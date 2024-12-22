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Зеленский (19024) Трамп (3977) война в Украине (1081)

Трамп направил Зеленскому "сообщение" о прекращении огня и отказе от оккупированных территорий, - El Pais

Трамп надіслав сигнал Зеленському

Избранный президент США Дональд Трамп "прислал сообщение" Владимиру Зеленскому, чтобы он начал думать о прекращении огня. Также речь идет об отказе от оккупированных территорий.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает El Pais.

Трамп подчеркнул, что хотя украинцы и стремятся вернуть свою землю, многие города разрушены настолько, что их фактически нет смысла восстанавливать.

"Это 110-летняя реконструкция", - добавил он, ставя под сомнение целесообразность такого возвращения.

В то же время по словам нескольких анонимных европейских источников, позиция Трампа не выглядит полностью негативной. Назначенный представителем США в Украине генерал Кит Келлог положительно оценил новые пакеты вооружения от администрации Джо Байдена и разрешение на удары по территории России. Источники отмечают, что Трамп стремится к миру, но с позиции силы, поскольку для него важно сохранять образ крепкого лидера.

Европейские лидеры также пытаются убедить Трампа, что выгодное для России мирное соглашение может усилить Китай и Иран, союзников Кремля, и нарушить баланс сил в мире.

"Трамп еще не принял решение, один день он показывает одно, а второй - другое, поэтому так важно двигаться сейчас и передать наши месседжи", - говорит источник в украинском правительстве.

El Pais пишет, что обсуждение возможных переговоров и гарантий безопасности остаются непубличными.

Напомним, министр обороны Борис Писториус не исключает, что Россия уже через несколько лет может атаковать территорию НАТО.

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Топ комментарии
+68
Відмова від окупованих територій це не "припинення війни" а початок нової на набагато гірших для України умовах...
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22.12.2024 14:44
+58
А це Україна почала війну,що повинна її припинити?
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22.12.2024 14:46
+43
якій країні потім буде надсилати сігнали Трамп щодо припинення вогню та відмови від окупованих територій - Польші, країнам Балтії, Молдові, Казахстану ?
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22.12.2024 14:45
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ПНХ рыжий ублюдок. Твой дом тюрьма. Зачем ты боролся за президенское креcло?
Что и требовалось ожидать. Трамп с Маском не только вілизівают ***** и и уже кошмарят Америку. Нароман Маск уже обнаглел до того что уже угрожает республиканцам и конгресменам если они не будут поддерживать его позорные законы типо уменьшение налогов для американских олигархов и увеличение госдолга США ради того чтобы Трамп мог потратить больше бабла на разные ништяки
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22.12.2024 15:06 Ответить
Ха-ха-ха, ви зробили мій день. Якщо у когось були сумніви щодо рибок гуппі на цензорі, то ваші коментарі ці сумніви розвіють.
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22.12.2024 19:43 Ответить
Мдааа, vедана, тебе депортували з Канади в Гамерику через любов до трампа та ненависть до «байстрюка»?
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22.12.2024 20:26 Ответить
Пані Іренка Ко-титулована рибка гуппі. Спустіться на землю: Трамп-президент, мої вітання. Ті, в кого в голові ще залишився мозок, переглядають свій світогляд. Ось що Трамп животворний робить!
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22.12.2024 20:57 Ответить
Веданка! А шо це ти сама без ансамбля. Де всі сектанти-трампізди?
Рибками гуппі будеш називати своїх лічінок, а не дорослих людей які все бачать та розуміють, що на нас чекає з новим рудим Донні.
«Животворний трамп?» - це цей шахрай, ґвалтівник та сексист? Не сміши нас, інфузорія.
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22.12.2024 21:14 Ответить
Аби слова "кремлівська методичка" не були настільки популярні у коментаторів цензора я би висунула вам цю підозру. Не буду уподібнуватися. Ви вірите тому, що написали про Трампа, чи боїтеся втратити імідж правдо-рубки? Всі тупі звинувачування було знято. Вам не повідомили? Краще мовчіть, бо уславитеся д***пою
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22.12.2024 21:42 Ответить
Так, дійсно, сама упорота трампістка.
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22.12.2024 21:47 Ответить
це ніщо інше, як спроба ублажать агрессора ціною України. Україна повина віддати - чому і за що ми винні віддавати?
При цьому знімуть з пуйла санкції і через 1-2 роки пуйло наклепа ракет та танків і полізе далі!!!
А Україні підсунуть лайно, у виді будапештського меморандуму 2.0
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22.12.2024 15:07 Ответить
По мнению Тампона разрушенные города уже незачем возвращать. Тоесть Тампон намекает что если ***** например разрушит Киев или Львов то их так же нужно отдать *****. А что Тампон скажет про не разрушенные города которые остались под окупацией, особенно в крыму или тот же Енергодар, Донецк, Луганск? Не разрушенные города так же оставить *****, как и все куда **** докинул свою шляпу? Где тут применить логику Тампона? Хотя логики я у етого старого идиота (как называет его же семья) не ищу. Ему тупо насрать на Украину как и на весь мир. Да ему насрать даже на США. И как он высказался что готов разрушить Америку если на выборах он проиграет
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22.12.2024 15:12 Ответить
Ну так - раз розвалене повертать власнику вже не потрібно то треба розвалити якомога більше. Пряма логіка...
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22.12.2024 15:34 Ответить
Трампосраколози активізувалися, ти гля! Пайку отримали?
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22.12.2024 18:05 Ответить
Трамп, на самом деле, ещё ничего не сказал, т.к. он не вступил в должность, а вы уже подняли вселенский вой...
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22.12.2024 17:39 Ответить
він виграв вибори. І несе неймовірну маячню. Але так, давайте послухаємо шо він скаже після всуплення на посаду. Мабуть, це буже щось зовсім інше ніж він казав, як балотувався, або як виграв. Де ви такі тупі берется?
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22.12.2024 18:03 Ответить
"Де ви такі тупі берется?" - Такова природа человеческая...
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22.12.2024 18:11 Ответить
Дуже погано коли мир і злагода у Людства і у Світі буде залежати від того на яку ногу встане якийсь Нарцис-мажор, і від тієї віжки, яка попаде йому під хвіст, буде робити "сдєлкі"" миротворити загарбаними у нас територіями ...??? Хаос, крах основ цивілізації і миру на Землі ..? Боже відверни і заступи, помилуй нас Господи!!!Амінь!
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22.12.2024 22:20 Ответить
хай відмовиться від Мар-а-Лаго, і зробить там притулок для російських біженців.
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22.12.2024 15:13 Ответить
Оце так ганьба США Черговий гарант Будапештського меморандуму та територіальної цілостності України, підтримав захоплення територій України
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22.12.2024 15:19 Ответить
у нас були немовірні гаранти. 1 напав, а двоє інших продадуть. Хай горять у пеклі всі 3.
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22.12.2024 18:04 Ответить
Хай спочатку покажуть цього листа!
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22.12.2024 15:21 Ответить
Треба почекати вечора. Величний Литвин напише щось Найвеличнішому Гундосу і він як вжарить того Трампона!
НЕ ДІЛОМ А СЛОВОМ! ЗЕЛЕНСЬКИЙ ТАК!
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22.12.2024 15:21 Ответить
Це "хотєлки" зе і його кураторів, так вони будуть не приділах,щоб виграти на виборах!
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22.12.2024 15:22 Ответить
"Це 110-річна реконструкція", - додав він, ставлячи під сумнів доцільність такого повернення. Україні не варто нічого доброго чекати на десятки років від США.як і від ЄС.котрі цілком залежні від щдумки американської провладної наволочі . Світові потвори зробили з України руїну ,на де-кілька десятків років ,на догоду куйлу.Україна-руїна, це є яскравий приклад американської брехні ,ганьби і підлості..як і рашистської кровожадності, та великого бажання знищення українського народу і української держави...Поруйнована Україна- це є сигнал всій світовій спільноті про те,що і американці і рашисти є брехливі собаки .
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22.12.2024 15:23 Ответить
Собаки не так часто брешуть.
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22.12.2024 15:27 Ответить
Собаки брешуть постійно-Брехливу суку чути здалеку.
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22.12.2024 15:34 Ответить
звідки іспанська El Pais знає, що саме Трамп безпосередньо казав Зе в Парижі?
Вони навіть не все знають, про що говорять в Брюсселі в штаб-квартирах НАТО і Євросоюзу.
Але про те, що Трамп МІГ ТАКЕ СКАЗАТИ Зе - то це відомо чи не кожному з нас. А от що точно сказав - невідомо.
Трамп міг поміняти свою позицію порівняно з передвиборчою кампанією? - МІГ ! А от наскільки - це те ще питання. Не питання в тому, чи міг кардинально; але питання в тому, наскільки змінилася його позиція - і про це El Pais знати не може!
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22.12.2024 15:23 Ответить
Ну взагалі то всі заяви трампа були в новинах, - про "там все розвалено то хай забирають" зокрема...
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22.12.2024 15:32 Ответить
Це може бути і посил від Опи - Дєрьмака та інших. Я вже більше року від них чую - Захід нас здав. Пораздаватись. ... Я маю тверде переконання що Зе готує під приводом що захід нас зрадив - здати Україну самому і дременути - в теплі краї до своїх накражених мільярдів. Хоча наприклад - якщо з трампоном ситуацію білььш ніж хитка, то принаймні риторика від адекватних лідерів країн ЄС більш ніж обнадійлива. Але.. Зе рувами Сирка створює рукотворний обвал фронту + вишукютьь будь-які сигнали що нас хочутьь здатиі ...і - треба перемовини, здачу територій. Я бачу це так.
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22.12.2024 17:38 Ответить
вот недоумок
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22.12.2024 15:24 Ответить
Здається, Трам зганьбить США як ніхто інший
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22.12.2024 15:33 Ответить
Забули у тебе спитати !
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22.12.2024 18:44 Ответить
А москалів не питали.
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22.12.2024 18:48 Ответить
САМ-ТО ГДЕ? Вел когда-нибудь войну за БОГА? Знаешь размер фронта, оружие, которым ОН воюет и как выигрывает ВСЕ СРАЖЕНИЯ? У каждого в мире СВОЯ СТЕЗЯ и каждый идет по ней только САМ и каждый выбирает свой ПУТЬ У БОГА(к НЕМУ или ОТ) только САМ.
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22.12.2024 19:07 Ответить
Иван, ты чего контракт с МО не подписываешь? 2 млн. рублей сразу получешь. Потом черный пакет, но это не точно.
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22.12.2024 19:25 Ответить
Або то вади перекладу, або у Трампа погано з головою. Міста розрушені і тому їх непотрібно повертати? Та він марить! Якого біса тоді Гітлера чіпали? Він розвалив тисячі міст, то хай би і залишав їх собі... така в цього рудого блазня логіка? Бідна планета коли наймогутнійшою державою керує пихатий невіглас.
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22.12.2024 15:46 Ответить
За яку ціну Трамп продає Україну ? Цей план- головні вимоги Путіна.
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22.12.2024 15:49 Ответить
110-річна реконструкція це і буде наслідком правління зеленого виродка, недоумка і дегенерата, якого вибрали по своєму образу і подобію 73%. Внуки наших внуків ще будуть вихаркувати.
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22.12.2024 15:51 Ответить
т.з. повідомлення ніхто не чув і не бачив, написало якесь жовте вижання, чи яка там фігня, а срач зачодний.
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22.12.2024 15:55 Ответить
Та він ше соп"ятиця - цеи рубака - дід
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22.12.2024 15:56 Ответить
Україна вже віддала завдяки США і її партнерів ядерну зброю тепер хай вони віддадуть Аляску та бившую ГДР. Дракона ж треба постійно чимось годувати бо це ж ненажерлива скотина.
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22.12.2024 15:57 Ответить
Такий великий цивілізований світ. Доктор наук по рахуванню людей Бербок сказала тільки в одній Європі живуть мільярди. А господар і начальник один дурень-олігарх.
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22.12.2024 16:06 Ответить
І вибирають з мільярдів найтупіших дібілів - то кловунів то старперів -кловунів.
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22.12.2024 16:11 Ответить
А що Трамп запропонував загарбнику путіну - ця рижа потвора чомусь мовчить, наче у рота йуха взяла!
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22.12.2024 16:09 Ответить
Таке враження, що або ЕльПаїс написала якусь херню, або переклад написаного зроблено якось хрєново.
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22.12.2024 16:10 Ответить
якщо він в нас розмістить ядерку,та в компенсацію дасть нам частину Аляски?
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22.12.2024 16:12 Ответить
Аляску не дадуть. Там нафта.
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22.12.2024 16:21 Ответить
"та в компенсацію дасть нам частину Аляски" .........Поїдеш на Аляску жити ?
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22.12.2024 18:45 Ответить
Как часто бывает на Цензоре, заголовок не имет ничего общего с содержанием.
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22.12.2024 16:32 Ответить
В Донецьку, Луганську, Бердянську, Мелітополі та всьому Криму ще можна жити! Чому ми повинні від них відмовлятись? А слабо зробити так, щоб кацапи за свої гроші відновлювали знищене?
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22.12.2024 16:40 Ответить
Пропонуєшздати території? Яким штатом США компенсуєш Україні втрати?
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22.12.2024 16:44 Ответить
У Трампа свої інтереси і до інтересів США вони ніякого відношення не мають.
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22.12.2024 19:02 Ответить
трампом і путіним керують одні й ті ж люди
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22.12.2024 16:54 Ответить
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22.12.2024 17:02 Ответить
Пока Трамп не вступит на должность и не сделает официального заявления о войне в Украине, верить всем этим бредням это не уважать себя!
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22.12.2024 17:18 Ответить
через газету "передав"?
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22.12.2024 17:24 Ответить
Трамп, йди на хрін!
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22.12.2024 17:26 Ответить
Нехай трамп щє свій термін відсидить)))) чотири роки це не вирок))) а за міжнародними правилами рішення які були прийняті під примусом визнаються не дійсними!!! може потім віддати пів Польщі, кацапи в Сиріі не втримались... американцям вигідно щоб в Україні була війна бо тоді Європка газ купує в них, а не в русні... поживем побачим, а що йому казати своїм виборцям...
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22.12.2024 17:27 Ответить
Нехай подивиться на мапу УНР. І де там буде 110 річне протистояння? А Аляску він Путіну теж готовий віддати аби не було конфлікту?
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22.12.2024 17:47 Ответить
От нехай і подивиться і не побачить там Криму ,бо він не входив до складу УНР.
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22.12.2024 17:51 Ответить
Зато Кубань входила і курська область і воронеж і таганрог
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22.12.2024 19:18 Ответить
Не пишіть дурниць ,згадані вами території ніколи не входили до складу УНР .
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22.12.2024 19:35 Ответить
Це наші етнічні землі які мають бути нашими
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28.12.2024 20:15 Ответить
Шановний, ви що знаходитесь в паралельній реальності ,нам би відстояти ту територію ,яку ще контролюємо ,а ви за якісь наші колишні етнічні землі розповідаєте ,де не залишилось жодного українця .
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28.12.2024 20:40 Ответить
Шановні ,всі наші "хотєлкі " Трампу до одного місця .
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22.12.2024 17:49 Ответить
Україну врятує ,комітет нацєдності , цю зеленську потвору, треба примусити скласти повноваження , бо воно висижує як капітуляцію підписати , це його запорука виживання ! 🤡 нах з пляжу !!!
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22.12.2024 18:04 Ответить
"Це 110-річна реконструкція", - додав він, ставлячи під сумнів доцільність такого повернення. Джерело: https://censor.net/ua/n3526465

Чому б обраному Президенту США силою не примусити путіна відновити те, що його армія терористів зруйнувала в Україні за рахунок бюджету РФ та власних коштів кремлівських скрепоносців?
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22.12.2024 18:20 Ответить
Якась чудернацька ЛОГІКА у мільярдера ! Для чого вам, українцям, ці території ? А для чого вони кацапам тоді ?
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22.12.2024 18:46 Ответить
Он играет на эгоиме избирателей. Посыл такой " да на кой нам это нужно вообще! оставим эту Украину чего на нее тратиться лучше зарплаты себе прибавим и пенсии". Короче тут не зачем питать иллюзий. Светочь и защитник демократии окончательно выродился и пропитался популизмом и левачеством. Больше нам они не помогут. Рим пал.
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22.12.2024 19:04 Ответить
Я Трампа у демократи навіть у разі розстрілу не зачислю. Він - мільярдер, тобто паразит на тілі демократії, який скористався демократичними законами країни, щоб накопичити капітал чесно чи нечесно. І в результаті він зраджує ту демократію, який він має бути завдячений.
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22.12.2024 19:23 Ответить
«El País», букв. «Страна»), испанская ежедневная общественно-политическая газета. Штаб-квартира - в Мадриде. Издатель - группа ПРИСА (grupo PRISA).

Що ви обговорюєте.
Нема чим зайнятися ?
На паркані написано йдіть на ...
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22.12.2024 18:49 Ответить
Трамп мудак который преклоняется перед брутальными отморозками а управляет им отбитый на всю башку Маск сидящий на наркоте и идеях космического марксизма а за ниточки дергает ФСБ в которой работают очень хорошие психологи. В США реально существует негласная компартия выродков марксистов.
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22.12.2024 18:53 Ответить
А про надра (ніби між іншим) вже забули ? Там на трильйони доларів. !
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22.12.2024 18:55 Ответить
Зеленський торгує як німецька актриса.
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22.12.2024 20:10 Ответить
Припинення вогню, він має на увазі ми повинні припинити захищатися?
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22.12.2024 20:11 Ответить
Поклавши х*р на міжнародні зобовязання та Будапештський меморандум, гарантії територіальної цілостності України, США тепер нічим не відрізняється від росії! Американці довибиралися 😱
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22.12.2024 20:17 Ответить
Зельоні це очікували з 2019 року! Даждалісь таки!
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22.12.2024 22:05 Ответить
Щось дуже смердить від Трампа путіним...
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23.12.2024 21:28 Ответить
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