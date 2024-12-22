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Новости Санкции против России
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Компания BMW заявила, что остановила нелегальный экспорт своих авто в РФ

BMW заявила, що припинила нелегальний експорт своїх авто до РФ

В воскресенье, 22 декабря, немецкий автопроизводитель BMW объявил, что обнаружил нарушения в экспорте автомобилей из своего филиала в городе Ганновер, которые сделали возможными поставки автомобилей в Россию.

Об этом пишет DW со ссылкой на заявление компании, информирует Цензор.НЕТ.

Нарушения удалось выявить благодаря проведенному внутреннему контролю, в связи с чем дальнейшая продажа транспортных средств остановлена.

"Кроме того, BMW Group решила уволить сотрудников, которые несут за это наибольшую ответственность",- говорится в заявлении концерна.

Накануне издание Business Insider написало, что из филиала BMW в Ганновере российским клиентам было поставлено более 100 автомобилей премиум-класса.

Также читайте: BMW выпустила для автовладельцев из РФ карту, где Крым обозначила российским

Авто попадают на российский рынок благодаря "серому импорту"

По данным BMW, производители из разных секторов страдают от того, что их продукция доступна для продажи в России или предлагается в России вопреки тому, что компании пытаются соблюдать санкции. Происходит это обычно с помощью так называемого "серого импорта". BMW Group пытается предотвратить такой импорт с помощью различных мер, говорят в компании.

В компании подчеркнули свою приверженность выполнению международных норм и санкционных ограничений.

"Россия находится под санкциями, введенными Европейским Союзом, Соединенными Штатами Америки и другими странами в ответ на полномасштабное вторжение в Украину, которое началось в феврале 2022 года. Запрет на экспорт автомобилей в Россию является частью этих ограничений, и BMW придерживается их", - говорится в заявлении.

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Топ комментарии
+4
Пох на БМВ - їх авто не допомогають рашистам вбивати українців.
От якби це написали Texas Instrumental - ото було б круто.
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22.12.2024 18:35
+3
Грицько Злий

Так кацапня буде закуповувати через казах-узбек-таджик-афгані і ще які там стани шо лижуть дупу *****.
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22.12.2024 18:16
+2
на чому тепер посони будуть їздити?
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22.12.2024 18:16
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Правила форума Совет форумчан
Це можна зробити через треті держави.
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22.12.2024 18:15 Ответить
Так, якщо мерседесам-БМВ це потрібно. Але якщо зробити примусове блокування системи, як робить той же Самсунг з сірими смартТВ в Україні, то тут вже було б трохи тяжче.
як приклад для розблокування треба було б звернутись в сервіс десь в ЄС
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22.12.2024 18:40 Ответить
Ніхто не стане через треті держави купувати беушні бехи...
лише преміум класу, що "нафаршировані" електронікою, яка без гарантійного обслуговування перетворює беху в цеглу
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22.12.2024 20:19 Ответить
на чому тепер посони будуть їздити?
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22.12.2024 18:16 Ответить
На Чанганах... 😁
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22.12.2024 20:06 Ответить
Грицько Злий

Так кацапня буде закуповувати через казах-узбек-таджик-афгані і ще які там стани шо лижуть дупу *****.
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22.12.2024 18:16 Ответить
писали, що блокують дистанційно, недоситупн оновлення запчастини
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22.12.2024 18:25 Ответить
расея багата рукожопими лєвшами. тільки один якутський скульптор, з гімна любу запчастину зробить, й не тільки для бмв! а з гімном не тільки в якутії нє напряжонка!
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22.12.2024 18:32 Ответить
Можна елементарно зробити заборону використання по території РФ відповідно до локації. Так само можна було зробити і з Айфонами, але комусь це непотрібно.

Так для прикладу, в Україні таку практику робить Самсунг вже багато років, щоб боротись з сірим імпортом, коли той же смарт телевізор, куплений в Польщі чи Словаччині, через деякий час фізично блокується в Україні і щоб розблокувати там треба купу ігор пройти в ВПН. А тут елементарно кожен авто має GPS та привʼязку до локації
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22.12.2024 18:38 Ответить
...але комусь це непотрібно... Виробнику краще, щоб його продукція більше продавалась. Виробнику на війну десь там далеко начхати. Вони зробили і продали тому кому не заборонено владою продавати. Далі хоч трава не рости, вони відповідають тільки за свій виріб і то тільки на гарантійний термін. А що там стосовно Самсунга? Самсунг попереджає, що його виробами можна користуватись тільки на території Польщі чи Словаччини? Якщо попереджають то нєхрен їх і в Україну завозити.
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22.12.2024 19:14 Ответить
Власне саме зробив не Мерс і не БМВ, а (внєзапно!) китайський Зікр...
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22.12.2024 20:47 Ответить
Компанія BMW заявила, що припинила нелегальний експорт своїх авто до РФ
...і їй дуже соромно за такі негарні вчинки!
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22.12.2024 18:23 Ответить
Нелегальний - припинила. Розпочала контрабандний. Через Кьоніґсберґ.
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22.12.2024 19:13 Ответить
Чому не можна поставити програмний захист, з привʼязкою до локації, коли будь яка активація авто через IP чи РФ локацію, буде примусово глушити авто до його видворення за територію РФ? Іншими словами, не даси дозвіл на геолокацію, авто не заведеш. Нехай купляють та виставляють в музеї
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22.12.2024 18:35 Ответить
Пох на БМВ - їх авто не допомогають рашистам вбивати українців.
От якби це написали Texas Instrumental - ото було б круто.
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22.12.2024 18:35 Ответить
ага, так стараються дотримуватися тих безпрецедентних санкцій, але товари якось опиняються в росії, а нафта і газ російські - в ЄС. Скоро ще й Шольц поїде "старатися" до ****@ у гості
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22.12.2024 18:52 Ответить
не пройшло й трьох років, ну майже
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22.12.2024 18:59 Ответить
Це що, "правільний поцан" не зможне тепер поміняти беху на нову, коли в старої попільниця недопалками заповниця?
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22.12.2024 19:15 Ответить
"На Берлин" теперь на корытах с гайками в поддоне.
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22.12.2024 19:25 Ответить
Як вони можуть зупинити, якщо це нелегально. Клоуни.
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22.12.2024 19:52 Ответить
Насправді це серйозно кацапуги обожнюють бмв як і в усьому світі, отже це біль, а будь яка біль для них це добре
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22.12.2024 20:29 Ответить
 
 