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Работник военкомата в состоянии алкогольного опьянения совершил ДТП в Ковеле, он будет привлечен к ответственности, - Волынский ТЦК и СП

ДТП на Волині за участі працівника військкомату

В Ковеле Волынской области произошло ДТП с участием военнослужащего ТЦК.

Об этом в соцсети Facebook сообщил Волынский областной ТЦК и СП, информирует Цензор.НЕТ.

"Ковельский РТЦК и СП подтверждает факт дорожно-транспортного происшествия с участием военнослужащего учреждения, произошедшего в результате управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. К счастью, никто из участников инцидента не пострадал",- заявили в ТЦК.

В военкомате отметили, что работниками полиции факт ДТП был зафиксирован, а виновник будет привлечен к ответственности в соответствии с действующим законодательством. В частности, предусмотрено изъятие водительских прав и наложение штрафа за управление в нетрезвом состоянии.

"Также военнослужащий понесет дисциплинарное взыскание за нарушение воинской дисциплины", - добавили в ТЦК.

допис тцк

Накануне в сети появилось видео с момента ДТП в Ковеле, виновником которого был нетрезвый мужчина в военной форме.

По словам очевидцев, в машине, в которую влетел пьяный работник ТЦК, находились дети.

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Топ комментарии
+17
Перший випадок, коли керівництво ТЦК не може відмазати колегу та звинуватити алкоголь в тому, що він сам і навмисно потрапив у організм працівника ТЦК...
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22.12.2024 17:28
+12
На підвищення піде🐴
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22.12.2024 17:24
+9
Вже відмазали. Хіба тут написано про якесь реальне покарання?
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22.12.2024 17:32
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На підвищення піде🐴
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22.12.2024 17:24 Ответить
а то й послом...
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22.12.2024 17:25 Ответить
Він просто втомився від важкої праці, тому і хильнув трішки, відчепітся від людини
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22.12.2024 17:26 Ответить
знає, що не зупинять поліцаї, бо на фронт їх одразу направить....
Але ДТП - і все пішло не так!
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22.12.2024 17:53 Ответить
Перший випадок, коли керівництво ТЦК не може відмазати колегу та звинуватити алкоголь в тому, що він сам і навмисно потрапив у організм працівника ТЦК...
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22.12.2024 17:28 Ответить
Вже відмазали. Хіба тут написано про якесь реальне покарання?
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22.12.2024 17:32 Ответить
І шо його навыть на фронт не выдправлять, як покарання????????? У нас же служба це не покарання, а почестний обов"язок
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22.12.2024 17:29 Ответить
Тому і не відправлять)
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22.12.2024 17:32 Ответить
Інвалідів не можна чипати!
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22.12.2024 17:31 Ответить
То на нього сині ухилянти нахекали в бусіку, а ще жовнір був натще (бо й поїсти ніколи з цим всім) - от його й розморило від спіритусових випарів. А ви одразу на людину наговорюєте, ждуни й москальські боти.
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22.12.2024 17:36 Ответить
Висновок - винуваті ухилянти, так і запишемо...
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22.12.2024 17:55 Ответить
і працівник, і тцк, і військовослужбовець, і военкомат, и всё в кучу, навалено и нас-рато, как у зеленского с безуглой в их бестолковых чайниках
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22.12.2024 17:44 Ответить
Позбавити його доплати в 30 тис., яку йому петиціанти наколядували своїми безглуздими петицями.)
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22.12.2024 17:53 Ответить
Може на схід на курорт? Чи это другое?
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22.12.2024 18:13 Ответить
Ворон ворону око не виклює.
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22.12.2024 18:51 Ответить
В мене перед очима тцк спричинили аварію. Одну полосу перекрили фішкою і перевіряли авто в двох полосах. Один тцкашник показує водію легковика минати фішку, виїжджати на сусідню полосу перед лафетом, інший відпускає лафет. Цокнулись, лафет здав назад і швиденько роз'їхались не виходячи з авто подивитись.
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22.12.2024 19:12 Ответить
В цей же час тисячі бухих маминих черешеньок катається в Україні і давить людей, але вони класні пацани...
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22.12.2024 19:12 Ответить
ну одного зловили, і скоро відпустять. що тобі не так?
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22.12.2024 19:20 Ответить
Найстрашніше покарання для нього, вже винайшли, це ловля ухилянтів по місту, нехай тепер понюха фронтового пороху.
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22.12.2024 19:32 Ответить
Яке відношення москаль з військкомату має до ТЦК? В Україні немає військкоматів.
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22.12.2024 21:45 Ответить
І не відправлять в штурмовики . А в нас пʼяного зразу в тцка і всьо на полігоні
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22.12.2024 23:11 Ответить
 
 