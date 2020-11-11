BMW випустила для автовласників з РФ карту, де Крим позначила російським
Новини Цензор.НЕТ Політика України
У власників автомобілів BMW, що продаються в Росії, з'явилася можливість встановити навігаційну карту, на якій окупований Крим показаний частиною Росії. У базовій версії Крим позначений українською територією.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російську службу "Бі-Бі-Сі".
Якщо раніше файл називався Road Map Europe EVO 2020-2, то в новій версії він став називатися для одних власників Road Map Europe EVO 2020-3, а для інших - Road Map Russia EVO 2020-3.
"BMW Group веде постійну роботу з оновлення картографічних даних навігаційних систем, в тому числі з урахуванням законодавства країни / регіону, де автомобіль купується або експлуатується. Однак є можливість змінити налаштування, задані за замовчуванням, якщо клієнт забажає експлуатувати автомобіль в іншій юрисдикції", - повідомила виданню компанія.
У той же час, після окупації Криму належність півострова змінилася на картах інших автовиробників. Наприклад, у разі використання карти в Росії навігатор Nissan показує Крим російським, а в інших країнах - українським.
Volkswagen повідомив Бі-Бі-Сі, що карти компанії також можуть відрізнятися залежно від країни. "Однак це не дозволяє робити будь-які висновки про позиції Volkswagen щодо міжнародних та територіальним кордонів", - йдеться у відповіді компанії на запит Бі-Бі-Сі.
Mitsubishi в РФ використовує на бортовому комп'ютері "Яндекс.Навігатор", де Крим вказано російським з 2014 року. "Питання про територіальну належність окремих регіонів / її зміни, як і будь-які інші специфічні питання, коректно адресувати компанії, яка розробила, підтримує і оновлює цей продукт, тобто компанії "Яндекс", - зазначає пресслужба.
"Яндекс" змінив територіальну належність Криму в кінці березня 2014 року, незабаром після "референдуму". Зміни торкнулися доменів .ru і .com, на картах яких Крим позначений як частина Росії. Карти на домені .ua і зараз показують Крим як частину України, хоча "Яндекс" заблокований на території України з травня 2017 року.
Територіальна належність Криму змінилася також на картах Google. Як пише видання, користувачі з російськими IP бачать Крим російським, а всі інші - українським.
"Ми докладаємо всіх зусиль для об'єктивного зображення спірних регіонів, і там, де у нас є локальні версії Google карт, як в Росії, ми дотримуємося місцевого законодавства при відображенні назв і кордонів", - зазначала тоді пресслужба пошуковика.
На аналогічні зміни пішла також компанія Apple. У листопаді 2019 року стало відомо, що в сервісах Apple російські користувачі бачитимуть російський Крим.
Будь ласка, зачекайте...
Всех западных автопроизводителей тогда планируете запретить? Ото Васадзе обрадуется!
Так и вы сейчас. Запретите въезд и эксплуатацию - вы накажите только жителей Украины тем самым. Производитель УЖЕ получил деньги за свое авто, что с ним будет дальше - его не затрагивает.
Что теоретически может затронуть производителя - так это продажи новых авто. Вот возьмем 2018 год, за который я нашла данные. В этот год в Украине было продано 78387 новых авто всех марок. Из них БМВ всего 1980 штук. И возьмем данные кацапов - у них за этот год было продано 35619 новых автомобилей БМВ ( всех марок - 1800591). Иными словами, если грубо считать, рассеянский рынок для БМВ в 14 с лишним раз ценнее украинского. Еще раз повторюсь - как вы думаете, под кого будет прогибаться производитель?
И я не думаю, что исчезновение поступления 2000 новых авто как-то кардинально уменьшит аварийность на дорогах
Не бачу в цьому нічого дуже страшного. Лише приймаю це як факт.
Факт того, що Україна сама повинна вирішувати свої питання і корегувати зусилля по лобіюванню свої інтересів тільки там, де будуть результати: США, Польша, країни Балтії.
К сожалению, начиная с Кравчука Крым был срюсским.
Скорблю, что не Степан Хмара или Чорновол. Все было бы иначе...
Мне, юристу до войны, поясните : КАК в унитарном государстве (закреплено в Конституции) могла существовать "Республика Крым"?
Жидівського пацана питають -скільки буде 2х2 .
Він трохи подумав та відповів
"А сколько Вам нужно ?"