмотра мобилизационного законодательства, чтобы разрешить призыв в армию лиц в возрасте от 18 лет.

19 ноября советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Украина должна усилить мобилизацию, чтобы улучшить ситуацию на фронте. Однако ни одна отдельная система вооружений не является решающей в российско-украинской войне.

В МИД сообщили, что Украина на переговорах с западными партнерами действительно обсуждает тему мобилизации и снижения мобилизационного возраста, однако сейчас проблемой является задержание обещанных поставок необходимого вооружения.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина должна принять непростые решения о дальнейшей мобилизации.

Издание WP отмечало, что даже несмотря на ускорение поставок необходимого оружия Украине, в администрации действующего президента США Джо Байдена растет разочарование отказом украинских лидеров снизить призывной возраст с 25 до 18 лет.

В Госдепе заявили, что в случае снижения мобилизационного возраста в Украине Соединенные Штаты и их союзники готовы обеспечить снаряжением украинских призывников.

Президент Украины Владимир Зеленский впоследствии заявил, что выступает против снижения мобилизационного возраста. Вместо этого он призывает поставлять технику и снижать военные возможности России.

По данным The Telegraph, споры о снижении мобилизационного возраста привели к напряжению в отношениях Владимира Зеленского и Джо Байдена.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вопрос возраста мобилизованных поднимался на встречах с топ-чиновниками ЕС. Для Украины это неприемлемая позиция, - Стефанишина

Автор: 

НАТО (9977) мобилизация (2756)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Блазень провалив все: підготовку до повномасштабного вторгнення, мобілізацію, фортифікацію, дипломатію, інформаційну політику, кадрову політику.
показать весь комментарий
11.12.2024 15:25 Ответить
Мобілізація - це комплекс заходів, здійснюваних з метою планомірного переведення національної економіки, діяльності державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій на функціонування в умовах особливого періоду, а Збройних Сил України, інших військових формувань, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту - на організацію і штати воєнного часу.
Щось я тут не бачу що мобілізувати потрібно трактористів, ІТ-шників та поварів.
показать весь комментарий
11.12.2024 15:35 Ответить
Там все написано: "...а Збройних Сил України, інших військових формувань, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту - на організацію і штати воєнного часу."
показать весь комментарий
11.12.2024 15:43 Ответить
В Україні достатньо ухилянтів не дитячого віку. Які ходять по вулицях, бикують і інтернетах та грають у волейбол на пляжах. Їх ніхто не мобілізовує.
показать весь комментарий
11.12.2024 15:38 Ответить
НАТО зобов'язується надавати обладнання, матеріальну базу і підготовку. особливо ця брехня добре вирисовується на підготовці українських пілотів до літаків F-16.недоукомплектовані "Абрамси".не кажучи із брехнею про постачання до березня місяця 1 мульйона артелирійських ***********.котрих можливо ще всіх так і не завезли...пи,,,,здіти.наше "все"
показать весь комментарий
11.12.2024 15:50 Ответить
показать весь комментарий
11.12.2024 15:56 Ответить
скоро захід буде пояснювати на пальцях...... для наших брехунів, щоб не перекручували
показать весь комментарий
11.12.2024 15:57 Ответить
 
 