За неделю ВСУ уничтожили 11 660 оккупантов и 1353 единицы вражеской техники. ИНФОГРАФИКА

В течение недели, с 15 по 22 декабря, украинские защитники уничтожили около 11 660 российских захватчиков и 1353 единицы вооружения и военной техники врага.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил генерал-лейтенант Александр Павлюк.

"За неделю с 15 по 22 декабря 2024 года потери противника составили около 11660 человек личного состава", - говорится в сообщении.

Отмечается, что существенные потери понесли вооружение / военная техника российских войск:

58 танков;

163 боевые бронированные машины;

156 артиллерийских систем;

5 установок ПВО;

574 единицы автотехники;

14 единиц спецтехники.

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Кроме того, украинские защитники уничтожили не менее 4 вражеские ракеты и 379 БпЛА ОТР.

Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения украинские защитники ликвидировали 774 100 российских захватчиков.