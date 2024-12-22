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За неделю ВСУ уничтожили 11 660 оккупантов и 1353 единицы вражеской техники. ИНФОГРАФИКА

Знищення російської техніки

В течение недели, с 15 по 22 декабря, украинские защитники уничтожили около 11 660 российских захватчиков и 1353 единицы вооружения и военной техники врага.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил генерал-лейтенант Александр Павлюк.

"За неделю с 15 по 22 декабря 2024 года потери противника составили около 11660 человек личного состава", - говорится в сообщении.

Отмечается, что существенные потери понесли вооружение / военная техника российских войск:

  • 58 танков;
  • 163 боевые бронированные машины;
  • 156 артиллерийских систем;
  • 5 установок ПВО;
  • 574 единицы автотехники;
  • 14 единиц спецтехники.

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Втрати армії РФ за тиждень

Кроме того, украинские защитники уничтожили не менее 4 вражеские ракеты и 379 БпЛА ОТР.

Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения украинские защитники ликвидировали 774 100 российских захватчиков.
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Боюсь как бы у нас не завелся свой Поц-конашенков.
То что они с потерями не считаются это неоспоримо! Но после менеджерского Потужного провала ВСЕГО к чему прикасалась "Ставка" - нужно ждать что брехня может рандомно встретиться в любой информации
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22.12.2024 13:20 Ответить
Слава ЗСУ 👍🏼🙏🏼❤️
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22.12.2024 13:33 Ответить
 
 