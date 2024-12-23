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Мариуполь (5693) Донецкая область (8745) Мариупольский район (6)

В Мариуполе прогремели взрывы

Вибухи в Маріуполі

Утром 23 декабря 2024 года во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области слышны взрывы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Мариупольского городского совета.

"В Мариуполе громко! Оккупационные СМИ сообщают о работе ПВО", - говорится в сообщении.

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Больше информации о ситуации в городе на эту минуту нет.

Как сообщалось, захватчики в течение 2024 года вывезли более 350 тыс. тонн грузов из оккупированного Мариуполя.
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Зєльц поц здав Марік
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23.12.2024 10:48 Ответить
50+% ждунів кацаміра здавали місто разом з ним.
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23.12.2024 10:54 Ответить
- Ви до нас надовго?
- Рассия здесь НАВСЕГДА!!!
- А чому ж звідси все в Росію вивозите? Жить тут як будете - якщо все вивезете?
- А мы не знаем - сколько это "надолго" будет прадалжаться...
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23.12.2024 10:51 Ответить
"ето "навсєгда" будєт продолжаться"!!!
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23.12.2024 11:31 Ответить
 
 