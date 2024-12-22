На временно оккупированных территориях Украины россияне создают новые центры промывки мозгов.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления (ЦНС), передает Цензор.НЕТ.

"По поручению международного преступника Владимира Путина, враг открывает филиалы выставки "Россия" на ВОТ. Выставка служит пропагандистским центром, которая манипулирует реальностью и призвана создать впечатление, что РФ передовое государство", - говорится в сообщении.

Как отметили в ЦНС, главная выставка была создана в Москве накануне "выборов". На нее организованно свозили людей из регионов. Теперь Кремль масштабирует опыт и открывает каждый павильон отдельно.

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