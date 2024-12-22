По негативному сценарию, война будет продолжаться до 2026 года, - МВФ

МВФ обновил негативный сценарий для Украины: война продлится до середины 2026 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отчет МВФ.

Предполагается, что кризис начнется в первом квартале 2025 года, повлияет на экономические настроения, ускорит возвращение мигрантов и приведет к серьезным повреждениям энергетической инфраструктуры, вызывая отключения электроэнергии.

Негативный сценарий программы продолжает предусматривать более длительную и интенсивную войну. В МВФ обновили негативный сценарий, сохранив предположение, что война продлится до середины 2026 года, хотя теперь шок для экономики ожидается в первом квартале 2025 года.

В результате реальный рост ВВП будет слабее, чем в базовом сценарии, то есть -2,5% в 2025 году (по сравнению с 2,5-3,5% в базовом сценарии).

Общий дефицит внешнего финансирования по негативному сценарию составляет 177,2 млрд долларов США по сравнению с 148 млрд долларов США по базовому сценарию.

Прогнозы основных макроэкономических переменных по этому сценарию значительно хуже, чем по базовому, но мало меняются по сравнению с Пятым пересмотром и предусматривают: сокращение реального ВВП с последующим медленным восстановлением и более высокую и устойчивую инфляцию; ухудшение баланса текущего счета без учета грантов, когда международные резервы будут оставаться ниже 100% по критерию ARA до 2027 года; и общий дефицит без учета грантов, который будет оставаться выше 20% до 2026 года.

В целом, как базовый, так и негативный сценарии по-прежнему подвержены исключительно высокой неопределенности, в частности относительно траектории войны и ее последствий для послевоенного восстановления:

Война может усилиться или продлиться дольше, что негативно скажется на экономических показателях и реализации политики и создаст риски для среднесрочных перспектив. Дальнейшие атаки на энергетическую инфраструктуру, усиливающиеся суровой зимой, и неблагоприятная демографическая ситуация представляют собой особый риск на этом фронте - говорится в отчете.

Отмечается, что международная поддержка может оказаться недолговечной. Сценарии программы предполагают, что Украина будет продолжать получать значительную финансовую помощь и помощь по безопасности в будущем. Если желание партнеров Украины продолжать поддержку начнет ослабевать, то либо Украина столкнется с давлением, вызванным резкими изменениями в политике или неоптимальными ответными мерами, направленными на ликвидацию возникшего дефицита финансирования, либо траектория самой войны может ухудшиться.

Более раннее окончание войны, как считают в МВФ, может вызвать широкий спектр последствий. Потенциальное мирное урегулирование может, с одной стороны, привести к положительному сценарию, обусловленному имеющейся международной поддержкой и ускорением реформ, сильным восстановлением экономики и среднесрочным потенциалом, который может быть обусловлен более быстрым возвращением миграции и потоков частных инвестиций, закрепленных вступлением в ЕС. С другой стороны, несмотря на более раннее окончание войны, ситуация с безопасностью может не стабилизироваться в кратчайшие сроки, или же окончательные убытки от войны могут оказаться даже более значительными, чем предполагается сейчас. В этом случае существуют риски неблагоприятных экономических и социальных последствий, включая снижение частных инвестиций, рост миграции и ослабление темпов реформ, что приведет к замедлению или неполному послевоенному восстановлению.

Напомним, Украина получит транш МВФ на сумму $1,1 млрд. Средства будут направлены на финансирование важных расходов бюджета.

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