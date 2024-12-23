КНДР увеличивает поставки оружия РФ, вместо этого получает финансовую поддержку и нефть, - WSJ

Северная Корея расширяет производство оружия внутри страны, которые затем поставляет в РФ, получая взамен деньги и нефть.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Wall Street Journal.

Спутниковые снимки демонстрируют, что Северная Корея не только отправляет в Россию все больше боеприпасов, но и расширяет собственное производство оружия. Это позволяет Москве компенсировать потери, нанесенные санкциями и боевыми действиями.

По данным западных чиновников, Пхеньян, вероятно, получит от Кремля доступ к ядерным технологиям, что вызывает серьезное беспокойство среди союзников США.

Миллионы артиллерийских снарядов из Северной Кореи уже помогли России компенсировать недостаток боеприпасов. Украинские чиновники сообщают, что ракеты, переданные Пхеньяном, сейчас составляют значительную часть российских атак. Северокорейские системы вооружения, такие как модернизированные реактивные установки KN-25, активно используются.

Россия получает также человеческие ресурсы

"Около 12 000 северокорейских солдат уже вовлечены в боевые действия", - утверждают представители США. Однако Москва и Пхеньян пытаются скрыть участие этих военных, предоставляя им фальшивые документы.

Развертывание новых ракетных заводов в Северной Корее сопровождается увеличением железнодорожного и морского транспорта. В то же время Москва обеспечивает Пхеньян топливом и технологиями.

"Северокорейские ракеты изготавливаются на заказ", - сообщил Дэмиен Сплитерс из Conflict Armament Research.

На Генеральной Ассамблее ООН представители Пхеньяна отрицали поставки оружия. Однако, по данным СБУ, перехваченные телефонные звонки подтверждают присутствие северокорейских военных в России.

"Вчера пришел поезд, где-то 100 человек, сегодня еще 120", - говорится в перехваченном разговоре российской медсестры.

Усиление сотрудничества между Россией и Северной Кореей увеличивает напряжение в регионе и создает угрозы для международной безопасности.

Напомним, Северная Корея готовится развернуть дополнительные войска и военную технику в России, в частности беспилотники-камикадзе. КНДР продолжает поддерживать Москву в войне против Украины.

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