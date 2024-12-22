Работник военкомата в состоянии алкогольного опьянения совершил ДТП в Ковеле, он будет привлечен к ответственности, - Волынский ТЦК и СП
В Ковеле Волынской области произошло ДТП с участием военнослужащего ТЦК.
Об этом в соцсети Facebook сообщил Волынский областной ТЦК и СП, информирует Цензор.НЕТ.
"Ковельский РТЦК и СП подтверждает факт дорожно-транспортного происшествия с участием военнослужащего учреждения, произошедшего в результате управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. К счастью, никто из участников инцидента не пострадал",- заявили в ТЦК.
В военкомате отметили, что работниками полиции факт ДТП был зафиксирован, а виновник будет привлечен к ответственности в соответствии с действующим законодательством. В частности, предусмотрено изъятие водительских прав и наложение штрафа за управление в нетрезвом состоянии.
"Также военнослужащий понесет дисциплинарное взыскание за нарушение воинской дисциплины", - добавили в ТЦК.
Накануне в сети появилось видео с момента ДТП в Ковеле, виновником которого был нетрезвый мужчина в военной форме.
По словам очевидцев, в машине, в которую влетел пьяный работник ТЦК, находились дети.
Пожалуйста, подождите...
Але ДТП - і все пішло не так!