Мужчины в военной форме попрошайничали в Киеве, полиция отрицала их принадлежность к ВСУ. ВИДЕО

Во время мониторинга социальных сетей правоохранители обнаружили видео, на котором двое мужчин - один с признаками инвалидности, а другой одетый в военную форму без опознавательных знаков, находились возле торгового центра в Дарницком районе и просили у граждан деньги, представляясь бывшими военными ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Полицию Киева.

"Во время общения с автором ролика, действительным бывшим военным и участником боевых действий, мужчины жаловались на отсутствие выплат, в связи с чем они вынуждены попрошайничать. Указанное сообщение набрало около двухсот тысяч просмотров и активно распространялось пользователями на других интернет-платформах, что, в свою очередь, создавало у граждан искаженную картину заброшенности украинских защитников и отсутствия заботы о них со стороны государства", - говорится в сообщении.

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В ходе проверки указанной информации полицейские Киева установили всех участников видеосъемки. Псевдовоенными оказались 39-летний киевлянин и 34-летний уроженец Херсона, который недавно переехал в столицу. Оба ранее неоднократно привлекались к уголовной ответственности за совершение краж и наркопреступлений.

Отмечается, что мужчины оказались в затруднительном положении и решили просить у посетителей торгового центра материальной помощи. По словам последних, во время общения с одним из прохожих, они ввели в заблуждение своего собеседника относительно якобы своей причастности к Силам обороны страны и последний в дальнейшем распространил указанное видео на широкую аудиторию.

Правоохранители провели с мужчинами разъяснительную беседу о недопустимости распространения недостоверной информации и предоставили контакты служб, оказывающих социальную помощь.

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