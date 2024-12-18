Пограничники ликвидировали канал незаконной переправки через систему "Шлях" на Львовщине, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

На Львовщине правоохранители ликвидировали канал незаконной переправки лиц через границу.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

Оперативники 7-го пограничного Карпатского отряда совместно с полицией и СБУ разоблачили канал незаконной переправки лиц через государственную границу. 38-летний житель Луцка организовал схему, с помощью которой вносил данные в систему "Шлях" для создания вида законных перевозок.

Злоумышленник предлагал свои услуги жителям Львовской и Волынской областей, которые желали незаконно выехать за границу. За организацию выезда и изготовление необходимых документов он брал около 15 тысяч евро с человека.

Правоохранители задержали организатора схемы во время получения средств на одной из автозаправок Львовщины. Злоумышленнику объявлено подозрение по статье 332 УК Украины - "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины". Досудебное расследование продолжается.

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