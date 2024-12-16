Виновника смертельного ДТП во Львове взяли под стражу без права внесения залога, - Офис Генпрокурора
24-летнему водителю автомобиля "BMW", которого подозревают в совершении ДТП 15 декабря возле села Чижиков под Львовом, сообщили о подозрении и избрали меру пресечения - содержание под стражей без права внесения залога.
Об этом сообщает Офис Генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.
Виновнику ДТП сообщили о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее смерть нескольких лиц (ч. 4 ст. 286-1 УК Украины). Максимальное наказание - 12 лет лишения свободы с лишением водительских прав на десять лет.
Подозрение также сообщено 31-летнему пассажиру автомобиля, которому инкриминируют неоказание помощи пострадавшим, которые находились в опасном для жизни состоянии, и несообщение об этом соответствующим органам, повлекшее смерть людей (ч. 3 ст. 136 УК Украины).
Максимальное наказание - пять лет лишения свободы.
Какие меры предосторожности?
Водителю BMW избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Пассажиру - содержание под стражей с правом внесения залога.
Сейчас продолжаются следственные действия, назначен ряд экспертиз, добавили в пресс-службе ОГП.
Что предшествовало?
Напомним, 15 декабря в 05.30 на автодороге "Тернополь - Львов - Рава-Русская" возле села Чижиков Львовского района произошло масштабное ДТП.
В результате 7 человек погибли и трое травмированы. Ведется расследование.
Впоследствии в Нацполиции сообщили, что виновник масштабного ДТП вблизи Львова задержан.
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