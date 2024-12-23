В школах на ВОТ существует должность "навигаторов детства", занимающихся изменением самоидентичности украинских детей, - Центр нацсопротивления

В захваченных школах оккупанты имеют отдельные должности для искажения истории и изменения самоидентичности украинских детей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Должность называется "навигаторы детства". Преимущественно это гастролеры, советники директора по вопросам воспитания детей, которые прибыли на временно оккупированные территории из РФ.

Они организовывают экскурсии, посещение пропагандистских лекций, кино и музеев, а также запись в кремлевские движения. О каждом шаге они отчитываются в оккупационные администрации и именно эти люди формируют списки "лояльных детей".

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