Трамп направил Зеленскому "сообщение" о прекращении огня и отказе от оккупированных территорий, - El Pais

Избранный президент США Дональд Трамп "прислал сообщение" Владимиру Зеленскому, чтобы он начал думать о прекращении огня. Также речь идет об отказе от оккупированных территорий.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает El Pais.

Трамп подчеркнул, что хотя украинцы и стремятся вернуть свою землю, многие города разрушены настолько, что их фактически нет смысла восстанавливать.

"Это 110-летняя реконструкция", - добавил он, ставя под сомнение целесообразность такого возвращения.

В то же время по словам нескольких анонимных европейских источников, позиция Трампа не выглядит полностью негативной. Назначенный представителем США в Украине генерал Кит Келлог положительно оценил новые пакеты вооружения от администрации Джо Байдена и разрешение на удары по территории России. Источники отмечают, что Трамп стремится к миру, но с позиции силы, поскольку для него важно сохранять образ крепкого лидера.

Европейские лидеры также пытаются убедить Трампа, что выгодное для России мирное соглашение может усилить Китай и Иран, союзников Кремля, и нарушить баланс сил в мире.

"Трамп еще не принял решение, один день он показывает одно, а второй - другое, поэтому так важно двигаться сейчас и передать наши месседжи", - говорит источник в украинском правительстве.

El Pais пишет, что обсуждение возможных переговоров и гарантий безопасности остаются непубличными.

Напомним, министр обороны Борис Писториус не исключает, что Россия уже через несколько лет может атаковать территорию НАТО.

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