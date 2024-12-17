ДТП по вине пьяного водителя на блокпосту возле Одессы: травмирован нацгвардейец, есть пострадавшие. ФОТО

Полицейские расследуют обстоятельства ДТП на блокпосту в Одесском районе, в результате которого пострадали четыре человека, в частности, травмирован Нацгвардеец.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммунакаций Нацполиции.

Как отмечается, автопроисшествие произошло сегодня, 17 декабря, около 5 часов на Старокиевской дороге.

Полицейские предварительно установили, что 51-летний водитель легковушки "Ford" совершил столкновение с автомобилем "Honda" под управлением 21-летнего водителя, когда последний остановился впереди для предъявления документов военнослужащему Национальной гвардии Украины. От удара легковушку "Ford" отбросило в сторону, в результате чего она совершила наезд на гвардейца.

В результате дорожно-транспортного происшествия телесные повреждения получили водители обоих транспортных средств, 27-летний пассажир водителя "Ford" и 37-летний военнослужащий НГУ. Их доставили в больницу с различными травмами.

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Один из водителей был пьян

Водитель "Ford" имел признаки алкогольного опьянения. У него и водителя "Honda" были отобраны образцы крови для проверки. Результаты экспертизы ожидаются позже.





На месте работала следственно-оперативная группа отделения полиции № 4 Одесского районного управления полиции № 2. Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины, которой квалифицируется нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции, повлекшее средней тяжести телесное повреждение. Продолжается следствие. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.