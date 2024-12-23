В школах на ВОТ существует должность "навигаторов детства", занимающихся изменением самоидентичности украинских детей, - Центр нацсопротивления
В захваченных школах оккупанты имеют отдельные должности для искажения истории и изменения самоидентичности украинских детей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр национального сопротивления.
Должность называется "навигаторы детства". Преимущественно это гастролеры, советники директора по вопросам воспитания детей, которые прибыли на временно оккупированные территории из РФ.
Они организовывают экскурсии, посещение пропагандистских лекций, кино и музеев, а также запись в кремлевские движения. О каждом шаге они отчитываются в оккупационные администрации и именно эти люди формируют списки "лояльных детей".
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+11 Small Jerboa
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+6 Владислав Сварчевський
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Пожалуйста, подождите...
Ви вже й сталіністів "переплюнули - бо посади "політруків" були лише на підприємствах. Батько в МТС працював - на цілині... Так втік - бо не було чого їсти. Тільки "політрук" "завтраками " годував.
А у вас зараз "політруків" уже в щколи попризначали. Вже "зами по тероризму" з"являться почали...
Не швиди... ГуЛаг уже на горизонті...
"Вошь ползет по России.
Вошь.
Вождь встает над Россией.
Вождь.
Буревестник последней войны,
привлекательный, будто смерть…
Россияне,
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Вождь
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"Мероприятие
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Образ многострадального Бога
тащит непротрезвевший амбал.
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