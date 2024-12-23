Чиновника будут судить за содействие незаконному выезду мужчин за границу с фальшивыми документами, - ГБР

На Львовщине заместителя начальника пункта пропуска "Краковец" обвиняют в помощи 27 мужчинам призывного возраста выехать в Польшу, используя поддельные удостоверения об инвалидности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Работники Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в отношении заместителя начальника одного из отделений пункта пропуска "Краковец" Государственной пограничной службы. Обвинительный акт уже передан в суд.

Установлено, что обвиняемый помогал мужчинам призывного возраста беспрепятственно пересечь государственную границу Украины, используя поддельные удостоверения о III группе инвалидности. Чиновник лично сопровождал автомобили с "клиентами", забирал их документы и передавал инспектору, который вводил данные в систему, не проверяя их подлинность.

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В мае-июне 2024 года по такой схеме границу пересекли 27 человек.

Чиновнику инкриминируют нарушение ч. 2 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу). Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 7 лет. Он отстранен от исполнения обязанностей и переведен на другое место службы.

Инспектор, который способствовал расследованию, заключил соглашение о признании вины по ч. 1 и 3 ст. 362 УК Украины (несанкционированное изменение информации).

Процессуальное руководство осуществляет Львовская специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона.

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