ДТП по вине пьяного водителя на блокпосту возле Одессы: травмирован нацгвардейец, есть пострадавшие. ФОТО
Полицейские расследуют обстоятельства ДТП на блокпосту в Одесском районе, в результате которого пострадали четыре человека, в частности, травмирован Нацгвардеец.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммунакаций Нацполиции.
Как отмечается, автопроисшествие произошло сегодня, 17 декабря, около 5 часов на Старокиевской дороге.
Полицейские предварительно установили, что 51-летний водитель легковушки "Ford" совершил столкновение с автомобилем "Honda" под управлением 21-летнего водителя, когда последний остановился впереди для предъявления документов военнослужащему Национальной гвардии Украины. От удара легковушку "Ford" отбросило в сторону, в результате чего она совершила наезд на гвардейца.
В результате дорожно-транспортного происшествия телесные повреждения получили водители обоих транспортных средств, 27-летний пассажир водителя "Ford" и 37-летний военнослужащий НГУ. Их доставили в больницу с различными травмами.
Один из водителей был пьян
Водитель "Ford" имел признаки алкогольного опьянения. У него и водителя "Honda" были отобраны образцы крови для проверки. Результаты экспертизы ожидаются позже.
На месте работала следственно-оперативная группа отделения полиции № 4 Одесского районного управления полиции № 2. Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины, которой квалифицируется нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции, повлекшее средней тяжести телесное повреждение. Продолжается следствие. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.
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А взагалі, "водію напідпитку" нема чого хвилюватися, якщо згадати суддю-вбивцю Тандира. Навіть за вбивство він досі не покараний.
- громадянин П'яний скоїв ДТП;
- громадянин П'яний втік з місця ДТП;
Обоюдка.
Бо одна справа дотримуватись правил руху, а друга - створення аварійної ситуації бо їм/патрулям треба правопорядок забеспечувати.
Це основні функції блокпостів, а ніяк не протидії ворожого десанту.
Перед повномасштабним вторгнення РФ https://glavcom.ua/tags/ugorshchina.html Угорщина стягувала певні військові сили уздовж західного кордону України. Про цеhttps://www.eurointegration.com.ua/interview/2023/05/16/7161760/ розповів угорський військовий експерт Андраш Рац, який тоді працював у Центрі стратегічних досліджень та безпеки уряду Угорщини, передає «Європейська правда».
А ось спіймали на блокпосту пацюків:
Будь-які зміни/доповнення на автошляху є автоматично покращенням і посилення безпеки руху, якщо це робиться органами держави.
Так десь про регистратор Кузьми казали. Розбився, бо набирав швидкість. А питання, що можна зламати навмисно і для чого швидкість може зростати? Ці висновки топляться в перших словах - швидкість. В цьому випадку - на підпитку.
Хоча все очевидно, о п'ятій ранку всі бухі люди хотять не спати а їхать по темряві по значиненим комендантською годиною закладам, наприклад у клубняк??
Нічого, в мене уяви на всіх вас вистачить.)