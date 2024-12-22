Компания BMW заявила, что остановила нелегальный экспорт своих авто в РФ

В воскресенье, 22 декабря, немецкий автопроизводитель BMW объявил, что обнаружил нарушения в экспорте автомобилей из своего филиала в городе Ганновер, которые сделали возможными поставки автомобилей в Россию.

Об этом пишет DW со ссылкой на заявление компании, информирует Цензор.НЕТ.

Нарушения удалось выявить благодаря проведенному внутреннему контролю, в связи с чем дальнейшая продажа транспортных средств остановлена.

"Кроме того, BMW Group решила уволить сотрудников, которые несут за это наибольшую ответственность",- говорится в заявлении концерна.

Накануне издание Business Insider написало, что из филиала BMW в Ганновере российским клиентам было поставлено более 100 автомобилей премиум-класса.

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Авто попадают на российский рынок благодаря "серому импорту"

По данным BMW, производители из разных секторов страдают от того, что их продукция доступна для продажи в России или предлагается в России вопреки тому, что компании пытаются соблюдать санкции. Происходит это обычно с помощью так называемого "серого импорта". BMW Group пытается предотвратить такой импорт с помощью различных мер, говорят в компании.

В компании подчеркнули свою приверженность выполнению международных норм и санкционных ограничений.

"Россия находится под санкциями, введенными Европейским Союзом, Соединенными Штатами Америки и другими странами в ответ на полномасштабное вторжение в Украину, которое началось в феврале 2022 года. Запрет на экспорт автомобилей в Россию является частью этих ограничений, и BMW придерживается их", - говорится в заявлении.

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