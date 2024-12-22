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ВВП (620) МВФ (3281) экономика (3803) война в Украине (1081)

По негативному сценарию, война будет продолжаться до 2026 года, - МВФ

МВФ оновив прогноз для України

МВФ обновил негативный сценарий для Украины: война продлится до середины 2026 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отчет МВФ.

Предполагается, что кризис начнется в первом квартале 2025 года, повлияет на экономические настроения, ускорит возвращение мигрантов и приведет к серьезным повреждениям энергетической инфраструктуры, вызывая отключения электроэнергии.

Негативный сценарий программы продолжает предусматривать более длительную и интенсивную войну. В МВФ обновили негативный сценарий, сохранив предположение, что война продлится до середины 2026 года, хотя теперь шок для экономики ожидается в первом квартале 2025 года.

В результате реальный рост ВВП будет слабее, чем в базовом сценарии, то есть -2,5% в 2025 году (по сравнению с 2,5-3,5% в базовом сценарии).

Общий дефицит внешнего финансирования по негативному сценарию составляет 177,2 млрд долларов США по сравнению с 148 млрд долларов США по базовому сценарию.

Прогнозы основных макроэкономических переменных по этому сценарию значительно хуже, чем по базовому, но мало меняются по сравнению с Пятым пересмотром и предусматривают: сокращение реального ВВП с последующим медленным восстановлением и более высокую и устойчивую инфляцию; ухудшение баланса текущего счета без учета грантов, когда международные резервы будут оставаться ниже 100% по критерию ARA до 2027 года; и общий дефицит без учета грантов, который будет оставаться выше 20% до 2026 года.

В целом, как базовый, так и негативный сценарии по-прежнему подвержены исключительно высокой неопределенности, в частности относительно траектории войны и ее последствий для послевоенного восстановления:

Война может усилиться или продлиться дольше, что негативно скажется на экономических показателях и реализации политики и создаст риски для среднесрочных перспектив. Дальнейшие атаки на энергетическую инфраструктуру, усиливающиеся суровой зимой, и неблагоприятная демографическая ситуация представляют собой особый риск на этом фронте

- говорится в отчете.

Отмечается, что международная поддержка может оказаться недолговечной. Сценарии программы предполагают, что Украина будет продолжать получать значительную финансовую помощь и помощь по безопасности в будущем. Если желание партнеров Украины продолжать поддержку начнет ослабевать, то либо Украина столкнется с давлением, вызванным резкими изменениями в политике или неоптимальными ответными мерами, направленными на ликвидацию возникшего дефицита финансирования, либо траектория самой войны может ухудшиться.

Более раннее окончание войны, как считают в МВФ, может вызвать широкий спектр последствий. Потенциальное мирное урегулирование может, с одной стороны, привести к положительному сценарию, обусловленному имеющейся международной поддержкой и ускорением реформ, сильным восстановлением экономики и среднесрочным потенциалом, который может быть обусловлен более быстрым возвращением миграции и потоков частных инвестиций, закрепленных вступлением в ЕС. С другой стороны, несмотря на более раннее окончание войны, ситуация с безопасностью может не стабилизироваться в кратчайшие сроки, или же окончательные убытки от войны могут оказаться даже более значительными, чем предполагается сейчас. В этом случае существуют риски неблагоприятных экономических и социальных последствий, включая снижение частных инвестиций, рост миграции и ослабление темпов реформ, что приведет к замедлению или неполному послевоенному восстановлению.

Напомним, Украина получит транш МВФ на сумму $1,1 млрд. Средства будут направлены на финансирование важных расходов бюджета.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МВФ примет решение о следующем транше для Украины в размере $1,1 млрд в ближайшие недели
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Топ комментарии
+25
Криза прискорить повернення мігрантів? Дякую, я ще такого анекдоту не чув ...
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22.12.2024 11:19
+18
рюскіе-це коллектівне *****...народ-п@дорас.
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22.12.2024 11:29
+10
За негативним сценарієм, війна буде просто тривати
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22.12.2024 11:19
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Криза прискорить повернення мігрантів? Дякую, я ще такого анекдоту не чув ...
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22.12.2024 11:19 Ответить
Ахахаха, і не кажіть. Ви дивіться які мерзенні тварбкі, *****. Оййй мразота **********. Мдаааа....
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22.12.2024 11:30 Ответить
За негативним сценарієм, війна буде просто тривати
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22.12.2024 11:19 Ответить
Це дуже позитивний сцинарій,на мою суб'єктивну думку ця війна буде тривати поки живий ***** а це може буте ще років 10 як мінімум
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22.12.2024 11:23 Ответить
рюскіе-це коллектівне *****...народ-п@дорас.
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22.12.2024 11:29 Ответить
Nazhal virus - RUSKI , parazhaiet vse narodnosti takzhe kak liubaia zaraza , paetamu perspektivi mrazhnie ...
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22.12.2024 11:53 Ответить
Кацапські ритуали. https://ehorussia.com/new/node/31993
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22.12.2024 12:12 Ответить
Ну да этож логично сейчас в пехоту с ПВО и мед частей переводят и сотни тысяч сзч. Но у нас явно в Закарпатье армия припасена резервная о которой никто не знает. Не говоря о том что в раше теже самые проблемы и цена контракта не от хорошей жизни в 5 раз выросла за этот год а мобилизацию фюррер очень не хочет проводить одного раза ему хватило понять что это бред и лучше покупать ванек чтоб всеобщего кипиша не было. Перемирие будет не потому что Трамп этого хочет а потому что американцы трезво оценивают наши дальнейшие шансы на изматывание путина и что появилась не иллюзорная вероятность что мы рухнем раньше и уже скоро
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22.12.2024 11:37 Ответить
Это не говоря о том что Трамп тут американцам заливает что байден херову тучу денег отдал Украине и тут такой а давайте я тоже буду годами спонсировать Украину
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22.12.2024 11:40 Ответить
Якби американці хтіли повалити (без жодного пострілу) кацапстан, то зробили б це економічно ще за часів Буша та лауреата Нобелівської премії миру 2009-го року обамки, починаючи з агресії кремля проти Сакартвело у 2008-му. Але вони постійно ведуть підкилимні ігри з московитами, то ж й довели ситуацію у світі до повномасштабної війни.
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22.12.2024 12:20 Ответить
А с кндр и Ираном они тоже имеют какие-то договоренности которые под санкциями уже десятилетия. Не так просто кого-то задавить экономически если б было по другому уже все противники сша уже давно б перестали существовать
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22.12.2024 12:48 Ответить
Спочатку відслідкуйте реакцію Штатів на дії кремля, скажімо, з 2008-го, а краще з 2006-го року, а потім вже робіть висновки. Додам ше. Донедавна в Брюселі у НАТО від московитів був свій спецпредставник (може помиляюся, зараз вже його немає) мав свій офіс; ніколи не чули, чи забули вже? А чому у владних та силових структурах відсотків з десяток кремлівських агентів (хоча б майкла флінна згадайте) і вони про це знають, але не реагують? Отож.
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22.12.2024 18:48 Ответить
***** пишеться з маленької
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22.12.2024 11:38 Ответить
По перше, не одне пуйло московією керує, а по друге, війна триватиме доти, доки діють санкції та продається кацапська нафта та газ. Вже й так коштів не вистачає, аби платити "заробітчанам" в Україні за їхню "роботу". Здається, вже десь там почали вводити соціальні продовольчі картки, не сьогодні-завтра почнуть заморожувати вклади "насєлєнія фєдєрациі".
На якийсь більш-менш позитивний сценарій розвитку подій нам сподіватися лише за умов, коли кацапія лусне економічно (або ж політично) зсередини.
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22.12.2024 11:54 Ответить
Сперечатись не буду, щодо того хто лусне економічно, але для думаючих людей напишу:
річний бюджет м. москва - 5.1 трлн. рублів, це 49.5 млрд. долл.
річні доходи бюджета усієї України - 1.7 трлн. грн., це 41,5 млрд. долл
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22.12.2024 12:08 Ответить
Поцікавтеся, з чого саме складається "бюджет москви", і яким він стане коли припиниться мародерство сотні років перебуваючих в кацапській окупації територій. Сама по собі москва - "чорна діра" та помийна яма.
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22.12.2024 13:28 Ответить
Без разницы из чего именно состоит бюджет москвы, человек вообще не о москве написал, а о том что наши бюджеты не сопоставимы.
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22.12.2024 14:01 Ответить
Згоден. А я написав про те, що без поневолених народів та захоплених чужих ресурсів московія - чорна діра.
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22.12.2024 17:30 Ответить
Нажаль анi ми, анi планета не робить щоб це було не так.

Украiну просто вiддають, оскiльки щоб не казали на камеру, а у звiтах досi вважають ii часткою СРСР, проте хочуть щоб РФiя дещо обломала зуби в процесi, щоб потiм не дуже рипалась.

Була б воля - перетворили б РФ на Зiмбабве, але маемо що маемо.
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22.12.2024 17:46 Ответить
А пітер з бюджетом 12.7 млрд. долл, а уся московська область (без міста) з бюджетом 10млрд. долл, а краснодарський край з бюджетом 5 млрд. долл., це теж чорні діри?
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22.12.2024 14:04 Ответить
Я на 100% (ну может 99%) уверен что война будет длиться пока в Кремле сидит Путин.
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22.12.2024 18:50 Ответить
Нічого - скоро Трамп підключиться - він покаже хто в домі хозяін! - може
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22.12.2024 11:30 Ответить
За негативним сценарієм, війна не закінчиться між Україною і рашкою....
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22.12.2024 11:34 Ответить
За негативним сценарієм, якщо все піде далі так як зараз, то в нас почнуть не ротами ходити в СЗЧ, а полками і бригадами. Тоді взагалі настане катастрофа після якої точно буде капітуляція на умовах окупантів. У 2023р. були кращі умови ніж зараз, далі ситуація буде тільки погіршуватись.
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22.12.2024 11:42 Ответить
Шо б було на фронті усе гаразд, тре "ходити' не в СЗЧ, а на Банкову та Грушевського та вимітати усе те зрадницьке лайно. Якшо зара #неначасі, то, боюся, на часі ніколи вже не настане. Кому ше не зрозуміло, що зі зрадниками та запроданцями у чинній владі ніякої перемоги не буде?
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22.12.2024 12:01 Ответить
Люди ходять в СЗЧ, бо немає чим воювати, немає техніки, немає зброї, немає вдосталь дронів ,снарядів, РЕБ і ракет, щоб підтримувати нашу піхоту. Люди кажуть, що пам'ятали часи, коли їм їжу, воду, ********** привозили на хамві. Зараз навіть пораненому потрібно самому виходити до евакуації через засилля дронів. Я не кажу, що у всіх бригадах так, є бойові і пріоритетні бригади, яких намагаються першочергово задовольнити в потребах, але в переважній частині військ все кепсько.
Бутусов якось обмовився про жах в деяких бригадах, згадавши 150-ту, я сам нарив, що зміг - про неї нічого не кажуть по телемарафонам, у звітах МОУ, але виявляється, що бригаду створювали аж з жовтня 2023 року, за стандартами НАТО і бла-бла-бла, нашкребли радянських танків і БМП і без необхідної кількості дронів та влітку почали застосовувати бригаду у боях і за два місяця вересень жовтень під Торецьком бригада втратила бойову здатність.
Якщо і далі так буде - по 8 місяців збирати бригади і за 2 місяці їх бездарно сточувати в посадках то краще взагалі зараз закінчувати війну переговорами.
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22.12.2024 12:26 Ответить
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22.12.2024 12:52 Ответить
Ця війна почалася 1169-го року, коли русскій князь Андрєй Боголюбскій, "с раскосыми и жадными глазами", напав на Київ. І відтоді русня не давала українцям спокою. Це глобальна війна двох світоглядів і менталітетів. Європейського і азійського.
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/uk/8/81/Andrjej_Boholjubsski.jpg
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22.12.2024 12:20 Ответить
Ні, за епохи палеоліту, коли абізяни Укр та Рус не поділили дохлого мамонта і одне одному палку в дупу штиркнули. 50000 років, не менше.
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22.12.2024 12:38 Ответить
Ви, як очевидець, готові повторити свої свідчення під присягою, в суді?
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22.12.2024 13:32 Ответить
Рюзкє, ти проколовся...
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22.12.2024 19:21 Ответить
Патріотун-ізторик, ти порвався.
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22.12.2024 22:49 Ответить
Ні один рускій не знає, що Ореста - це жіноче ім'я.
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23.12.2024 06:47 Ответить
Так ти трансексуал? Буду знати!
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23.12.2024 12:50 Ответить
Рускій, слово "транссексуал" пишеться з двома "с".
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23.12.2024 16:32 Ответить
Та хоч трансформер, тупа вівця.
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23.12.2024 16:37 Ответить
- Русіш культуріш?
- А *****?!
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23.12.2024 16:43 Ответить
Довго ти ще огризатись збираєшся, потужна укро-історикиня-трансгендерша?
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23.12.2024 20:03 Ответить
"Кокошнік - це такий ґаджет, щоб воші не падали в щі". Отож…
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23.12.2024 21:18 Ответить
Це МВФ розпорядження дає?
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22.12.2024 11:53 Ответить
Можна ще в арестовича прогноз спитати. Достовірність буде така сама💩
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22.12.2024 11:55 Ответить
Пішли в дубу, гадальщики пальцем в небо
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22.12.2024 11:57 Ответить
Придурки
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22.12.2024 12:04 Ответить
Пишіть вже до 2030, чого там вже соромитися.
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22.12.2024 12:05 Ответить
А хто сценарист?
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22.12.2024 12:12 Ответить
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22.12.2024 12:30 Ответить
Ромка з Третього Рома.
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22.12.2024 13:20 Ответить
А це не той самий собака, що знімався у головній ролі в мультфільмі "Жив-був Пес"?
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22.12.2024 13:35 Ответить
А за позитивним сценарієм - до 2036р.
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22.12.2024 12:21 Ответить
Если все вы, вместе взятые, не в состоянии остановить одного параноика, то хрен вам цена в базарный день!
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22.12.2024 12:23 Ответить
ускорит возвращение мигрантов... Ахах) в оригинале доклада (можно скачать на сайте МВФ) - ускорение миграции, а не возвращение... Ну то такое.
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22.12.2024 12:26 Ответить
Та пофіг, хоч десять років будемо воювати, мі за ценою не постоім.
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22.12.2024 12:40 Ответить
Я писал не про то сколько воевать, а про то, что даже в прогнозе целенаправленно врут при переводе. А про войну:
Вы будете воевать? У меня много знакомых на фронте с 2014 и энтузиазма у них поменьше, чем у вас.
Так что шутка ваша так себе, воняет старым диваном.
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22.12.2024 14:50 Ответить
а що, в 2026 році вони перестануть хотіти вбити усіх українцав?
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22.12.2024 12:50 Ответить
А в прогнозі нема нічого про погіршення чогось в рашці,наприклад?((Може там щось погіршиться,чи МВФ вірить *****,що всьо у ніх растьот?(((((
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22.12.2024 13:17 Ответить
А в 2027 сразу кава в ялте?? Или чуть папазже.. ?
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22.12.2024 13:36 Ответить
Поздно. Слишком поздно. Вас ждет не русский мир, а Буча, подвалы, пытки и смерть. Вы все для московитов хохлы проклятые. Вот такую ​​вам свинью подложили тt 73%, кому есть разница.

Президент Зеленский - приговор Украине.
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22.12.2024 21:53 Ответить
В МВФ сидять одні оптимісти. Війна триватиме до нашої Перемоги, а це дуже довгий шлях, з такими таких "керманичами".
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23.12.2024 08:46 Ответить
 
 