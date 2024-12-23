"Импульсов" по поводу встречи Трампа и Путина пока не было, - Песков
Представитель диктатора Путина Дмитрий Песков заявил, что предпосылок для организации встречи с Дональдом Трампом пока нет.
Как информирует Цензор.НЕТ, его цитируют российские СМИ.
"Пока никаких реальных импульсов не было", - отметил Песков, комментируя возможность встречи еще до инаугурации Трампа.
Ранее издание The Washington Post писало, что избранный президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин могут провести встречу уже в 2025 году.
Трамп заявил, диктатор Владимир Путин ждет встречи с ним для того, чтобы обсудить урегулирование войны в Украине.
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