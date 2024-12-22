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Россияне создают новые пропагандистские центры на оккупированных территориях, - ЦНС

Пропаганда РФ на ТОТ

На временно оккупированных территориях Украины россияне создают новые центры промывки мозгов.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления (ЦНС), передает Цензор.НЕТ.

"По поручению международного преступника Владимира Путина, враг открывает филиалы выставки "Россия" на ВОТ. Выставка служит пропагандистским центром, которая манипулирует реальностью и призвана создать впечатление, что РФ передовое государство", - говорится в сообщении.

Как отметили в ЦНС, главная выставка была создана в Москве накануне "выборов". На нее организованно свозили людей из регионов. Теперь Кремль масштабирует опыт и открывает каждый павильон отдельно.

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Путін лише виписав, а ти вже отримав!
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22.12.2024 15:56 Ответить
ті, які ніколи не мали уявлення, "как жилі на русі" в часи царювання на тодішніх болотах хана батия , івана васіліча, валодіньки крупського, інших вошдєй народа, й які кричали з жиру - "*****, васілічъ, пріді!", зараз можуть на власних шкурах, live, зануритись в тодішню живу історію. така собі машина часу.
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22.12.2024 15:56 Ответить
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22.12.2024 16:02 Ответить
Я добре пам'ятаю як до війни верещали "угнетённоязычные" в східних областях : "... верните нам российские каналы, мы один народ и хотим знать правду!" Дочекались. Тепер в ТОТ мабуть всі крикуни живуть як на Рублевці, різко розбагатівші пенсіонери коротають дозвілля на карибських круїзах, а шахтарі-кормильці в Еміратах.
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22.12.2024 16:13 Ответить
Многие почему-то возвращаются
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22.12.2024 16:16 Ответить
Проблема лишь в том, что ЦНС не ведает ни разведданными, ни статистикой, ни цифрами, и вы зря читаете их сказки.

Читайте лучше фактические цифры, они интереснее. Например сколько украинцев вернулись на ТОТ.
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22.12.2024 16:23 Ответить
В Україні теж були ті, хто вірив, що в вчителів буде заробіток 4000$, та на машини чіпляли таблички "зе".
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23.12.2024 00:32 Ответить
Хтось з розумних сказав ( пропаганда не робить з людей ідіотів ,вона на них розрахована) .
В кожній країні є якасть частка населення з дуже низьким рівнем критичного мислення.
В Україні процент таких людей був високий завжди .Так що враження що РФ передова держава жавжди у нас находило свого пошановувача.Нажаль!
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22.12.2024 16:33 Ответить
 
 