Трамп направил Зеленскому "сообщение" о прекращении огня и отказе от оккупированных территорий, - El Pais
Избранный президент США Дональд Трамп "прислал сообщение" Владимиру Зеленскому, чтобы он начал думать о прекращении огня. Также речь идет об отказе от оккупированных территорий.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает El Pais.
Трамп подчеркнул, что хотя украинцы и стремятся вернуть свою землю, многие города разрушены настолько, что их фактически нет смысла восстанавливать.
"Это 110-летняя реконструкция", - добавил он, ставя под сомнение целесообразность такого возвращения.
В то же время по словам нескольких анонимных европейских источников, позиция Трампа не выглядит полностью негативной. Назначенный представителем США в Украине генерал Кит Келлог положительно оценил новые пакеты вооружения от администрации Джо Байдена и разрешение на удары по территории России. Источники отмечают, что Трамп стремится к миру, но с позиции силы, поскольку для него важно сохранять образ крепкого лидера.
Европейские лидеры также пытаются убедить Трампа, что выгодное для России мирное соглашение может усилить Китай и Иран, союзников Кремля, и нарушить баланс сил в мире.
"Трамп еще не принял решение, один день он показывает одно, а второй - другое, поэтому так важно двигаться сейчас и передать наши месседжи", - говорит источник в украинском правительстве.
El Pais пишет, что обсуждение возможных переговоров и гарантий безопасности остаются непубличными.
Напомним, министр обороны Борис Писториус не исключает, что Россия уже через несколько лет может атаковать территорию НАТО.
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Что и требовалось ожидать. Трамп с Маском не только вілизівают ***** и и уже кошмарят Америку. Нароман Маск уже обнаглел до того что уже угрожает республиканцам и конгресменам если они не будут поддерживать его позорные законы типо уменьшение налогов для американских олигархов и увеличение госдолга США ради того чтобы Трамп мог потратить больше бабла на разные ништяки
Рибками гуппі будеш називати своїх лічінок, а не дорослих людей які все бачать та розуміють, що на нас чекає з новим рудим Донні.
«Животворний трамп?» - це цей шахрай, ґвалтівник та сексист? Не сміши нас, інфузорія.
При цьому знімуть з пуйла санкції і через 1-2 роки пуйло наклепа ракет та танків і полізе далі!!!
А Україні підсунуть лайно, у виді будапештського меморандуму 2.0
НЕ ДІЛОМ А СЛОВОМ! ЗЕЛЕНСЬКИЙ ТАК!
Вони навіть не все знають, про що говорять в Брюсселі в штаб-квартирах НАТО і Євросоюзу.
Але про те, що Трамп МІГ ТАКЕ СКАЗАТИ Зе - то це відомо чи не кожному з нас. А от що точно сказав - невідомо.
Трамп міг поміняти свою позицію порівняно з передвиборчою кампанією? - МІГ ! А от наскільки - це те ще питання. Не питання в тому, чи міг кардинально; але питання в тому, наскільки змінилася його позиція - і про це El Pais знати не може!
Чому б обраному Президенту США силою не примусити путіна відновити те, що його армія терористів зруйнувала в Україні за рахунок бюджету РФ та власних коштів кремлівських скрепоносців?
Що ви обговорюєте.
Нема чим зайнятися ?
На паркані написано йдіть на ...