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дети (6337) оккупация (9980) Центр национального сопротивления (501)

В школах на ВОТ существует должность "навигаторов детства", занимающихся изменением самоидентичности украинских детей, - Центр нацсопротивления

Окупанти змінють ідентичність українських дітей

В захваченных школах оккупанты имеют отдельные должности для искажения истории и изменения самоидентичности украинских детей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Должность называется "навигаторы детства". Преимущественно это гастролеры, советники директора по вопросам воспитания детей, которые прибыли на временно оккупированные территории из РФ.

Они организовывают экскурсии, посещение пропагандистских лекций, кино и музеев, а также запись в кремлевские движения. О каждом шаге они отчитываются в оккупационные администрации и именно эти люди формируют списки "лояльных детей".

Читайте: Россияне создают новые пропагандистские центры на оккупированных территориях, - ЦНС
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Топ комментарии
+11
...а потім, після таких "шкіл" і з'являються "українці" на кшталь тіщенко, безуглих, стефанчуків, і звісно, зеленських з єрмаками...
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23.12.2024 00:58
+6
Втрачене покоління... Різні мотиви дітей там лишити... Але вони втрачені.
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23.12.2024 01:05
+4
Ти хоча б знаєш що за відвідування Цензора у вас стаття і зона, кацап? Шибать ти попав!
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23.12.2024 06:23
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...а потім, після таких "шкіл" і з'являються "українці" на кшталь тіщенко, безуглих, стефанчуків, і звісно, зеленських з єрмаками...
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23.12.2024 00:58 Ответить
Втрачене покоління... Різні мотиви дітей там лишити... Але вони втрачені.
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23.12.2024 01:05 Ответить
і вялікій брат, як колись вечно живой вялікий лєнін "фотографієй на бєлой стєнє", вже слідкує за своїми пролами ))
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23.12.2024 01:13 Ответить
На Землі немає "не вічно живущих", про те Біблія і пророки світу, але є одне але: - одежа-плоть змінюється кольором відповідно до виконання(чи невиконання) десяти заповідей, так же встановлюється й тарілка-территорія.
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23.12.2024 07:14 Ответить
просто на ТОТ пластіта на них нема.
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23.12.2024 01:41 Ответить
Відстрілювати падлюк. Але разом з тим треба зазначити, що такі навігатори існують на всій інший території РФ, ця посада не створена навмисно і виключно для перекроювання саме українських дітей. Це політруки для дітей. Впевнений що у нас за деякий час з'являться такі ж сволоти, бо ми чомусь нічого не вміємо, крім як здирати новеньке у ворогів. Причому найгірше з нового.
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23.12.2024 05:10 Ответить
Впевнений, що зелений виродок дуже скоро здрисне з України назавжди, а разом з ним вся його кончена команда.
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23.12.2024 06:02 Ответить
Ти хоча б знаєш що за відвідування Цензора у вас стаття і зона, кацап? Шибать ти попав!
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23.12.2024 06:23 Ответить
Кацапе? Ти "заблудився"? Вказать догогу додому? "Курсом русскава *******"? Ти ж "спалився" самою можливістю виходу на "Цензор" - бо у вас він ЗАБЛОКОВАНИЙ!... А щодо "Там работают на 100 процентов местные жители" - так "кацап - не нація... Це - світогляд і система самоідентифікації...". Вони - звичайні "манкурти"... Для вас українець - це "хахол в шараварах и ввышиванке, атпоясывающий гапак", поки жерете й п"єте (як ле робив Хрущов, перед сталіним...).
Ви вже й сталіністів "переплюнули - бо посади "політруків" були лише на підприємствах. Батько в МТС працював - на цілині... Так втік - бо не було чого їсти. Тільки "політрук" "завтраками " годував.
А у вас зараз "політруків" уже в щколи попризначали. Вже "зами по тероризму" з"являться почали...
Не швиди... ГуЛаг уже на горизонті...
"Вошь ползет по России.
Вошь.
Вождь встает над Россией.
Вождь.
Буревестник последней войны,
привлекательный, будто смерть…
Россияне,
снимайте штаны!
Вождь
желает вас поиметь!"


"Мероприятие

Над толпой откуда-то сбоку
бабий визг взлетел и пропал.
Образ многострадального Бога
тащит непротрезвевший амбал.
Я не слышал, о чем говорили…

…Только плыл над сопеньем рядов
лик еврейки Девы Марии
рядом с лозунгом:
«Бей жидов!»

(Роберт Рожественский)
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23.12.2024 08:25 Ответить
Від напису москворотою лише смердить.
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23.12.2024 07:28 Ответить
Це щоб українські діти вважали себе мордвою?!
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23.12.2024 07:20 Ответить
Кацапи - фашисти, нацисти, садисти, а ще й світові брехуни і фальсифікатори! Жити поряд з такою тварюкою - ЖАХ!
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23.12.2024 07:27 Ответить
Цікаво, зроблять українці висновки з існування узкоязичних на своїй території ???!!!!
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23.12.2024 08:28 Ответить
 
 