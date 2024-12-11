Вопрос возраста мобилизованных поднимался на встречах с топ-чиновниками ЕС. Для Украины это неприемлемая позиция, - Стефанишина
Вопрос о снижении мобилизационного возраста в Украине до 18 лет поднимался на встречах украинской делегации и топ-чиновников Европейского Союза. Но такие призывы союзников являются неприемлемой позицией.
Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции - министр юстиции Ольга Стефанишина, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".
Она отметила, что вопрос о возрасте мобилизованных в Украине поднимали с точки зрения того, что действительно он есть в публичном дискурсе.
Но я и рада, что этот вопрос поднимали, потому что у нас есть очень очевидный ответ. Мы не можем принять эту критику, поскольку нет системы планирования, тренировки и оснащения украинских бригад", - подчеркнула Стефанишина.
Министр отметила, что в условиях, когда такого планирования нет со стороны союзников, соответственно, "нельзя такую несостоятельность перекладывать на мобилизационный возраст в Украине".
По ее словам, она проговорила вопрос мобилизации, в частности, с еврокомиссаром по вопросам обороны Андрюсом Кубилюсом и высокой представительницей Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности - Каей Каллас.
"ЕС может сыграть большую роль именно в тренировке украинских военных... Возможности здесь большие - вопрос в планировании. В условиях надлежащего планирования и оснащения, безусловно, вопрос мобилизации не будет предметом таких дискуссий. Поэтому, конечно, это(призывы снизить мобилизационный возраст до 18 лет - ред.), скажем так, - неприемлемая позиция", - резюмировала Стефанишина.
Снижение мобилизационного возраста
Напомним, ранее высокопоставленный чиновник сказал СМИ, что администрация действующего президента США Джо Байдена призывает Украину немедленно увеличить численность вооруженных сил путем призыва большего количества бойцов и пересмотра мобилизационного законодательства, чтобы разрешить призыв в армию лиц в возрасте от 18 лет.
19 ноября советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Украина должна усилить мобилизацию, чтобы улучшить ситуацию на фронте. Однако ни одна отдельная система вооружений не является решающей в российско-украинской войне.
В МИД сообщили, что Украина на переговорах с западными партнерами действительно обсуждает тему мобилизации и снижения мобилизационного возраста, однако сейчас проблемой является задержание обещанных поставок необходимого вооружения.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина должна принять непростые решения о дальнейшей мобилизации.
Издание WP отмечало, что даже несмотря на ускорение поставок необходимого оружия Украине, в администрации действующего президента США Джо Байдена растет разочарование отказом украинских лидеров снизить призывной возраст с 25 до 18 лет.
В Госдепе заявили, что в случае снижения мобилизационного возраста в Украине Соединенные Штаты и их союзники готовы обеспечить снаряжением украинских призывников.
Президент Украины Владимир Зеленский впоследствии заявил, что выступает против снижения мобилизационного возраста. Вместо этого он призывает поставлять технику и снижать военные возможности России.
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тобто її немає і для тих, кому більше 25 років ?
а шо ви там тоді робите ? Смарагдовий колір вводите і тест на IQ для суддів скасовуєте ?
це ж риторичне
Коротше кажучи- чергова галіматья на олії.
- Мужчина, я боюсь, что ви меня изнасилуете.
- Как я вас изнасилую? Вьі на девятом єтаже, а я во дворе.
- Так я сейчас к вам спущусь!
50 зечок на лінію вогню!
Віцепрем'єрка з європейської інтеграції Ольга Стефанішина є підозрюваною в корупційній справі колишньої міністерки юстиції часів Януковича-Азарова - Олени Лукаш.
Йдеться про 3 дослідження, за які Міністерство юстиції Олени Лукаш заплатило 2,5 млн грн - порівняльний аналіз українського законодавства із європейським.
Однак ще більші запитання, ніж ціна, викликала якість цих робіт. "Матеріали досліджень, виконані в рамках тендеру часів Олени Лукаш, досі розміщені на сайті Мінюсту.
Якість інформації у файлах, що скачуються з офіційного сайту, справді викликає серйозні сумніви - правові матеріали містять емоційні коментарі, зроблені в режимі правки".
Слідство вважає, що йдеться про особливо тяжкий посадовий злочин - розкрадання або розтрата державних коштів в особливо великих розмірах групою осіб (ч. 5 ст. 191 ККУ). Максимальне покарання за цієї статтею - 12 років позбавлення волі.
ми програли в 2019му...
стефанишина як послідовний апологет зельоних покидьків пересмикує контекст.
ти проти додаткової вартості ?
стефанишина як і всі зельоні покидьки просто бреше.
- а як же так сталось , що нс 11-й рік війни і було вже 3 президенти , а командування й досі совковим залишається ?!
Конченые твари, в первую очередь надо мобилизировать от 18 до 25, от 25 - 35 вторая очередь, от 35 - 50 в самый последний момент, после 50 снимать с реестра... Ублюдища.
ТОМУ "the" конче необхідно зберегти
лохелекторат що з ДУРУ підтримав їх в 2019му.
АЛЕ грати пісуньком по рояль, то не країною керувати, тому на двох стільцях не всидять!