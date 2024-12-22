Папа Римский Франциск призвал к "рождественскому перемирию" во всем мире, вспомнив об Украине, которая страдает от обстрелов РФ

В воскресенье, 22 декабря, в своей молитве накануне Рождества Папа Римский Франциск призвал к прекращению огня во всех зонах боевых действий. Вспомнил, в частности, и об Украине, которая страдает от агрессии РФ.

Об этом сообщает Vatican News, информирует Цензор.НЕТ.

"Страдающая Украина и дальше страдает от обстрелов городов, которые иногда повреждают школы, больницы, храмы. Пусть же замолчит оружие и зазвучит рождественская коляда! Помолимся, чтобы на Рождество прекратился огонь на всех военных фронтах, в Святой Земле, в Украине, на всем Ближнем Востоке и во всем мире",- заявил понтифик.

Он также упомянул о Секторе Газа, напомнив о детях, которые гибнут от пуль, о бомбардировках школ и больниц.

Напомним, что в минувшее воскресенье, 15 декабря, Папа Римский Франциск назвал украинцев и россиян "двоюродными братьями" и призвал к взаимопониманию.

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