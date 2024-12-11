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Новости мобилизации
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Вопрос возраста мобилизованных поднимался на встречах с топ-чиновниками ЕС. Для Украины это неприемлемая позиция, - Стефанишина

Ольга Стефанішина про дискусії з партнерами ЄС про зниження мобілізаційного віку

Вопрос о снижении мобилизационного возраста в Украине до 18 лет поднимался на встречах украинской делегации и топ-чиновников Европейского Союза. Но такие призывы союзников являются неприемлемой позицией.

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции - министр юстиции Ольга Стефанишина, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

Она отметила, что вопрос о возрасте мобилизованных в Украине поднимали с точки зрения того, что действительно он есть в публичном дискурсе.

Но я и рада, что этот вопрос поднимали, потому что у нас есть очень очевидный ответ. Мы не можем принять эту критику, поскольку нет системы планирования, тренировки и оснащения украинских бригад", - подчеркнула Стефанишина.

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Министр отметила, что в условиях, когда такого планирования нет со стороны союзников, соответственно, "нельзя такую несостоятельность перекладывать на мобилизационный возраст в Украине".

По ее словам, она проговорила вопрос мобилизации, в частности, с еврокомиссаром по вопросам обороны Андрюсом Кубилюсом и высокой представительницей Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности - Каей Каллас.

"ЕС может сыграть большую роль именно в тренировке украинских военных... Возможности здесь большие - вопрос в планировании. В условиях надлежащего планирования и оснащения, безусловно, вопрос мобилизации не будет предметом таких дискуссий. Поэтому, конечно, это(призывы снизить мобилизационный возраст до 18 лет - ред.), скажем так, - неприемлемая позиция", - резюмировала Стефанишина.

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Снижение мобилизационного возраста

Напомним, ранее высокопоставленный чиновник сказал СМИ, что администрация действующего президента США Джо Байдена призывает Украину немедленно увеличить численность вооруженных сил путем призыва большего количества бойцов и пересмотра мобилизационного законодательства, чтобы разрешить призыв в армию лиц в возрасте от 18 лет.

19 ноября советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Украина должна усилить мобилизацию, чтобы улучшить ситуацию на фронте. Однако ни одна отдельная система вооружений не является решающей в российско-украинской войне.

В МИД сообщили, что Украина на переговорах с западными партнерами действительно обсуждает тему мобилизации и снижения мобилизационного возраста, однако сейчас проблемой является задержание обещанных поставок необходимого вооружения.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина должна принять непростые решения о дальнейшей мобилизации.

Издание WP отмечало, что даже несмотря на ускорение поставок необходимого оружия Украине, в администрации действующего президента США Джо Байдена растет разочарование отказом украинских лидеров снизить призывной возраст с 25 до 18 лет.

В Госдепе заявили, что в случае снижения мобилизационного возраста в Украине Соединенные Штаты и их союзники готовы обеспечить снаряжением украинских призывников.

Президент Украины Владимир Зеленский впоследствии заявил, что выступает против снижения мобилизационного возраста. Вместо этого он призывает поставлять технику и снижать военные возможности России.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Если Украина снизит мобилизационный возраст до 18 лет, США готовы экипировать всех новобранцев, - Госдеп

Автор: 

Евросоюз (17113) мобилизация (2756) Стефанишина Ольга вице-премьер (244) война в Украине (3729)


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Топ комментарии
+23
Ми не можемо прийняти цю критику, оскільки немає системи планування, тренування і оснащення українських бригад"

тобто її немає і для тих, кому більше 25 років ?

а шо ви там тоді робите ? Смарагдовий колір вводите і тест на IQ для суддів скасовуєте ?
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11.12.2024 15:12
+9
На жаль,почалась передвиборча кампанія.
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11.12.2024 15:14
+8
нам не треба призивати 18-20 річних ..у нас маса здорових поліцаїв 30-40 ..

стефанишина як послідовний апологет зельоних покидьків пересмикує контекст.
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11.12.2024 15:25
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Правила форума Совет форумчан
Ми не можемо прийняти цю критику, оскільки немає системи планування, тренування і оснащення українських бригад"

тобто її немає і для тих, кому більше 25 років ?

а шо ви там тоді робите ? Смарагдовий колір вводите і тест на IQ для суддів скасовуєте ?
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11.12.2024 15:12 Ответить
Ну правильно. Якщо нічого немає, то що критикувати?
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11.12.2024 15:19 Ответить
а звідки та програма візьметься у зельоних ********* )

це ж риторичне
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11.12.2024 15:26 Ответить
Власть говорит: не можем призывать 18-25, бо нет оружия для них. Подсказываю решение: прекращает призывать 45+ и освободившееся оружие даёте молодым! 20+ точно лучше воин, чем 45+, тем более,чем 60-!!!
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11.12.2024 16:12 Ответить
Якщо вчитатися, то ця фря як аргумент висловила наступне. " ну, якщо союзники не мають систему підготовки бригад( яких бригад, українських?), то і вік мобілізації знижуватися небуде.
Коротше кажучи- чергова галіматья на олії.
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11.12.2024 20:49 Ответить
На жаль,почалась передвиборча кампанія.
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11.12.2024 15:14 Ответить
Мені це напям'ятало старий анекдот:
- Мужчина, я боюсь, что ви меня изнасилуете.
- Как я вас изнасилую? Вьі на девятом єтаже, а я во дворе.
- Так я сейчас к вам спущусь!
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11.12.2024 15:15 Ответить
вьязниці давай в Україну!
50 зечок на лінію вогню!
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11.12.2024 15:17 Ответить
девчіно ви така красива, навіть і 18 не даш - дам!
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11.12.2024 15:19 Ответить
Дуже красива.

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11.12.2024 15:22 Ответить
Як казали у відомій совєтскій кінокомедії - "кому і кобила - нєвєста "
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11.12.2024 15:26 Ответить
фото зроблене в зранку понеділок? - це кацапське іпсо!
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11.12.2024 15:30 Ответить
аж жалко стало, може інвалідкі пенсію яку мінімальну на кефір?
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11.12.2024 15:36 Ответить
Не переймайтесь. Вона вже нагреблась і на кефір, і на щось значно міцніше.

Віцепрем'єрка з європейської інтеграції Ольга Стефанішина є підозрюваною в корупційній справі колишньої міністерки юстиції часів Януковича-Азарова - Олени Лукаш.
Йдеться про 3 дослідження, за які Міністерство юстиції Олени Лукаш заплатило 2,5 млн грн - порівняльний аналіз українського законодавства із європейським.

Однак ще більші запитання, ніж ціна, викликала якість цих робіт. "Матеріали досліджень, виконані в рамках тендеру часів Олени Лукаш, досі розміщені на сайті Мінюсту.
Якість інформації у файлах, що скачуються з офіційного сайту, справді викликає серйозні сумніви - правові матеріали містять емоційні коментарі, зроблені в режимі правки".

Слідство вважає, що йдеться про особливо тяжкий посадовий злочин - розкрадання або розтрата державних коштів в особливо великих розмірах групою осіб (ч. 5 ст. 191 ККУ). Максимальне покарання за цієї статтею - 12 років позбавлення волі.

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11.12.2024 15:45 Ответить
Я б вдув. Балон піни точно.
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11.12.2024 15:39 Ответить
без піколок, вам мабуть за 80, шо на мотлох кидаєтеся, а андреналін пре?
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11.12.2024 15:44 Ответить
Уважніше перечитайте. Мова про монтажну піну.
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11.12.2024 15:46 Ответить
СВИНО-СОБАЧА КРАСА!
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11.12.2024 16:07 Ответить
Пані стєфанішина ототожнює зелено-синю зрадницьку шваль з Україною. Сумна історія...
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11.12.2024 15:21 Ответить
повноміштабна війнy яка почялася в 2022му,
ми програли в 2019му...
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11.12.2024 15:23 Ответить
Не ми, а ви!
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11.12.2024 15:25 Ответить
саме ви зеленоморді...
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11.12.2024 15:27 Ответить
а от і ннн - як же без тварюк шахтереро голових? 🤣
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11.12.2024 16:14 Ответить
майже мексіканці - джамала в декреті?
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11.12.2024 16:17 Ответить
А 50 + річних дідів мобілізувати можна ? Нагадаю, що за совітів в 50 років вже знімали з обліку в воєнкоматі.
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11.12.2024 15:23 Ответить
нам не треба призивати 18-20 річних ..у нас маса здорових поліцаїв 30-40 ..

стефанишина як послідовний апологет зельоних покидьків пересмикує контекст.
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11.12.2024 15:25 Ответить
Молодиків 18-25 років капіталісти ще хочуть експлуатувати і вичавлювати додаткову вартість перед могилізацією, ще пригодяться. Не для розплоду ж їх тримати будуть.
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11.12.2024 15:27 Ответить
капіталісти ще хочуть експлуатувати і вичавлювати додаткову вартість

ти проти додаткової вартості ?
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11.12.2024 15:34 Ответить
я проти екслуатації (висмоктування соків) людини заради прибутку окремих осіб
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11.12.2024 15:46 Ответить
Мобілізація - це питання України, НАТО лише забезпечує підготовку, - голова Представництва Альянсу Тернер Джерело: https://censor.net/ua/n3524557

стефанишина як і всі зельоні покидьки просто бреше.
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11.12.2024 15:28 Ответить
Вони хоч розуміють що стоїть питаня виживаня країни ,чи для цих недоумків понад усе рейтинг і більше грошей від західних партнерів ,ні ЄС ні США за Україну воювати не будуть ,ви подивітся що творится на фронті ,а для вас прийнятно буди коли фашиська росія окупує і всіх як в лднр пожене в армію тільки кацапську ?
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11.12.2024 15:28 Ответить
на фронті все нормально ..браковані міни ..ротація перед наступом русні на ключових напрямках..відсутність фортифікацій...розмазування готових і збитих підрозділів по різним частинам під виглядом поповнення, в результаті чого втрачається весь навчання тих підрозділів.
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11.12.2024 15:30 Ответить
Ну да, мы сами все знаем как просрать Украину и без советов Запада. Сначала провалили мобилизацию поделив население на богатых, бедных, забронированных и приближенных к власти. Потом решили воевать только дидами 50-ти летними а до 25 ето золотое поколение которое даст последний бой под Крутами. А тем временем на фронте сидят третий год без ротаций одни и те же. А если ротацию и проводят то вместо отправлять по одному в отпуск снимаю с фронта сразу всю бригаду а на ее место заводят новую необстрелянную которая вообще ничего не понимает куда их завезли кто где, зачем и куда стрелять. В итоге етого идиотизма враг захватывает во время ротаций населенные пункты каждый день почти без боев и хвастается захваченными новенькими бетонными обустроенными теплыми блиндажами в которых жрет нашу тушенку. Потому что наши совковые командиры настолько тупые что не понимают что даже на стройке новая бригада строителей никогда не возьмется доделывать ту работу которую делала старая бригада. Потому что выйдет только жопа.
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11.12.2024 15:40 Ответить
Потому что наши совковые командиры настолько тупые что не понимают
- а як же так сталось , що нс 11-й рік війни і було вже 3 президенти , а командування й досі совковим залишається ?!
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11.12.2024 15:58 Ответить
Якщо війна буде тривати більше 7 років, то якраз дойде черга тих, кому зараз 18, якщо не втечуть за кордон. Але чи вистачить владі, яка нераціонально використала добровольців та тероборону, для позитивного результату. Росія також ще має кого мобілізовувати. Цій війні не видно кінця попри заяви трампа.
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11.12.2024 15:51 Ответить
Тоесть тех кто воюет годами - ротацию производить не надо, про демобилизацию закон не надо, укомплектовывать лучше дедов, а молодняк лучше пусть дома сидит ?
Конченые твари, в первую очередь надо мобилизировать от 18 до 25, от 25 - 35 вторая очередь, от 35 - 50 в самый последний момент, после 50 снимать с реестра... Ублюдища.
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11.12.2024 15:59 Ответить
theКОНЧІ з 2019 року винищують покоління які категорично їх не сприймають і голосовули проти них.

ТОМУ "the" конче необхідно зберегти лохелекторат що з ДУРУ підтримав їх в 2019му.

АЛЕ грати пісуньком по рояль, то не країною керувати, тому на двох стільцях не всидять!
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11.12.2024 16:06 Ответить
це зелена брехня
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11.12.2024 16:23 Ответить
закон о мобилизации принимали аж целый год.зедауны **** просто.
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11.12.2024 16:41 Ответить
"Не хотите протягмвать руку? Так протяните ноги, старьій дурак!!!"
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11.12.2024 17:19 Ответить
 
 