Россияне создают новые пропагандистские центры на оккупированных территориях, - ЦНС
На временно оккупированных территориях Украины россияне создают новые центры промывки мозгов.
Об этом сообщили в Центре национального сопротивления (ЦНС), передает Цензор.НЕТ.
"По поручению международного преступника Владимира Путина, враг открывает филиалы выставки "Россия" на ВОТ. Выставка служит пропагандистским центром, которая манипулирует реальностью и призвана создать впечатление, что РФ передовое государство", - говорится в сообщении.
Как отметили в ЦНС, главная выставка была создана в Москве накануне "выборов". На нее организованно свозили людей из регионов. Теперь Кремль масштабирует опыт и открывает каждый павильон отдельно.
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Читайте лучше фактические цифры, они интереснее. Например сколько украинцев вернулись на ТОТ.
В кожній країні є якасть частка населення з дуже низьким рівнем критичного мислення.
В Україні процент таких людей був високий завжди .Так що враження що РФ передова держава жавжди у нас находило свого пошановувача.Нажаль!