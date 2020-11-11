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Новости Политика Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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BMW выпустила для автовладельцев из РФ карту, где Крым обозначила российским

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

BMW выпустила для автовладельцев из РФ карту, где Крым обозначила российским

У владельцев автомобилей BMW, продающихся в России, появилась возможность установить навигационную карту, на которой оккупированный Крым показан частью России. В базовой версии Крым обозначен украинской территорией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на русскую службу "Би-би-си".

Если раньше файл назывался Road Map Europe EVO 2020-2, то в новой версии он стал называться для одних владельцев Road Map Europe EVO 2020-3, а для других Road Map Russia EVO 2020-3.

"BMW Group ведет постоянную работу по обновлению картографических данных навигационных систем, в том числе с учетом законодательства страны/региона, где автомобиль приобретается или эксплуатируется. Однако есть возможность изменить настройки, заданные по умолчанию, если клиент пожелает эксплуатировать автомобиль в другой юрисдикции", - сообщила изданию компания.

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В то же время, после оккупации Крыма принадлежность полуострова изменилась на картах других автопроизводителей. Например, при использовании карты в России навигатор Nissan показывает Крым российским, а в других странах - украинским.

Volkswagen сообщил Би-би-си, что карты компании также могут различаться в зависимости от страны. "Однако это не позволяет делать какие-либо выводы о позиции Volkswagen по отношению к международным и территориальным границам", - говорится в ответе компании на запрос Би-би-си.

Mitsubishi в РФ использует на бортовом компьютере "Яндекс.Навигатор", где Крым указан российским с 2014 года. "Вопросы по территориальной принадлежности отдельных регионов/ее изменению, как и любые другие специфические вопросы, корректно адресовать компании, которая разработала, поддерживает и обновляет данный продукт, то есть компании "Яндекс", - отмечает пресс-служба.

"Яндекс" изменил территориальную принадлежность Крыма в конце марта 2014 года, вскоре после "референдума". Изменения коснулись доменов .ru и .com, на картах которых Крым обозначен как часть России. Карты на домене .ua и сейчас показывают Крым как часть Украины, хотя "Яндекс" заблокирован на территории Украины с мая 2017 года.

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Территориальная принадлежность Крыма изменилась также на картах Google. Как пишет издание, пользователи с российскими IP видят Крым российским, а все остальные - украинским.

"Мы прилагаем все усилия для объективного изображения спорных регионов, и там, где у нас есть локальные версии Google карт, как в России, мы следуем местному законодательству при отображении названий и границ", - отмечала тогда пресс-служба поисковика.

На аналогичные изменения пошла также компания Apple. В ноябре 2019 года стало известно, что в сервисах Apple российские пользователи будут видеть российский Крым.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Российские "миротворцы" в Нагорном Карабахе участвовали в оккупации Крыма и воевали на Донбассе, - InformNapalm. ФОТОрепортаж

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+14
Це подвійна мораль західних компаній,щоб заробити побільше винайшли такий маркетинговий хід,на росії будуть показувати що він російький,а в Україні український,те саме робить компанія гугл та інші.
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11.11.2020 10:29
+12
Deutsche Schwein.
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11.11.2020 10:33
+11
Потрібно заборонити продажі нових БМВ та інших машин концерну на території України і тоді розуміння ситуації швидко прийде до топ-менеджерів німецького концерну!
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11.11.2020 10:31
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Правила форума Совет форумчан
Це подвійна мораль західних компаній,щоб заробити побільше винайшли такий маркетинговий хід,на росії будуть показувати що він російький,а в Україні український,те саме робить компанія гугл та інші.
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11.11.2020 10:29 Ответить
Потрібно заборонити продажі нових БМВ та інших машин концерну на території України і тоді розуміння ситуації швидко прийде до топ-менеджерів німецького концерну!
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11.11.2020 10:31 Ответить
Це вже питання іншого рівня,бо є масовим .Провал зовнішньої політики України!
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11.11.2020 10:38 Ответить
Если аналогично поступит хотя бы несколько крупных (по размерам экономики) западных стран - да, это будет иметь смысл. А если так одна Украина запретит БМВ с рашистким Крымом, а кацапия запретит БМВ с украинским - кого концерн выберет? Государство с ВВП 2000 баксов на душу населения или территорию с большим в три раза населением, где плюс еще и несколько автозаводов БМВ стоит?
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11.11.2020 11:40 Ответить
Україна має мати власну позицію. Якщо БМВ не поважає територіальну цілісність України, то клієнти БМВ будуть купиляти собі Ауді.
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11.11.2020 12:09 Ответить
Вы уверены, что в навигаторе ауди будет иная ситуация? Потому как Audi AG входит в состав концерна Volkswagen Group, который, как следует из статьи, "Volkswagen сообщил Би-би-си, что карты компании также могут различаться в зависимости от страны".

Всех западных автопроизводителей тогда планируете запретить? Ото Васадзе обрадуется!
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11.11.2020 12:19 Ответить
Потрібно наказати одного виробника, жорстко і показово і тоді всі прийдуть до тями. Не видавати дозвіл на продаж та експлуатацію нових БМП до усунення вад програмного забезпечення. Взагалі заборонити в'їзд БМВ в Україну як технічно невідповідної техніки для користування на дорогах України.
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11.11.2020 12:27 Ответить
А чего мелочиться - давайте сразу начнем жечь все БМВ, чтоб уж наверняка дошло! Ваши меры похожи на показушные видео имбецилов, которые ПОКУПАЛИ Кока-Колу (российское подразделение компании которой тоже показало Крым рашистским), а потом сливали ее в унитаз. Им в голову не приходило, что покупая продукт - они уже оплатили производителю деньги. И ему уже все равно, что вы делаете с его товаром - пьете, выливаете, клизмой заливаете.
Так и вы сейчас. Запретите въезд и эксплуатацию - вы накажите только жителей Украины тем самым. Производитель УЖЕ получил деньги за свое авто, что с ним будет дальше - его не затрагивает.
Что теоретически может затронуть производителя - так это продажи новых авто. Вот возьмем 2018 год, за который я нашла данные. В этот год в Украине было продано 78387 новых авто всех марок. Из них БМВ всего 1980 штук. И возьмем данные кацапов - у них за этот год было продано 35619 новых автомобилей БМВ ( всех марок - 1800591). Иными словами, если грубо считать, рассеянский рынок для БМВ в 14 с лишним раз ценнее украинского. Еще раз повторюсь - как вы думаете, под кого будет прогибаться производитель?
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11.11.2020 12:49 Ответить
Продажі нових БМВ в Україні припиняться і на нових БМВ в'їзд в Україну буде заборонено, це покращить ситуацію з аварійністю, бо нарешті заможні люди будуть купляти Ауді.
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11.11.2020 13:05 Ответить
Так вы или трусы наденьте или крестик снимите. Вас что беспокоит - аварийность или отображение принадлежности Крыма? Ауди точно также будет показывать Крым рашистким в раше, и украинским - в Украине, так как Ауди - не самостоятельная фирма, а всего лишь подразделение концерна Фольцвагена. Представитель которого подтвердил, что навигаторы их авто также отображают карту Крыма в зависимости от государства.
И я не думаю, что исчезновение поступления 2000 новых авто как-то кардинально уменьшит аварийность на дорогах
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11.11.2020 13:34 Ответить
Це свідчення того,що зовнішньополітичне відомство нічого не робить в цьому напрямку,але воно не є першою скрипкою в цьому питанні,так як для цього є президент.
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11.11.2020 10:34 Ответить
та всем срать на Украину,страну где половина населения ватников и зебилов которые сами ненавидят Украину,кто таких уважать и слушать будет?
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11.11.2020 11:22 Ответить
100%. І новий рейтинг парламентських партій цьому підтвердження,"ОПЗЖ" вийшла на перше місце ,президентська "Слуга" на третьому...
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11.11.2020 11:31 Ответить
Deutsche Schwein.
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11.11.2020 10:33 Ответить
ну так подумало 25 % Украины населения после этой новости и то не факт,а 120 млн русских поддержало и обрадовались,так кому по статистике БМВ должно угодить? Ничего личного только бизнес
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11.11.2020 11:25 Ответить
Нехай вони на тій карті і германію намалюють російскою.
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11.11.2020 10:38 Ответить
бмв говно машина для ватников ибыдла
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11.11.2020 10:42 Ответить
Це вже "мракобєсіє"
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11.11.2020 10:47 Ответить
А звичайні люди БМВ і так минають , нові моделі - помийниці на колесах за дурні гроші , старі - для неадекватів які від народження про БМВ марили ((
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11.11.2020 11:21 Ответить
велик
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12.11.2020 11:59 Ответить
Це доводить лише одне - Україна давно вже перестала бути цікавою для Центральної Європи і нам зовсім скоро навіть "озабочєнность" висловлювати не будуть.
Не бачу в цьому нічого дуже страшного. Лише приймаю це як факт.
Факт того, що Україна сама повинна вирішувати свої питання і корегувати зусилля по лобіюванню свої інтересів тільки там, де будуть результати: США, Польша, країни Балтії.
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11.11.2020 10:52 Ответить
business as usual + Realpolitik BMW випустила для автовласників з РФ карту, де Крим позначила російським - Цензор.НЕТ 5159
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11.11.2020 10:56 Ответить
Главное чтобы не на *евробляхах*, да? Кто то еще пасть откроет что крупные Европейские автогиганты принципиально борятся за справедливость и екологию? Все они обычные барыги которые под себя пропихивают и лоббируют законы для продвигания своего говнотовара. Чем дальше тем качество автомобилей хуже. Но автоконцерны каждый год пропихивают новый закон заставляющий автовладельцев продавать даже 2-3х летние авто и покупать новый хлам. Якобы ето все для улучшения екологии. Только автопроизводители забывают сказать сколько нужно загрязнить екологии для производства нового авто и загрязнить окружающей среды потенциальным покупателем для зароботка на новое авто.
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11.11.2020 10:58 Ответить
Ребят... Нынче такие войны, что борятся за умы, а не за землю.
К сожалению, начиная с Кравчука Крым был срюсским.
Скорблю, что не Степан Хмара или Чорновол. Все было бы иначе...
Мне, юристу до войны, поясните : КАК в унитарном государстве (закреплено в Конституции) могла существовать "Республика Крым"?
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11.11.2020 11:13 Ответить
Ну тут нечего объяснять.В 1991 году,СССР распался по границам.Но не ментальность людей населяющих СССР.Спустя поколения,сегодня наконец рушится ментальный СССР.Те кто принимал решения по Крыму,принимали его из соображений совковой ментальности. BMW випустила для автовласників з РФ карту, де Крим позначила російським - Цензор.НЕТ 4213
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11.11.2020 12:17 Ответить
BMW випустила для автовласників з РФ карту, де Крим позначила російським - Цензор.НЕТ 584
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11.11.2020 11:19 Ответить
Территорию бывшей ГДР надо тоже рисовать как российской так как россия преемница СССР...)))
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11.11.2020 11:30 Ответить
Где ты собрался рисовать, в славутах?
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11.11.2020 12:36 Ответить
в учебниках..)))
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11.11.2020 17:43 Ответить
Срочно занести BMW на "Миротворец"
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11.11.2020 12:47 Ответить
Нагадоло старий віц :
Жидівського пацана питають -скільки буде 2х2 .
Він трохи подумав та відповів
"А сколько Вам нужно ?"
BMW випустила для автовласників з РФ карту, де Крим позначила російським - Цензор.НЕТ 3507
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11.11.2020 14:23 Ответить
С таким президентом безмозгим, ЕС признает крым российским, а санкции наложат на Украину.
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11.11.2020 19:01 Ответить
 
 