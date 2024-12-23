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"Импульсов" по поводу встречи Трампа и Путина пока не было, - Песков

У Кремлі прокоментували можливість зустрічі Трампа та Путіна

Представитель диктатора Путина Дмитрий Песков заявил, что предпосылок для организации встречи с Дональдом Трампом пока нет.

Как информирует Цензор.НЕТ, его цитируют российские СМИ.

"Пока никаких реальных импульсов не было", - отметил Песков, комментируя возможность встречи еще до инаугурации Трампа.

Ранее издание The Washington Post писало, что избранный президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин могут провести встречу уже в 2025 году.

Трамп заявил, диктатор Владимир Путин ждет встречи с ним для того, чтобы обсудить урегулирование войны в Украине.

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Топ комментарии
+5
Брешуть ОБИДВА... Чому? Хочуть надать собі більшої "значущості", "киваючи" один на одного... Трамп хоче показать, що Путін перед ним "прогинається... А "Сонцеликий ПУ" хоче довести зворотнє...
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23.12.2024 11:30
+3
підскажи друже - хто оголошував збір на самокат путіну?
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23.12.2024 12:28
+2
Значить були, кацап то брехлива тварюка
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23.12.2024 11:09
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Не буде? Тим краще.
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23.12.2024 11:04 Ответить
Так, за каденції Байдена Україні стає все краще і краще.
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23.12.2024 11:15 Ответить
Готуються - радіють ******!
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23.12.2024 11:05 Ответить
Звичайно радіють, їм то що? Тут мають бути питання до наріду 73%, як там в нас справи на фронті? Що зробив Боневтік Потужний, якого ви притягнули на олімп слави і найвищий пост? А маув зробити, щоб кацапи самі просилися за стіл переговорів, а не вичікувати чогось, то від Шольца, то від Трампа. Скільки витготовили за майже останні бюджетні гроші бракованих, нових мін?
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23.12.2024 11:15 Ответить
шановний є закон з "болотами не розмовляти..."
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23.12.2024 11:17 Ответить
Ну тоді знову їди чистити лайно ху...ла, своїми вусами
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23.12.2024 11:08 Ответить
Значить були, кацап то брехлива тварюка
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23.12.2024 11:09 Ответить
)(уйло в США поїде ? Чи Трамп на уклін до московії ?
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23.12.2024 11:11 Ответить
Ні, ***** в США не поїде. Воно бздить, що там одягнуть кайданки і кацапсяча підерація тоді нічого зробити не зможе.
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23.12.2024 11:20 Ответить
Так США не признают МУС
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23.12.2024 12:14 Ответить
Нічого... Заради цоьго признають
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23.12.2024 12:37 Ответить
а чого Трамп заявив, що ***** вже передав йому, що хоче зустрітись якнайшвидше? Хто бреше?
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23.12.2024 11:15 Ответить
Брешуть ОБИДВА... Чому? Хочуть надать собі більшої "значущості", "киваючи" один на одного... Трамп хоче показать, що Путін перед ним "прогинається... А "Сонцеликий ПУ" хоче довести зворотнє...
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23.12.2024 11:30 Ответить
коли вже будуть правильно писати болотних п'дарів московії з маленької літери?
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23.12.2024 11:15 Ответить
А піськов повинен відчувати імпульси в дупі при еякуляці *****?
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23.12.2024 11:18 Ответить
Просто ***** ще піську не надрочили для зустрічі з Трампом. Хоч той вже й підмився.
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23.12.2024 11:21 Ответить
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23.12.2024 11:22 Ответить
підскажи друже - хто оголошував збір на самокат путіну?
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23.12.2024 12:28 Ответить
Хто ж ********?
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23.12.2024 11:26 Ответить
Значить були і імпульси, і фрікції.
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23.12.2024 11:34 Ответить
На Московії моцний пендель вважается імпульсом.
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23.12.2024 11:37 Ответить
Це тіпа трампушу обізвали кіз'дуном? Але втреться, не звикать...
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23.12.2024 12:00 Ответить
Когда я слышу разговоры о какой-то встрече Трампа и путлера, без предварительного выполнения плешивым уродом необходимых условий для разговора, как то вывода войск, возврата территорий, выплаты компенсации, то приходят на ум мысли, что никакого справедливого мира для Украины не будет и что Трамп, тако же болтун, как и кремлёвский шизофреник.
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23.12.2024 12:17 Ответить
А Трамп каже що було
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23.12.2024 14:30 Ответить
 
 