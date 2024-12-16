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Новости ДТП
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Виновника смертельного ДТП во Львове взяли под стражу без права внесения залога, - Офис Генпрокурора

24-летнему водителю автомобиля "BMW", которого подозревают в совершении ДТП 15 декабря возле села Чижиков под Львовом, сообщили о подозрении и избрали меру пресечения - содержание под стражей без права внесения залога.

Об этом сообщает Офис Генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.

Виновнику ДТП сообщили о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее смерть нескольких лиц (ч. 4 ст. 286-1 УК Украины). Максимальное наказание - 12 лет лишения свободы с лишением водительских прав на десять лет.

Подозрение также сообщено 31-летнему пассажиру автомобиля, которому инкриминируют неоказание помощи пострадавшим, которые находились в опасном для жизни состоянии, и несообщение об этом соответствующим органам, повлекшее смерть людей (ч. 3 ст. 136 УК Украины).

Максимальное наказание - пять лет лишения свободы.

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Какие меры предосторожности?

Водителю BMW избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Пассажиру - содержание под стражей с правом внесения залога.

Сейчас продолжаются следственные действия, назначен ряд экспертиз, добавили в пресс-службе ОГП.

Масштабне ДТП під Львовом з вини п’яного водія: винуватця арештували
Масштабне ДТП під Львовом з вини п’яного водія: винуватця арештували

Что предшествовало?

Напомним, 15 декабря в 05.30 на автодороге "Тернополь - Львов - Рава-Русская" возле села Чижиков Львовского района произошло масштабное ДТП.

В результате 7 человек погибли и трое травмированы. Ведется расследование.

Впоследствии в Нацполиции сообщили, что виновник масштабного ДТП вблизи Львова задержан.

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Топ комментарии
+3
Ви що, то генофонд України, який Зєля хоче зберегти! Молоді бички з жиру бісяться, але захищати Україну ніззя! хай краще в ДТП людей невинних вбивають, як це лайно, чи та гидота малолітня з Дніпра.
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16.12.2024 19:13
+3
Поясніть мені сенс оцього дебільного заблюрення.Є шанс що воно невинне?
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16.12.2024 19:17
+2
Нужно отправить этого гандона на штурм Курской области! В тюрьме от него все равно никакого толка не будет, а так хоть пользу Украине принесет!
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16.12.2024 18:39
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Якась траса незрозуміла ? Тернопіль-Львів - Рава-Руська , чому не Жовква чи Белз чи Угнів . Чи то захцянка Верещучки ?
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16.12.2024 18:38 Ответить
Нужно отправить этого гандона на штурм Курской области! В тюрьме от него все равно никакого толка не будет, а так хоть пользу Украине принесет!
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16.12.2024 18:39 Ответить
Ви що, то генофонд України, який Зєля хоче зберегти! Молоді бички з жиру бісяться, але захищати Україну ніззя! хай краще в ДТП людей невинних вбивають, як це лайно, чи та гидота малолітня з Дніпра.
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16.12.2024 19:13 Ответить
Торчки недомобилизированные!
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16.12.2024 18:55 Ответить
Судіть, й судіть по максимуму, стільки людей скільки вбив цей "оніждєті" навіть "шахед" не вбиває.
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16.12.2024 18:55 Ответить
Половина водителей одурманенные ездят! Пора уже стационарные блокпосты ставить с обязательным тестом на дурь!
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16.12.2024 19:01 Ответить
Поясніть мені сенс оцього дебільного заблюрення.Є шанс що воно невинне?
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16.12.2024 19:17 Ответить
То дтп чи вбивство? Вбивця знав, що він п'яний чи під кайфон і сів за руль, значить вбивство. Довічно, але ж ті срані депутати дтп не рахують вбивством, бо самі постійно їздять бухими...
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16.12.2024 19:21 Ответить
ТЦК чи ВСК прої*бали? Уроди з генофондом...
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16.12.2024 20:24 Ответить
Хто може мені пояснити кримінальний кодекс? Свідомо сідати п'яним за кермо, при цьому грубо порушуючи правила дорожнього руху, що призвело до смерті сімох людей і за це 12 років позбавлення волі без права керування транспортними засобами 10 років? Ви це серйозно? Це не вбивство по необережності, а свідоме. І має бути по 12 років за кожного, тобто довічне. А то виходить угнати велосипед 8 років, а вбити людей ....
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16.12.2024 21:39 Ответить
Щось в Баварщині з підлітками не той(((
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17.12.2024 02:19 Ответить
Це вже не просто ДТП, а справжня катастрофа. І п'яний водій… Ну як так можна...
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19.12.2024 14:54 Ответить
 
 