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КНДР (1094) россия (92999)

КНДР увеличивает поставки оружия РФ, вместо этого получает финансовую поддержку и нефть, - WSJ

КНДР та РФ посилює військову співпрацю

Северная Корея расширяет производство оружия внутри страны, которые затем поставляет в РФ, получая взамен деньги и нефть.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Wall Street Journal.

Спутниковые снимки демонстрируют, что Северная Корея не только отправляет в Россию все больше боеприпасов, но и расширяет собственное производство оружия. Это позволяет Москве компенсировать потери, нанесенные санкциями и боевыми действиями.

По данным западных чиновников, Пхеньян, вероятно, получит от Кремля доступ к ядерным технологиям, что вызывает серьезное беспокойство среди союзников США.

Миллионы артиллерийских снарядов из Северной Кореи уже помогли России компенсировать недостаток боеприпасов. Украинские чиновники сообщают, что ракеты, переданные Пхеньяном, сейчас составляют значительную часть российских атак. Северокорейские системы вооружения, такие как модернизированные реактивные установки KN-25, активно используются.

Россия получает также человеческие ресурсы

"Около 12 000 северокорейских солдат уже вовлечены в боевые действия", - утверждают представители США. Однако Москва и Пхеньян пытаются скрыть участие этих военных, предоставляя им фальшивые документы.

Развертывание новых ракетных заводов в Северной Корее сопровождается увеличением железнодорожного и морского транспорта. В то же время Москва обеспечивает Пхеньян топливом и технологиями.

"Северокорейские ракеты изготавливаются на заказ", - сообщил Дэмиен Сплитерс из Conflict Armament Research.

На Генеральной Ассамблее ООН представители Пхеньяна отрицали поставки оружия. Однако, по данным СБУ, перехваченные телефонные звонки подтверждают присутствие северокорейских военных в России.

"Вчера пришел поезд, где-то 100 человек, сегодня еще 120", - говорится в перехваченном разговоре российской медсестры.

Усиление сотрудничества между Россией и Северной Кореей увеличивает напряжение в регионе и создает угрозы для международной безопасности.

Напомним, Северная Корея готовится развернуть дополнительные войска и военную технику в России, в частности беспилотники-камикадзе. КНДР продолжает поддерживать Москву в войне против Украины.

Читайте также: КНДР может передать России дополнительную технику, в частности дроны-камикадзе, вероятно, готовится развернуть дополнительные войска в РФ, - разведка Южной Кореи.
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Топ комментарии
+5
Ну чому Північна Корея не може бути правильним союзником, і замість масових поставок зброї на росію - розповідати ***** про ескалацію і підсилення мобілізації?
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23.12.2024 11:14
+4
і не бити по теріторіі України
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23.12.2024 11:19
+3
цікаво, якщо своїми військовими у війну проти України вступить ще третя ядерна держава, то демократичний світ вийме голову з піску, чи вона так і залишиться в теплій дупі крихкого благополуччя?
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23.12.2024 11:13
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Правила форума Совет форумчан
Якщо в дерев'яних, то ліпше бусами
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23.12.2024 11:09 Ответить
Та ім пох - в них там лями - шо зброі шо людеи
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23.12.2024 11:11 Ответить
Наш міністр закордонних справ України і Зе, разом із представником в ООН від України мають сидіти під дверима ООН добами і вимагати санкції для кацапів і північної кореї, але мені здається, що Боневтік намалює ще краще декілька планів "стійкості" чи "потужності" для марафону.
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23.12.2024 11:11 Ответить
Ще досі, з Кабо Верде не підписані гарантії безпеки. Із новою Гвінеєю. Де знайти часу ще і на ООН? Розірватись Лідору чи що? Майте совість.
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23.12.2024 11:37 Ответить
цікаво, якщо своїми військовими у війну проти України вступить ще третя ядерна держава, то демократичний світ вийме голову з піску, чи вона так і залишиться в теплій дупі крихкого благополуччя?
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23.12.2024 11:13 Ответить
Залишиться і після десятого
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23.12.2024 11:17 Ответить
опосередковано проти України зараз китайці які постачають зброю та обладнання для рф та індуси які нещодавно підписали найбільший контракт по посточанню нафти з рф і фактично є спонсором війни, бо як відомо війна це бездонна топка для грошей.
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23.12.2024 11:34 Ответить
ну слава Богу. Дякуємо китайцям та індусам, що поки не прислали свої війська на допомогу рф, тому ризик відморозити вуха поки що нульовий.
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23.12.2024 11:39 Ответить
Ну чому Північна Корея не може бути правильним союзником, і замість масових поставок зброї на росію - розповідати ***** про ескалацію і підсилення мобілізації?
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23.12.2024 11:14 Ответить
і не бити по теріторіі України
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23.12.2024 11:19 Ответить
200 заводів у кндр працюють
на впк.Якщо не битимемо вглиб
рашки по військовим цілям,то
війна може тривати довго...
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23.12.2024 11:14 Ответить
Так. Це в той час, як Європа обіцяла надати Україні 1 мільйон снарядів до кінця 2023 року, але цієї кількості досягла тільки нещодавно у цьому році. США станом на літо цього року надали 3 мільйона снарядів 155 мм.
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23.12.2024 11:26 Ответить
А США нічогого не роблять тільки коментують, тому, що у США боготворять ядерну бімбу. У пхеньяна є я\з отже їх не зачіпають. Потрібно було слухати поради Шеварнадзе який нашим керманичам радив залишити хоч якусь частину я\з і прямо вказував на підступність рф..
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23.12.2024 11:27 Ответить
А наші ''союзники'' ''червоні лінії'', та ескалації..
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23.12.2024 11:28 Ответить
 
 