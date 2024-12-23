В Мариуполе прогремели взрывы
Утром 23 декабря 2024 года во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области слышны взрывы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Мариупольского городского совета.
"В Мариуполе громко! Оккупационные СМИ сообщают о работе ПВО", - говорится в сообщении.
Больше информации о ситуации в городе на эту минуту нет.
Как сообщалось, захватчики в течение 2024 года вывезли более 350 тыс. тонн грузов из оккупированного Мариуполя.
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