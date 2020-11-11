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Крим (12756) Росія (47203) BMW (3)

BMW випустила для автовласників з РФ карту, де Крим позначила російським

Новини Цензор.НЕТ Політика України

BMW випустила для автовласників з РФ карту, де Крим позначила російським

У власників автомобілів BMW, що продаються в Росії, з'явилася можливість встановити навігаційну карту, на якій окупований Крим показаний частиною Росії. У базовій версії Крим позначений українською територією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російську службу "Бі-Бі-Сі".

Якщо раніше файл називався Road Map Europe EVO 2020-2, то в новій версії він став називатися для одних власників Road Map Europe EVO 2020-3, а для інших - Road Map Russia EVO 2020-3.

"BMW Group веде постійну роботу з оновлення картографічних даних навігаційних систем, в тому числі з урахуванням законодавства країни / регіону, де автомобіль купується або експлуатується. Однак є можливість змінити налаштування, задані за замовчуванням, якщо клієнт забажає експлуатувати автомобіль в іншій юрисдикції", - повідомила виданню компанія.

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У той же час, після окупації Криму належність півострова змінилася на картах інших автовиробників. Наприклад, у разі використання карти в Росії навігатор Nissan показує Крим російським, а в інших країнах - українським.

Volkswagen повідомив Бі-Бі-Сі, що карти компанії також можуть відрізнятися залежно від країни. "Однак це не дозволяє робити будь-які висновки про позиції Volkswagen щодо міжнародних та територіальним кордонів", - йдеться у відповіді компанії на запит Бі-Бі-Сі.

Mitsubishi в РФ використовує на бортовому комп'ютері "Яндекс.Навігатор", де Крим вказано російським з 2014 року. "Питання про територіальну належність окремих регіонів / її зміни, як і будь-які інші специфічні питання, коректно адресувати компанії, яка розробила, підтримує і оновлює цей продукт, тобто компанії "Яндекс", - зазначає пресслужба.

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"Яндекс" змінив територіальну належність Криму в кінці березня 2014 року, незабаром після "референдуму". Зміни торкнулися доменів .ru і .com, на картах яких Крим позначений як частина Росії. Карти на домені .ua і зараз показують Крим як частину України, хоча "Яндекс" заблокований на території України з травня 2017 року.

Територіальна належність Криму змінилася також на картах Google. Як пише видання, користувачі з російськими IP бачать Крим російським, а всі інші - українським.

"Ми докладаємо всіх зусиль для об'єктивного зображення спірних регіонів, і там, де у нас є локальні версії Google карт, як в Росії, ми дотримуємося місцевого законодавства при відображенні назв і кордонів", - зазначала тоді пресслужба пошуковика.

На аналогічні зміни пішла також компанія Apple. У листопаді 2019 року стало відомо, що в сервісах Apple російські користувачі  бачитимуть російський Крим.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+14
Це подвійна мораль західних компаній,щоб заробити побільше винайшли такий маркетинговий хід,на росії будуть показувати що він російький,а в Україні український,те саме робить компанія гугл та інші.
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11.11.2020 10:29
+12
Deutsche Schwein.
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11.11.2020 10:33
+11
Потрібно заборонити продажі нових БМВ та інших машин концерну на території України і тоді розуміння ситуації швидко прийде до топ-менеджерів німецького концерну!
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11.11.2020 10:31
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Це подвійна мораль західних компаній,щоб заробити побільше винайшли такий маркетинговий хід,на росії будуть показувати що він російький,а в Україні український,те саме робить компанія гугл та інші.
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11.11.2020 10:29 Відповісти
Потрібно заборонити продажі нових БМВ та інших машин концерну на території України і тоді розуміння ситуації швидко прийде до топ-менеджерів німецького концерну!
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11.11.2020 10:31 Відповісти
Це вже питання іншого рівня,бо є масовим .Провал зовнішньої політики України!
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11.11.2020 10:38 Відповісти
Если аналогично поступит хотя бы несколько крупных (по размерам экономики) западных стран - да, это будет иметь смысл. А если так одна Украина запретит БМВ с рашистким Крымом, а кацапия запретит БМВ с украинским - кого концерн выберет? Государство с ВВП 2000 баксов на душу населения или территорию с большим в три раза населением, где плюс еще и несколько автозаводов БМВ стоит?
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11.11.2020 11:40 Відповісти
Україна має мати власну позицію. Якщо БМВ не поважає територіальну цілісність України, то клієнти БМВ будуть купиляти собі Ауді.
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11.11.2020 12:09 Відповісти
Вы уверены, что в навигаторе ауди будет иная ситуация? Потому как Audi AG входит в состав концерна Volkswagen Group, который, как следует из статьи, "Volkswagen сообщил Би-би-си, что карты компании также могут различаться в зависимости от страны".

Всех западных автопроизводителей тогда планируете запретить? Ото Васадзе обрадуется!
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11.11.2020 12:19 Відповісти
Потрібно наказати одного виробника, жорстко і показово і тоді всі прийдуть до тями. Не видавати дозвіл на продаж та експлуатацію нових БМП до усунення вад програмного забезпечення. Взагалі заборонити в'їзд БМВ в Україну як технічно невідповідної техніки для користування на дорогах України.
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11.11.2020 12:27 Відповісти
А чего мелочиться - давайте сразу начнем жечь все БМВ, чтоб уж наверняка дошло! Ваши меры похожи на показушные видео имбецилов, которые ПОКУПАЛИ Кока-Колу (российское подразделение компании которой тоже показало Крым рашистским), а потом сливали ее в унитаз. Им в голову не приходило, что покупая продукт - они уже оплатили производителю деньги. И ему уже все равно, что вы делаете с его товаром - пьете, выливаете, клизмой заливаете.
Так и вы сейчас. Запретите въезд и эксплуатацию - вы накажите только жителей Украины тем самым. Производитель УЖЕ получил деньги за свое авто, что с ним будет дальше - его не затрагивает.
Что теоретически может затронуть производителя - так это продажи новых авто. Вот возьмем 2018 год, за который я нашла данные. В этот год в Украине было продано 78387 новых авто всех марок. Из них БМВ всего 1980 штук. И возьмем данные кацапов - у них за этот год было продано 35619 новых автомобилей БМВ ( всех марок - 1800591). Иными словами, если грубо считать, рассеянский рынок для БМВ в 14 с лишним раз ценнее украинского. Еще раз повторюсь - как вы думаете, под кого будет прогибаться производитель?
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11.11.2020 12:49 Відповісти
Продажі нових БМВ в Україні припиняться і на нових БМВ в'їзд в Україну буде заборонено, це покращить ситуацію з аварійністю, бо нарешті заможні люди будуть купляти Ауді.
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11.11.2020 13:05 Відповісти
Так вы или трусы наденьте или крестик снимите. Вас что беспокоит - аварийность или отображение принадлежности Крыма? Ауди точно также будет показывать Крым рашистким в раше, и украинским - в Украине, так как Ауди - не самостоятельная фирма, а всего лишь подразделение концерна Фольцвагена. Представитель которого подтвердил, что навигаторы их авто также отображают карту Крыма в зависимости от государства.
И я не думаю, что исчезновение поступления 2000 новых авто как-то кардинально уменьшит аварийность на дорогах
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11.11.2020 13:34 Відповісти
Це свідчення того,що зовнішньополітичне відомство нічого не робить в цьому напрямку,але воно не є першою скрипкою в цьому питанні,так як для цього є президент.
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11.11.2020 10:34 Відповісти
та всем срать на Украину,страну где половина населения ватников и зебилов которые сами ненавидят Украину,кто таких уважать и слушать будет?
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11.11.2020 11:22 Відповісти
100%. І новий рейтинг парламентських партій цьому підтвердження,"ОПЗЖ" вийшла на перше місце ,президентська "Слуга" на третьому...
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11.11.2020 11:31 Відповісти
Deutsche Schwein.
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11.11.2020 10:33 Відповісти
ну так подумало 25 % Украины населения после этой новости и то не факт,а 120 млн русских поддержало и обрадовались,так кому по статистике БМВ должно угодить? Ничего личного только бизнес
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11.11.2020 11:25 Відповісти
Нехай вони на тій карті і германію намалюють російскою.
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11.11.2020 10:38 Відповісти
бмв говно машина для ватников ибыдла
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11.11.2020 10:42 Відповісти
Це вже "мракобєсіє"
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11.11.2020 10:47 Відповісти
А звичайні люди БМВ і так минають , нові моделі - помийниці на колесах за дурні гроші , старі - для неадекватів які від народження про БМВ марили ((
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11.11.2020 11:21 Відповісти
велик
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12.11.2020 11:59 Відповісти
Це доводить лише одне - Україна давно вже перестала бути цікавою для Центральної Європи і нам зовсім скоро навіть "озабочєнность" висловлювати не будуть.
Не бачу в цьому нічого дуже страшного. Лише приймаю це як факт.
Факт того, що Україна сама повинна вирішувати свої питання і корегувати зусилля по лобіюванню свої інтересів тільки там, де будуть результати: США, Польша, країни Балтії.
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11.11.2020 10:52 Відповісти
business as usual + Realpolitik BMW випустила для автовласників з РФ карту, де Крим позначила російським - Цензор.НЕТ 5159
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11.11.2020 10:56 Відповісти
Главное чтобы не на *евробляхах*, да? Кто то еще пасть откроет что крупные Европейские автогиганты принципиально борятся за справедливость и екологию? Все они обычные барыги которые под себя пропихивают и лоббируют законы для продвигания своего говнотовара. Чем дальше тем качество автомобилей хуже. Но автоконцерны каждый год пропихивают новый закон заставляющий автовладельцев продавать даже 2-3х летние авто и покупать новый хлам. Якобы ето все для улучшения екологии. Только автопроизводители забывают сказать сколько нужно загрязнить екологии для производства нового авто и загрязнить окружающей среды потенциальным покупателем для зароботка на новое авто.
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11.11.2020 10:58 Відповісти
Ребят... Нынче такие войны, что борятся за умы, а не за землю.
К сожалению, начиная с Кравчука Крым был срюсским.
Скорблю, что не Степан Хмара или Чорновол. Все было бы иначе...
Мне, юристу до войны, поясните : КАК в унитарном государстве (закреплено в Конституции) могла существовать "Республика Крым"?
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11.11.2020 11:13 Відповісти
Ну тут нечего объяснять.В 1991 году,СССР распался по границам.Но не ментальность людей населяющих СССР.Спустя поколения,сегодня наконец рушится ментальный СССР.Те кто принимал решения по Крыму,принимали его из соображений совковой ментальности. BMW випустила для автовласників з РФ карту, де Крим позначила російським - Цензор.НЕТ 4213
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11.11.2020 12:17 Відповісти
BMW випустила для автовласників з РФ карту, де Крим позначила російським - Цензор.НЕТ 584
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11.11.2020 11:19 Відповісти
Территорию бывшей ГДР надо тоже рисовать как российской так как россия преемница СССР...)))
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11.11.2020 11:30 Відповісти
Где ты собрался рисовать, в славутах?
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11.11.2020 12:36 Відповісти
в учебниках..)))
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11.11.2020 17:43 Відповісти
Срочно занести BMW на "Миротворец"
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11.11.2020 12:47 Відповісти
Нагадоло старий віц :
Жидівського пацана питають -скільки буде 2х2 .
Він трохи подумав та відповів
"А сколько Вам нужно ?"
BMW випустила для автовласників з РФ карту, де Крим позначила російським - Цензор.НЕТ 3507
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11.11.2020 14:23 Відповісти
С таким президентом безмозгим, ЕС признает крым российским, а санкции наложат на Украину.
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11.11.2020 19:01 Відповісти
 
 