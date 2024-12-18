В Европарламенте появится спецкомитет для противодействия дезинформации

Со следующего года в Европарламенте будет действовать специальный комитет по вопросам Европейского щита демократии. Он призван противостоять информационным вмешательствам и бороться с дезинформацией.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Решение о его создании на пленарном заседании в Страсбурге поддержал 441 депутат, 178 были "против", 34 воздержались.

"Специальный комитет будет иметь обязанности оценивать действующее законодательство с целью выявления возможных лазеек, пробелов и дублирований, которые могут быть использованы для злонамеренного вмешательства в демократические процессы, налаживать сотрудничество между органами Союза и национальными органами власти, способствовать демократической устойчивости через ситуативную осведомленность, медиа и информационную грамотность", - говорится в решении.

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Кроме того, комитет будет изучать вмешательство с использованием онлайн-платформ и их влияние на демократические процессы, гибридные угрозы и атаки, а также контент, созданный искусственным интеллектом.

Специальный комитет по вопросам Европейского щита демократии, будет состоит из 33 членов и будет иметь 12-месячный срок полномочий.

Список его комитета будет определен политическими группами и объявлен во время пленарной недели в конце января.

Также в среду Европарламент превратил существующие подкомитеты по вопросам безопасности и обороны и по вопросам здравоохранения в полноценные комитеты.

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