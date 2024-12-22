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Папа Римский (418) Рождество (373) перемирие (1508) война в Украине (1081)

Папа Римский Франциск призвал к "рождественскому перемирию" во всем мире, вспомнив об Украине, которая страдает от обстрелов РФ

Папа Римський закликав до різдвяного припинення вогню

В воскресенье, 22 декабря, в своей молитве накануне Рождества Папа Римский Франциск призвал к прекращению огня во всех зонах боевых действий. Вспомнил, в частности, и об Украине, которая страдает от агрессии РФ.

Об этом сообщает Vatican News, информирует Цензор.НЕТ.

"Страдающая Украина и дальше страдает от обстрелов городов, которые иногда повреждают школы, больницы, храмы. Пусть же замолчит оружие и зазвучит рождественская коляда! Помолимся, чтобы на Рождество прекратился огонь на всех военных фронтах, в Святой Земле, в Украине, на всем Ближнем Востоке и во всем мире",- заявил понтифик.

Он также упомянул о Секторе Газа, напомнив о детях, которые гибнут от пуль, о бомбардировках школ и больниц.

Напомним, что в минувшее воскресенье, 15 декабря, Папа Римский Франциск назвал украинцев и россиян "двоюродными братьями" и призвал к взаимопониманию.

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Топ комментарии
+11
Але хто її обстрілює, не сказав, підарас старий!
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22.12.2024 17:47
+11
Папа, иди поколядуй под Покровск. Придурок
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22.12.2024 17:56
+10
римський папа був разом із будапештською мамою?
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22.12.2024 17:46
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римський папа був разом із будапештською мамою?
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22.12.2024 17:46 Ответить
там ще третя була з словачини
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22.12.2024 22:08 Ответить
Але хто її обстрілює, не сказав, підарас старий!
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22.12.2024 17:47 Ответить
Додам - цей старий підор згадав дітей Гази і про кулі але не згадав чиї то кулі і чиї то діти .
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22.12.2024 17:55 Ответить
ну, в такому, близькому до маразму, віці, та ше й з таким "правильним політичним" вихованням він вже давно навчився слизьким карасиком поміж словами плавунцяти... Ніби і сказав, і не сказав. Позорище для Ордену. До речі, я католик.
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22.12.2024 18:58 Ответить
в нього претензії тільки до зброї :

Нехай же замовкне зброя і залунає різдвяна коляда!

з "ватника" переставляємо літеру "н" в кінець слова і отримуємо "ватикан"
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22.12.2024 18:49 Ответить
Недолугий невіглас.
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22.12.2024 17:52 Ответить
Папа, иди поколядуй под Покровск. Придурок
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22.12.2024 17:56 Ответить
пахан ставрiческiй
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22.12.2024 17:56 Ответить
"поділитися" територіями не пропонував?
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22.12.2024 17:58 Ответить
Франциск не буде святим. Він нічого не зробив для святості. Він навіть нічим не пожертвував для своєї святості. Хоча для цього люди жертвували життям.
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22.12.2024 18:01 Ответить
Хай спочатку дадуть вільний доступ до бібліотек Вати кану усім бажаючим, а потім поговоримо
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22.12.2024 18:05 Ответить
Може тобі ще й ключі від банку Ватікану ,де гроші Путіна лежать.
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22.12.2024 18:13 Ответить
Можна просто гроші. Ключі нехай собі на шию повісить та стрибне в Тибр.
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22.12.2024 18:37 Ответить
Не потоне. Вгадайте, чому. До речі, я католик. Не жартую.
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22.12.2024 19:00 Ответить
Єпанутий кіт Леопольд...
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22.12.2024 18:06 Ответить
Ага! Під час "перемир'я" війська Ватикану будуть лінію розмежування контролювати!
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22.12.2024 18:11 Ответить
Римський поц.
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22.12.2024 18:11 Ответить
....,, которые иногда повреждают школы, больницы, храмы,,... Браво папашка, такого лицемерия давно вслух не было! Ушёл бы по болезни---ведь знает что давно дешёвка сам. Дальше только наматывает , что не отмоет. Война всегда много ускоряет и ставит на места то, что долго не там стояло. Или было не тем как думали и верили.
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22.12.2024 18:15 Ответить
Франциск закликав до "різдвяного перемир'я" Джерело: https://censor.net/ua/n3526484
А це коли 25 грудня чи 7 січня?
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22.12.2024 18:16 Ответить
А сколько у папы дивизий?
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22.12.2024 18:20 Ответить
ВАТНИЙ ВАТНИЙ ДІД МОРОЗ (ВАТІКАНСЬКИЙ)
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22.12.2024 18:23 Ответить
иногда?
Ну и упырь...🧟‍♂️
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22.12.2024 18:29 Ответить
Чого цей й*панутий чорт не закликав ***** вивести з України війська? Ба, згадав якесь недолуге "перемир'я", цей римський піп явно обкурився.
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22.12.2024 18:29 Ответить
Нынешний Папа, оказался совсем не Римским, а больше рашистским, поскольку, он своими заявлениями и восхвалениями кремлёвского упыря, давно уже дискредитировал своё звание, так что, пусть эти призывы направляет в быдлостан, а нормальные люди слушать его не будут.
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22.12.2024 18:32 Ответить
головна голубятня миру раз в рік відчиняє свої двері.
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22.12.2024 18:43 Ответить
Хто є хто, або як кажуть британці "who is who" чи хто є ху ... пригожін з папою чи не брати?
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22.12.2024 20:55 Ответить
Кто бы объяснил этому поцу, что у нас рождество в разное время с рашастаном...
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22.12.2024 19:00 Ответить
Почитал комменты... Сильно, потужно, в стиле зеледента. А 73% не хотят в зеркало на себя посмотреть? Или зеркало тольео для того, чтобы макияж нанести или волосы из ноздрей повыдергивать?
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22.12.2024 19:15 Ответить
А "чиїм" Різдвом Папа пропонує керуваться? Ми припинимо бойові дії з 25 грудня, а кацапи воюватимуть до 7 січня?
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22.12.2024 19:16 Ответить
якщо слуга в рясі ні разу не назвав рашистського злочинця "вбивцею українського народу " і "окупантом України".якщо цей слуга в рясі ні разу ,за три роки не призвав рашистського вбивцю українського народу і окупанта української землі вивести своїх вбивць з України.то віне слуга Бога на замлі , а слуга - касир грошей рашистського злочинця і вбивці .котрий з банку Ватікану фінансує війну в Україні...
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22.12.2024 19:21 Ответить
Закликав Україну, яка потерпає від обстрілів Кацапії, проста пєрєстать стрєлять.
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22.12.2024 22:02 Ответить
За все хорошее против всего плохого. Все забудем и обнимемся ага..
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23.12.2024 01:22 Ответить
 
 