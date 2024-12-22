Россияне за прошедшие сутки атаковали более 30 населенных пунктов Херсонщины: били КАБами и артиллерией, есть погибшие и раненые

Несколько дней подряд враг продолжает наносить массированные удары по Херсонщине, в частности по областному центру. В течение 21 декабря погибли три гражданских лица, еще 6 раненых.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Херсонской ОГА Александр Прокудин.

За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Белозерка, Велетенское, Днепровское, Кизомыс, Томина Балка, Станислав, Александровка, Антоновка, Садовое, Приднепровское, Ивановка, Понятовка, Молодежное, Токаревка, Тягинка, Качкаровка, Ольговка, Осокоровка, Львовское, Николаевка, Меловое, Михайловка, Монастырское, Новоберислав, Червоный Маяк, Новоалександровка, Новорайск, Змеевка, Веселое и город Херсон.

Также враг направил ракетный удар баллистикой по Херсонскому району.

"Российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в частности повредили 22 частных дома. Также оккупанты повредили хозяйственную постройку, гараж и частные автомобили", - говорится в сообщении

Также враг вечером атаковал FPV-дроном Днепровский район Херсона. Мужчина 1975 года рождения получил смертельные ранения. Кроме того, разрушен жилой дом и возник пожар.

Во время разбора завалов спасатели обнаружили тело погибшей женщины. Сейчас ее личность устанавливают.

Во время ночной дроновой атаки Силы противовоздушной обороны над территорией нашей области уничтожили 1 "Shahed-131/136".

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