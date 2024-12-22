Мужчины в военной форме попрошайничали в Киеве, полиция отрицала их принадлежность к ВСУ. ВИДЕО
Во время мониторинга социальных сетей правоохранители обнаружили видео, на котором двое мужчин - один с признаками инвалидности, а другой одетый в военную форму без опознавательных знаков, находились возле торгового центра в Дарницком районе и просили у граждан деньги, представляясь бывшими военными ВСУ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Полицию Киева.
"Во время общения с автором ролика, действительным бывшим военным и участником боевых действий, мужчины жаловались на отсутствие выплат, в связи с чем они вынуждены попрошайничать. Указанное сообщение набрало около двухсот тысяч просмотров и активно распространялось пользователями на других интернет-платформах, что, в свою очередь, создавало у граждан искаженную картину заброшенности украинских защитников и отсутствия заботы о них со стороны государства", - говорится в сообщении.
В ходе проверки указанной информации полицейские Киева установили всех участников видеосъемки. Псевдовоенными оказались 39-летний киевлянин и 34-летний уроженец Херсона, который недавно переехал в столицу. Оба ранее неоднократно привлекались к уголовной ответственности за совершение краж и наркопреступлений.
Отмечается, что мужчины оказались в затруднительном положении и решили просить у посетителей торгового центра материальной помощи. По словам последних, во время общения с одним из прохожих, они ввели в заблуждение своего собеседника относительно якобы своей причастности к Силам обороны страны и последний в дальнейшем распространил указанное видео на широкую аудиторию.
Правоохранители провели с мужчинами разъяснительную беседу о недопустимости распространения недостоверной информации и предоставили контакты служб, оказывающих социальную помощь.
Пожалуйста, подождите...
баканов це і є шмідт..
Після тієї різанини крім мему "Сирота казанська" з'явилося і прізвисько московитам - КАЦАПИ, що перекладається з татарської мови , як різник, щкуродер, м'ясник.
Во-первых, это откровенный криминал куда только ни глянь, начиная от ношения формы и заканчивая присвоением себе властных полномочий и вымогательства.
Во-вторых, это лобуряки которые вполне могли бы таскать на себе килограммы амуниции, а вместо этого тащут таскать амуницию 55-летнего Миколу.
Вон из последнего - в Одессе умники бросили колючку девушке под колеса автомобиля.
Просто там полиция сама выхватит по зубам.
був би ще міліон переглядів...
а потім вже..
правоохоронці могли б провести з чоловіками роз'яснювальну бесіду щодо неприпустимості розповсюдження недостовірної інформації,
та надати контакти служб, які надають соціальну допомогу.
особливо коли мазохисти з садистами в одній камері сидять..
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ТЦК?