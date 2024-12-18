Самые горячие направления сейчас - Курщина, Покровское, Кураховское и Времевское, - Генштаб
По состоянию на 16:00 количество боевых столкновений на фронте возросло до 138. Горячее всего сейчас на Курщине, Покровском, Кураховском и Времевском направлениях.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.
Ситуация на севере
Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали громады населенных пунктов Сумской и Черниговской областей - такие, как Семеновка, Янжуловка, Турья, Грабовское, Великая Писаревка и Пономаренки; из РСЗО захватчик бил по Краснополью; неуправляемыми авиаракетами - по Александровке.
На Харьковском направлении продолжается вражеская атака на позиции наших подразделений в районе Волчанска. Противник нанес авиационные удары по Волчанским Хуторам и Удах.
На Купянском направлении российские оккупанты трижды атаковали Силы обороны в районах Петропавловки и Лозовой. Два боестолкновения еще продолжаются. Украинские воины стойко держат оборону и наносят врагу потери.
Ситуация на Донбассе
На Лиманском направлении за день захватническая армия осуществила 11 атак на позиции украинцев вблизи Грековки, Новоегоровки, Надии, Ямполевки и Тернов. Шесть боестолкновений завершилось, еще пять - продолжаются.
Три атаки вражеских войск отбили украинские защитники на Сиверском направлении, сейчас идет бой вблизи Верхнекаменского.
Трижды противник пытался продвигаться в районе Часова Яра, Григорьевки и в направлении Белой Горы, бои продолжаются.
На Торецком направлении, при поддержке авиации, враг пытается вклиниться в нашу оборону в районе Торецка, Дилиевки и Щербиновки, продолжается восемь боестолкновений.
На Покровском направлении российские захватчики осуществили 27 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Миролюбовки, Проминя, Лисовки, Даченского, Зеленого, Нововасильевки, Чумацкого и Новооленевки. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 19 атак противника, восемь боестолкновений - еще продолжается.
На Кураховском направлении вражеская армия атаковала 14 раз вблизи населенных пунктов Сонцевка, Старые Терны, Курахово и Дачное. Девять попыток оккупантов продвинуться вперед уже отбиты.
На Времевском направлении произошло 15 вражеских атак неподалеку Константинопольского, Разлива, Большой Новоселки, Благодатного, Нового Комара и Сторожевого. Шесть боестолкновений продолжаются.
Ситуация на других направлениях
Враг проводил наступательные действия в районах Новоандреевки на Ореховском направлении, атака отбита украинскими подразделениями.
Продолжается операция в Курской области. Авиация врага продолжает сравнивать с землей свои села и города. С начала суток российские самолеты нанесли 14 ударов (17 КАБ) по собственной территории. Украинские воины за сегодня отбили 36 вражеских атак, бои продолжаются.
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В напрямку Колісниківки (Купʼянський) підари полізли технікою та піхотою.
Декілька одиниць вже підбито, двоногих як гівна лізе.