На Покровском направлении ВСУ ликвидировали 404 оккупанта, в Курской области идут ожесточённые бои, - Генштаб.

Всего с начала этих суток на фронте произошло 169 боевых столкновений. Оккупанты понесли значительные потери на Покровском направлении, а также на Харьковском.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба по ситуации на фронте по состоянию на 22 часа 21 декабря, передает Цензор.НЕТ.

Удары РФ по территории Украины

Российские захватчики нанесли по территории Украины один ракетный (одна ракета) и 35 авиационных ударов, сбросив 60 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 629 дронов-камикадзе и осуществили более четырех тысяч обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

Обстановка на Харьковщине

На Харьковском направлении противник шесть раз без успеха штурмовал позиции наших подразделений в районе Казачьей Лопани, Высокой Яруги и Волчанска. По предварительным подсчетам, за сегодня на направлении враг потерял 85 военнослужащих убитыми и ранеными, также наши воины уничтожили две артиллерийские системы, автомобиль, пять БпЛА и три единицы специальной техники оккупантов; значительно повредили автомобиль и единицу спецтехники.

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На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия у Петропавловки и Кругляковки. Украинские защитники остановили две вражеских атаки. Еще два боестолкновения продолжаются.

Обстановка на Востоке

На Лиманском направлении российские захватчики 19 раз атаковали позиции Сил обороны вблизи Зеленого Гая, Грековки, Тернов и Ивановки. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Северском направлении наши защитники отбили два штурма оккупационных войск в сторону Верхнекаменского и Белогоровки.

На Краматорском направлении враг дважды штурмовал наши позиции вблизи Ступочек. Получил отпор.

На Торецком направлении сейчас продолжается бой, всего за сегодняшний день украинскими подразделениями отражено четыре атаки в районе Торецка и Дружбы.

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На Покровском направлении с начала этих суток противник 24 раза атаковал в районах Миролюбовки, Луча, Лисовки, Зеленого, Нового Труда, Даченского и Нововасильевки. Наши защитники отбили 20 штурмов. Четыре атаки продолжаются. Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, украинские воины обезвредили 404 оккупанта, из них 193 - безвозвратно. Также уничтожены танк, девять автомобилей, два автоматических гранатомета и спутниковая система связи, также повреждена артиллерийская система.

На Кураховском направлении враг совершил 13 попыток прорвать нашу оборону вблизи Старых Тернов, Курахово и Дачного. Восемь боестолкновений завершены, еще пять - до сих пор продолжаются.

Обстановка на Юге

На Времовском направлении противник 41 раз атаковал наши подразделения возле Успеновки, Янтарного, Новоселки, Благодатного и в направлении Разлива и Одрадного. Бои идут до сих пор, украинские защитники отбили 29 штурмовых действий врага.

На Ореховском направлении войска захватчиков семь раз штурмовали позиции Сил обороны вблизи Новоандреевки и Пятихаток, продолжается одно боестолкновение.

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На Приднепровском направлении наши войска отбили две атаки, противник успеха не имел.

Обстановка на Севере

В Курской области украинские защитники сегодня отбивали 39 атак противника, на данный момент идут ожесточенные бои.

В Генштабе добавили, что на остальных направлениях - без особых изменений.