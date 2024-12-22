Компания BMW заявила, что остановила нелегальный экспорт своих авто в РФ
В воскресенье, 22 декабря, немецкий автопроизводитель BMW объявил, что обнаружил нарушения в экспорте автомобилей из своего филиала в городе Ганновер, которые сделали возможными поставки автомобилей в Россию.
Об этом пишет DW со ссылкой на заявление компании, информирует Цензор.НЕТ.
Нарушения удалось выявить благодаря проведенному внутреннему контролю, в связи с чем дальнейшая продажа транспортных средств остановлена.
"Кроме того, BMW Group решила уволить сотрудников, которые несут за это наибольшую ответственность",- говорится в заявлении концерна.
Накануне издание Business Insider написало, что из филиала BMW в Ганновере российским клиентам было поставлено более 100 автомобилей премиум-класса.
Авто попадают на российский рынок благодаря "серому импорту"
По данным BMW, производители из разных секторов страдают от того, что их продукция доступна для продажи в России или предлагается в России вопреки тому, что компании пытаются соблюдать санкции. Происходит это обычно с помощью так называемого "серого импорта". BMW Group пытается предотвратить такой импорт с помощью различных мер, говорят в компании.
В компании подчеркнули свою приверженность выполнению международных норм и санкционных ограничений.
"Россия находится под санкциями, введенными Европейским Союзом, Соединенными Штатами Америки и другими странами в ответ на полномасштабное вторжение в Украину, которое началось в феврале 2022 года. Запрет на экспорт автомобилей в Россию является частью этих ограничений, и BMW придерживается их", - говорится в заявлении.
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як приклад для розблокування треба було б звернутись в сервіс десь в ЄС
лише преміум класу, що "нафаршировані" електронікою, яка без гарантійного обслуговування перетворює беху в цеглу
Так кацапня буде закуповувати через казах-узбек-таджик-афгані і ще які там стани шо лижуть дупу *****.
Так для прикладу, в Україні таку практику робить Самсунг вже багато років, щоб боротись з сірим імпортом, коли той же смарт телевізор, куплений в Польщі чи Словаччині, через деякий час фізично блокується в Україні і щоб розблокувати там треба купу ігор пройти в ВПН. А тут елементарно кожен авто має GPS та привʼязку до локації
...і їй дуже соромно за такі негарні вчинки!
От якби це написали Texas Instrumental - ото було б круто.