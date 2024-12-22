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мошенничество (1195) Нацполиция (16189)

Мужчины в военной форме попрошайничали в Киеве, полиция отрицала их принадлежность к ВСУ. ВИДЕО

Жебраки в Києві

Во время мониторинга социальных сетей правоохранители обнаружили видео, на котором двое мужчин - один с признаками инвалидности, а другой одетый в военную форму без опознавательных знаков, находились возле торгового центра в Дарницком районе и просили у граждан деньги, представляясь бывшими военными ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Полицию Киева.

"Во время общения с автором ролика, действительным бывшим военным и участником боевых действий, мужчины жаловались на отсутствие выплат, в связи с чем они вынуждены попрошайничать. Указанное сообщение набрало около двухсот тысяч просмотров и активно распространялось пользователями на других интернет-платформах, что, в свою очередь, создавало у граждан искаженную картину заброшенности украинских защитников и отсутствия заботы о них со стороны государства", - говорится в сообщении.

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В ходе проверки указанной информации полицейские Киева установили всех участников видеосъемки. Псевдовоенными оказались 39-летний киевлянин и 34-летний уроженец Херсона, который недавно переехал в столицу. Оба ранее неоднократно привлекались к уголовной ответственности за совершение краж и наркопреступлений.

Отмечается, что мужчины оказались в затруднительном положении и решили просить у посетителей торгового центра материальной помощи. По словам последних, во время общения с одним из прохожих, они ввели в заблуждение своего собеседника относительно якобы своей причастности к Силам обороны страны и последний в дальнейшем распространил указанное видео на широкую аудиторию.

Правоохранители провели с мужчинами разъяснительную беседу о недопустимости распространения недостоверной информации и предоставили контакты служб, оказывающих социальную помощь.

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Топ комментарии
+19
Діти лейтенанта Шмідта?
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22.12.2024 19:43
+13
Якби пішли до ТЦК та пройшли ВЛК - зцілились би і не потребували ніякої допомоги.
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22.12.2024 19:55
+11
Баканова
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22.12.2024 19:55
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Діти лейтенанта Шмідта?
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22.12.2024 19:43 Ответить
Баканова
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22.12.2024 19:55 Ответить
І дійсно. А я застряг ще в 20 столітті.
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22.12.2024 19:59 Ответить
не застряг..
баканов це і є шмідт..
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22.12.2024 20:49 Ответить
Реінкарнація?
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22.12.2024 20:51 Ответить
Скоріше первістки зеленського
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22.12.2024 20:51 Ответить
"Здивували"... Так таке ще з 90-х практикувалося... Циганва брала інвалідів, переодягала в "камуфляж", чіпляла медалі і розвозила по вокзалах, метро, та інших місцях масового скупчення людей... Я колись над таким у метро "постібався"... Був я у військовій формі. Зробив "чавунну морду" і почав такого "інваліда війни" розпитувать, де саме він воював... Але, після того, як він сказав, що воював у Придністров"ї, я почав ставить питання стосовно "сторони конфлікту" та підрозділу, де він нібито воював (я мав інформацію невелику, з цього приводу). Він зробив малопомітний знак рукою. Тут же прибігла циганка і швидко повезла його з залу...
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22.12.2024 20:57 Ответить
Здається, що ця практика "дітей лейтенанта Шмідта" має глибоке історичне коріння, а задокументована з часів, коли Іван IV обманом взяв Казань і вирізав населення чоловічої статі, залишивши тільки хлопчиків нижче висоти колеса воза. Так як було втрачено годувальників в кожній родині Казанського царства, то на дорогах Поволжжя, Казанського царства та московського царства з'явилися діти-попрошайки - "Сироти Казанські". Що цікаво, коли люди зрозуміли, що милостиню більш щедро подають "сиротам казанським", то на дорогах з'явилося багато фальшивих "сиріт казанських" і вже подібний вираз частіше почав використовуватись по відношенню до людей, які показують з себе скривджених, обділених і безпомічних, намагаючись розжалобити опонента.
Після тієї різанини крім мему "Сирота казанська" з'явилося і прізвисько московитам - КАЦАПИ, що перекладається з татарської мови , як різник, щкуродер, м'ясник.
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22.12.2024 21:50 Ответить
А в Одессе слабо так же само муниципальну варту, и прочие роты охорони ТЦК потрусить?)
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22.12.2024 19:43 Ответить
А вони що, грошей просять у людних місцях?
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22.12.2024 20:44 Ответить
Так в безлюдних місцях ніхто не подасть, бо людей немає!
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22.12.2024 20:52 Ответить
Нет, они надевают форму без опознавательных знаков, и становятся на импровизированных блокпостах кошмарить людей, часто применяя физические методы воздействия (например стреляя в спину убегающим), а еще чаще "продавая" чистые повестки. Вы разве не в Украине?

Во-первых, это откровенный криминал куда только ни глянь, начиная от ношения формы и заканчивая присвоением себе властных полномочий и вымогательства.

Во-вторых, это лобуряки которые вполне могли бы таскать на себе килограммы амуниции, а вместо этого тащут таскать амуницию 55-летнего Миколу.

Вон из последнего - в Одессе умники бросили колючку девушке под колеса автомобиля.
Просто там полиция сама выхватит по зубам.
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22.12.2024 21:39 Ответить
То вже діти Труханова...
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23.12.2024 08:46 Ответить
а, що ж тцк?
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22.12.2024 19:43 Ответить
Немає Москаля Геннадія Геннадійовича, вже б пливли вони на баржі звільняти Крим від кідарів.
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22.12.2024 19:46 Ответить
На передовую и без оружия, заберут у врага, значит фарт на их стороне, а нет, значит всё будет по справедливости.
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22.12.2024 19:47 Ответить
умєров?
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22.12.2024 19:48 Ответить
Нехаи ідуть під ТЦК - Лазаря співати
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22.12.2024 19:49 Ответить
Якби пішли до ТЦК та пройшли ВЛК - зцілились би і не потребували ніякої допомоги.
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22.12.2024 19:55 Ответить
Нас будет трое, из которых один раненый, и в придачу юноша, почти ребёнок, а скажут, скажут что нас было четверо.
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22.12.2024 20:16 Ответить
Вчора біля метро Хрещатик стояв мужик у військовій формі без ноги із надписом ГОЛОДУЮ каже що судиться з частиною а голодує бо протестує
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22.12.2024 20:26 Ответить
Тверезий чи з похмілля, хотів поправитись?
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22.12.2024 20:45 Ответить
а чого їх не забусіковали?
був би ще міліон переглядів...

а потім вже..
правоохоронці могли б провести з чоловіками роз'яснювальну бесіду щодо неприпустимості розповсюдження недостовірної інформації,
та надати контакти служб, які надають соціальну допомогу.
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22.12.2024 20:44 Ответить
Мабуть треба вводити тілесні покарання, особливо для такої гидоти. Бо у в'язниці їм краще - годують, миють, дають місце спати...
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22.12.2024 20:47 Ответить
так, у в'язниці їм краще...
особливо коли мазохисти з садистами в одній камері сидять..
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22.12.2024 20:55 Ответить
садисти назло не тортурят мазохістів і від цього кайфують вдвічі більше
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22.12.2024 21:16 Ответить
В мене питання не до цих бомжів, а до того хто це записав і розповсюдив. Чи притягли його до відповідальності...
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22.12.2024 20:50 Ответить
Нахабність шахраїв, які під виглядом військових обманюють людей, вражає.
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22.12.2024 21:05 Ответить
Двоє чоловіків - один з ознаками інвалідності, а інший одягнутий у військову форму без розпізнавальних знаків
===========
ТЦК?
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22.12.2024 21:16 Ответить
Щось бачу що пішла така мода просити у військовій формі, а ВСП б не мало перевіряти документи у всіх хто її одягає. Якщо не помиляюсь, зараз не можна її носити без права на це.
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22.12.2024 21:56 Ответить
часто бачу збирача на виході з метро видубичі. якби на грудях одна-дві медальки, щось би й дав. а там з десяток....
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22.12.2024 22:06 Ответить
Так ви скажіть йому, що неправдоподібно і він швиденько познімає
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22.12.2024 22:24 Ответить
а може я помиляюся і це єдиний невідомий нікому кавалер трьох зірок героя
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23.12.2024 00:39 Ответить
Я чув іншу версію вислову "сирота казанська"... Але сперечаться не бачу сенсу...
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22.12.2024 22:30 Ответить
Якщо без роспознавальних знаків - то не є "військова форма"!!!
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23.12.2024 00:56 Ответить
А от той, що ролика ЗНІМАВ - воно до армії аж ніяк!!! І пішло додому????
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23.12.2024 01:03 Ответить
 
 