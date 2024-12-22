Папа Римский Франциск призвал к "рождественскому перемирию" во всем мире, вспомнив об Украине, которая страдает от обстрелов РФ
В воскресенье, 22 декабря, в своей молитве накануне Рождества Папа Римский Франциск призвал к прекращению огня во всех зонах боевых действий. Вспомнил, в частности, и об Украине, которая страдает от агрессии РФ.
Об этом сообщает Vatican News, информирует Цензор.НЕТ.
"Страдающая Украина и дальше страдает от обстрелов городов, которые иногда повреждают школы, больницы, храмы. Пусть же замолчит оружие и зазвучит рождественская коляда! Помолимся, чтобы на Рождество прекратился огонь на всех военных фронтах, в Святой Земле, в Украине, на всем Ближнем Востоке и во всем мире",- заявил понтифик.
Он также упомянул о Секторе Газа, напомнив о детях, которые гибнут от пуль, о бомбардировках школ и больниц.
Напомним, что в минувшее воскресенье, 15 декабря, Папа Римский Франциск назвал украинцев и россиян "двоюродными братьями" и призвал к взаимопониманию.
Пожалуйста, подождите...
Нехай же замовкне зброя і залунає різдвяна коляда!
з "ватника" переставляємо літеру "н" в кінець слова і отримуємо "ватикан"
А це коли 25 грудня чи 7 січня?
Ну и упырь...🧟♂️