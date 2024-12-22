По негативному сценарию, война будет продолжаться до 2026 года, - МВФ
МВФ обновил негативный сценарий для Украины: война продлится до середины 2026 года.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отчет МВФ.
Предполагается, что кризис начнется в первом квартале 2025 года, повлияет на экономические настроения, ускорит возвращение мигрантов и приведет к серьезным повреждениям энергетической инфраструктуры, вызывая отключения электроэнергии.
Негативный сценарий программы продолжает предусматривать более длительную и интенсивную войну. В МВФ обновили негативный сценарий, сохранив предположение, что война продлится до середины 2026 года, хотя теперь шок для экономики ожидается в первом квартале 2025 года.
В результате реальный рост ВВП будет слабее, чем в базовом сценарии, то есть -2,5% в 2025 году (по сравнению с 2,5-3,5% в базовом сценарии).
Общий дефицит внешнего финансирования по негативному сценарию составляет 177,2 млрд долларов США по сравнению с 148 млрд долларов США по базовому сценарию.
Прогнозы основных макроэкономических переменных по этому сценарию значительно хуже, чем по базовому, но мало меняются по сравнению с Пятым пересмотром и предусматривают: сокращение реального ВВП с последующим медленным восстановлением и более высокую и устойчивую инфляцию; ухудшение баланса текущего счета без учета грантов, когда международные резервы будут оставаться ниже 100% по критерию ARA до 2027 года; и общий дефицит без учета грантов, который будет оставаться выше 20% до 2026 года.
В целом, как базовый, так и негативный сценарии по-прежнему подвержены исключительно высокой неопределенности, в частности относительно траектории войны и ее последствий для послевоенного восстановления:
Война может усилиться или продлиться дольше, что негативно скажется на экономических показателях и реализации политики и создаст риски для среднесрочных перспектив. Дальнейшие атаки на энергетическую инфраструктуру, усиливающиеся суровой зимой, и неблагоприятная демографическая ситуация представляют собой особый риск на этом фронте- говорится в отчете.
Отмечается, что международная поддержка может оказаться недолговечной. Сценарии программы предполагают, что Украина будет продолжать получать значительную финансовую помощь и помощь по безопасности в будущем. Если желание партнеров Украины продолжать поддержку начнет ослабевать, то либо Украина столкнется с давлением, вызванным резкими изменениями в политике или неоптимальными ответными мерами, направленными на ликвидацию возникшего дефицита финансирования, либо траектория самой войны может ухудшиться.
Более раннее окончание войны, как считают в МВФ, может вызвать широкий спектр последствий. Потенциальное мирное урегулирование может, с одной стороны, привести к положительному сценарию, обусловленному имеющейся международной поддержкой и ускорением реформ, сильным восстановлением экономики и среднесрочным потенциалом, который может быть обусловлен более быстрым возвращением миграции и потоков частных инвестиций, закрепленных вступлением в ЕС. С другой стороны, несмотря на более раннее окончание войны, ситуация с безопасностью может не стабилизироваться в кратчайшие сроки, или же окончательные убытки от войны могут оказаться даже более значительными, чем предполагается сейчас. В этом случае существуют риски неблагоприятных экономических и социальных последствий, включая снижение частных инвестиций, рост миграции и ослабление темпов реформ, что приведет к замедлению или неполному послевоенному восстановлению.
Напомним, Украина получит транш МВФ на сумму $1,1 млрд. Средства будут направлены на финансирование важных расходов бюджета.
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На якийсь більш-менш позитивний сценарій розвитку подій нам сподіватися лише за умов, коли кацапія лусне економічно (або ж політично) зсередини.
річний бюджет м. москва - 5.1 трлн. рублів, це 49.5 млрд. долл.
річні доходи бюджета усієї України - 1.7 трлн. грн., це 41,5 млрд. долл
Украiну просто вiддають, оскiльки щоб не казали на камеру, а у звiтах досi вважають ii часткою СРСР, проте хочуть щоб РФiя дещо обломала зуби в процесi, щоб потiм не дуже рипалась.
Була б воля - перетворили б РФ на Зiмбабве, але маемо що маемо.
Бутусов якось обмовився про жах в деяких бригадах, згадавши 150-ту, я сам нарив, що зміг - про неї нічого не кажуть по телемарафонам, у звітах МОУ, але виявляється, що бригаду створювали аж з жовтня 2023 року, за стандартами НАТО і бла-бла-бла, нашкребли радянських танків і БМП і без необхідної кількості дронів та влітку почали застосовувати бригаду у боях і за два місяця вересень жовтень під Торецьком бригада втратила бойову здатність.
Якщо і далі так буде - по 8 місяців збирати бригади і за 2 місяці їх бездарно сточувати в посадках то краще взагалі зараз закінчувати війну переговорами.
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/uk/8/81/Andrjej_Boholjubsski.jpg
- А *****?!
Вы будете воевать? У меня много знакомых на фронте с 2014 и энтузиазма у них поменьше, чем у вас.
Так что шутка ваша так себе, воняет старым диваном.
Президент Зеленский - приговор Украине.