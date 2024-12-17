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ДТП (7455) Одесская область (3379) Национальная гвардия (2052)

ДТП по вине пьяного водителя на блокпосту возле Одессы: травмирован нацгвардейец, есть пострадавшие. ФОТО

Полицейские расследуют обстоятельства ДТП на блокпосту в Одесском районе, в результате которого пострадали четыре человека, в частности, травмирован Нацгвардеец.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммунакаций Нацполиции.

Как отмечается, автопроисшествие произошло сегодня, 17 декабря, около 5 часов на Старокиевской дороге.

Полицейские предварительно установили, что 51-летний водитель легковушки "Ford" совершил столкновение с автомобилем "Honda" под управлением 21-летнего водителя, когда последний остановился впереди для предъявления документов военнослужащему Национальной гвардии Украины. От удара легковушку "Ford" отбросило в сторону, в результате чего она совершила наезд на гвардейца.

В результате дорожно-транспортного происшествия телесные повреждения получили водители обоих транспортных средств, 27-летний пассажир водителя "Ford" и 37-летний военнослужащий НГУ. Их доставили в больницу с различными травмами.

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Один из водителей был пьян

Водитель "Ford" имел признаки алкогольного опьянения. У него и водителя "Honda" были отобраны образцы крови для проверки. Результаты экспертизы ожидаются позже.

ДТП на Одещині
ДТП на Одещині

На месте работала следственно-оперативная группа отделения полиции № 4 Одесского районного управления полиции № 2. Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины, которой квалифицируется нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции, повлекшее средней тяжести телесное повреждение. Продолжается следствие. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.
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Топ комментарии
+10
Спочатку (вчора) новина такою і була: "В мережі пишуть, що близько 5:00 біля Центроліту сталась автотроща за участі співробітника поліції, який, ймовірно, був напідпитку. За наявними даними, правоохоронець на великій швидкості влетів у блокпост, а потім ще й в автомобіль свого колеги, яка слідом збила військовослужбовця, що в цей час перевіряв документи на блокпості. Всі живі, але отримали травми."
А взагалі, "водію напідпитку" нема чого хвилюватися, якщо згадати суддю-вбивцю Тандира. Навіть за вбивство він досі не покараний.
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17.12.2024 09:26
+7
В Україні ступінь сп'яніння залежить від прізвища водіїв і ким працюють їхні родичі. Може статися що п'яним був нацгвардієць
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17.12.2024 09:18
+5
Дійсно, пішоходи, блокпости, дерева, стовпи створюють аварійні ситуації, перебігаючи дорогу п'яним водіям. Я б заборонив пішоходів, блокпости, дерева і стовпи. Нєх шастать перед бампером хазяїна життя, тим паче, що в нього напис на капоті "Доброго вечора - Ми з України!".
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17.12.2024 10:04
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В Україні ступінь сп'яніння залежить від прізвища водіїв і ким працюють їхні родичі. Може статися що п'яним був нацгвардієць
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17.12.2024 09:18 Ответить
Спочатку (вчора) новина такою і була: "В мережі пишуть, що близько 5:00 біля Центроліту сталась автотроща за участі співробітника поліції, який, ймовірно, був напідпитку. За наявними даними, правоохоронець на великій швидкості влетів у блокпост, а потім ще й в автомобіль свого колеги, яка слідом збила військовослужбовця, що в цей час перевіряв документи на блокпості. Всі живі, але отримали травми."
А взагалі, "водію напідпитку" нема чого хвилюватися, якщо згадати суддю-вбивцю Тандира. Навіть за вбивство він досі не покараний.
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17.12.2024 09:26 Ответить
Скоро П'яний це буде прізвище:

- громадянин П'яний скоїв ДТП;
- громадянин П'яний втік з місця ДТП;
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17.12.2024 10:14 Ответить
П'яний водій збив п'яного пішохода.
Обоюдка.
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17.12.2024 10:28 Ответить
Блокпост часом не є причиною аварії?
Бо одна справа дотримуватись правил руху, а друга - створення аварійної ситуації бо їм/патрулям треба правопорядок забеспечувати.
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17.12.2024 09:30 Ответить
Блокпост був напидпитку.
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17.12.2024 09:43 Ответить
А навіщо взагалі блокпости в Одесі, там шо висадка десанту планувалась?
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17.12.2024 09:44 Ответить
Блокпост призначений для охорони важливих доріг і роздоріжжь, які ведуть до міст та населених пунктів, транспортних станцій. На блокпостах здійснюється контроль за рухом транспорту й людей, їхня перевірка та огляд з метою своєчасного виявлення ворога, його знешкодження чи затримки його просування; запобігання отриманню ворогом поповнення та припасів; недопущення здійснення ворогом диверсій та підривної діяльності в тилу.
Це основні функції блокпостів, а ніяк не протидії ворожого десанту.
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17.12.2024 10:10 Ответить
Ну так і я про шо. Це із серії блок пост в Ужгороді, а то Орбан нападьот
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17.12.2024 10:16 Ответить
Військові сили Угорщини поблизу України - це був «план Б» на випадок російського вторгнення

Перед повномасштабним вторгнення РФ https://glavcom.ua/tags/ugorshchina.html Угорщина стягувала певні військові сили уздовж західного кордону України. Про цеhttps://www.eurointegration.com.ua/interview/2023/05/16/7161760/ розповів угорський військовий експерт Андраш Рац, який тоді працював у Центрі стратегічних досліджень та безпеки уряду Угорщини, передає «Європейська правда».
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17.12.2024 10:27 Ответить
Цікаво якщо ми чисто теоретично кинули оті 14 недоукомлектованих бригад які чілять в тилу на Угорщину, то щоб зробила НАТА?
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17.12.2024 10:49 Ответить
Вже була інформація про реакцію НАТИ. Після того, як українські війська разом з артилерією вирушили в бік мад'ярського кордону, командування НАТИ цикнули на угорців - "освободітєлєй угнєтьонних мадьяр" в Україні і ті забрали своїх вояк в місця постійного розташування, заявивши, що вони мовляв хотіли навести понтонні переправи для евакуації біженців, а зброя і бронетехніка для підняття хороюрості.
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17.12.2024 10:58 Ответить
"Кракен" наглядно показал эффективность блок-постов и профессионализм так называемых работников полиции.
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17.12.2024 11:57 Ответить
Виключення з правил лише підтверджують правила.
А ось спіймали на блокпосту пацюків:
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17.12.2024 12:20 Ответить
Дійсно, пішоходи, блокпости, дерева, стовпи створюють аварійні ситуації, перебігаючи дорогу п'яним водіям. Я б заборонив пішоходів, блокпости, дерева і стовпи. Нєх шастать перед бампером хазяїна життя, тим паче, що в нього напис на капоті "Доброго вечора - Ми з України!".
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17.12.2024 10:04 Ответить
Так. Водій побачив блокпост, злякався, миттєво хильнув горілки з чікушки і через дві секунди сталася ДТП. Діло розкрито, справу в архів
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17.12.2024 10:15 Ответить
Хто не пив для храбрості той ніпаймьот
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17.12.2024 10:17 Ответить
Хто нє пйот для храбрасті тот нє пйот шампанскаво!
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17.12.2024 10:22 Ответить
Я постійно напідпитку. Бо як тверезий - руки тремтять і не можу пароль ввести і на "Цензор" потрапити. А як хильнув чарку - тремор проходить і пальці самі біжуть по клавіатурі
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17.12.2024 10:22 Ответить
А після того, як почитав дописи деяких "вумних" писак, не з'являється бажання випити літр горілки залпом не закусуючи?
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17.12.2024 10:32 Ответить
З'являється, але я навіть чарку стограмову залпом не потягну))
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17.12.2024 10:37 Ответить
В часи студенства був у нас хлопчина невеликого зросту і міцної статури, такий собі крєпиш. І якось він наспор випив стакан горілки і закурив, перед тим вже прийнявши на грудь, то десь через пів години пришлось зв"язати його рімнями
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17.12.2024 10:47 Ответить
Безкультур'я! Пристойний чоловік випив би 2 по 100 і мав би приємний вечір! (чи день)
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17.12.2024 11:10 Ответить
"Алкаголь малимі дозамі (чарками) бєзврєдєн в любом калічєствє!
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17.12.2024 10:50 Ответить
Так! Треба випити самому, знищивши його, щоб не випили інші !!
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17.12.2024 10:58 Ответить
Всім дякую. Зрозумів.

Будь-які зміни/доповнення на автошляху є автоматично покращенням і посилення безпеки руху, якщо це робиться органами держави.

Так десь про регистратор Кузьми казали. Розбився, бо набирав швидкість. А питання, що можна зламати навмисно і для чого швидкість може зростати? Ці висновки топляться в перших словах - швидкість. В цьому випадку - на підпитку.

Хоча все очевидно, о п'ятій ранку всі бухі люди хотять не спати а їхать по темряві по значиненим комендантською годиною закладам, наприклад у клубняк??

Нічого, в мене уяви на всіх вас вистачить.)
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17.12.2024 20:43 Ответить
по ходу какой нибудь тандыр-2!мать их ******................
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17.12.2024 11:02 Ответить
 
 