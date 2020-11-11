Питання водопостачання Криму дозволить прискорити деокупацію півострова, - представник президента в АРК Кориневич
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Питання водопостачання окупованого Криму для українського уряду є чи не єдиним важелем тиску на Росію в питанні деокупації півострова. Легко від нього відмовлятися Україна не планує.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив представник президента в АРК Антон Кориневич.
За словами Кориневича, питання води дозволить прискорити деокупацію півострова.
"Ми вважаємо, що питання води і Північно-Кримського каналу - це важливий важіль тиску на країну-окупанта ... Тому що, як показує життя, країна-окупант на цей момент не здатна самостійно вирішити проблему водопостачання", - заявив представник президента в АРК.
Топ коментарі
+39 Ирина Писковая
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Будь ласка, зачекайте...
Є дуже гарна річ, Кримський канал не придатний для використання.
а вопрос подвоза боеприпасов в ордло ускорит их возврат в наши объятия???
(пардон)))))
Завозится по ключевым точкам грузовики с паленой водкой ( на основе метилового спирта). Потом машина "бросается", водитель уходит, мол везли нацыкам для потдержания боевога духа (аминь). Повстанцы эти автомобили находят и с воодушивленным вскриком: "ООООООооооооо, ВОДАЧЬКА!!! ФАРТУ МАСТИ АЗАЗА" - начинают употреблять сее пойло. Как следствие слепнут нахер или у них отказывают внутренние органы.
Н опочему-то куля-в-лоб не потдержал мою инициативу. Я думаю шо это заприщино женевской канвекцией
"Мы считаем, что вопрос воды и Северо-Крымского канала - это важный рычаг давления на страну-оккупанта… Потому что, как показывает жизнь, страна-оккупант на данный момент не способна самостоятельно решить проблему водоснабжения", - заявил представитель президента в АРК.Источник: https://censor.net/ru/n3230300
Если это *важный рычаг давления на страну-оккупанта* - то давите ( хотя зачем давить, просто ничего не делайте).
Главное не верьте крысчанам: Нах с полуострова потом вода (утром деньги - вечером стулья)
Вопрос водоснабжения - не означает, что кто-то собирается давать им воду. Это вопрос давления.
Но да, "текст немного по-дебильному написан".
Бурный вид деятельности, который ни чего не принесёт положительного.
«Впрочем, за счёт естественного уменьшения бюджета на поддержание почти уже враждебной Армении это сделать удастся», - заявил политолог.
Он подчеркнул, что это - промежуточный итог «второй» карабахской войны.
«Что касается турецких миротворцев по всей карабахской зоне, то это можно даже не обсуждать и не читать никаких бумаг. Негодовать не рекомендуется тоже: турецкие военные подразделения появятся здесь автоматически, просто по факту. Российские солдаты там будут не одни на оперативном просторе, и было бы странно рассчитывать на обратное», - сказал Григорий Трофимчук.
Не? Никак? Понимаю, это же работать надо. То ли дело: краник открыл ... и ускорил деокупацию. Я еще в детстве читал что есть волшебная палочка. Странно, что Корниевич о ней не вспомнил.
- Отрицательно!
- Как?! Вам не жаль людей в Крыму?
- Мне, конечно, жаль людей в Крыму... Но ещё больше мне жаль самого себя... Как только я наполню Северо-Крымский канал водой, украинцы «наполнят» его водой меня!...
Но если почитать ВСЮ СТАТЬЮ внимательнее, то он говорит в том смысле, что именно ОТСУТСТВИЕ НАЛИЧИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ поможет в деоккупации.
А в целом- да, я со всеми согласна: зебилов надо истреблять из власти как можно скорее!!!
Оба варианта хороши.
Шоу должно продолжаться и из тюрьмы!
Ждём-с!!!