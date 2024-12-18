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Госпогранслужба (6141) граница (5146) река (107)

Тело украинца обнаружили в Тисе в 5 метрах от румынского берега, - Госпогранслужба. ФОТО

Пограничники достали из Тисы тело 39-летнего украинца.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

"Информацию об обнаружении в реке Тиса тела человека пограничники отдела "Тячев" Мукачевского отряда получили вчера от своих румынских коллег. Утопленником оказался 39-летний гражданин Украины из Киевской области", - говорится в сообщении.

У Тисі виявили тіло

Смотрите также: Собирались переплыть Тису без каких-либо плавсредств: Двое мужчин задержаны за 50 м до границы, - ГПСУ. ФОТО

Отмечается, что тело мужчины находилось в реке в 5 метрах от румынского берега, между населенными пунктами Бедевля (Украина) и Ремета (Румыния).

"Вероятно, что мужчина стал жертвой переправщиков, которые ради наживы за организацию незаконного пересечения границы военнообязанными лицами подвергают своих "клиентов" смертельной опасности", - отметили в ГПСУ.

Также сообщается, что с начала декабря 2024 года это уже второй случай обнаружения тела человека на речном участке границы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Гибель двух мужчин во время незаконного пересечения границы с Украиной: один в горах, второй в реке, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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Топ комментарии
+16
..соромно і гидко за кожен такий жлобсько-ідіотський випадок безглуздого "суіциду" сцикунів-уклоністів.. дівчата-українки гинуть на війні, а ці мАчі - топляться у "калюжах сечі"..
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18.12.2024 12:34
+15
Соромно за наших ухилянтів , які просто гинуть при втечі за бугор ,
а могли би стати героями і жити дальше ,
насолоджуваючсь життям !!
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18.12.2024 12:26
+12
Не хочуть жити в ''країні мріїї '' хрінпіду.
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18.12.2024 12:23
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Не хочуть жити в ''країні мріїї '' хрінпіду.
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18.12.2024 12:23 Ответить
Незнал румынский, вот и не приняли его местные. Только и всего.
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18.12.2024 15:31 Ответить
а до 24.02.22 хотів? тоді питань нема
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18.12.2024 12:40 Ответить
Валерій Кваша, ти кацапський троль чи зрадник України?
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18.12.2024 17:43 Ответить
не ухилився...
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18.12.2024 12:23 Ответить
Ухилився від замерзання в окопах, від борсання в багнюці роками. 5 хвилин помучився і готово.
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18.12.2024 14:20 Ответить
Кажуть - 30-45 - це найефективніша категорія...
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18.12.2024 12:23 Ответить
Соромно за наших ухилянтів , які просто гинуть при втечі за бугор ,
а могли би стати героями і жити дальше ,
насолоджуваючсь життям !!
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18.12.2024 12:26 Ответить
Побратими по гумовому човнику? А цей ,мабуть, випав у темряві..
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18.12.2024 13:09 Ответить
ну ти описав, у нас уже на живий коридор невиходять як воїна везуть, а про життя то взагалі фантастика, тільки для родини горе
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18.12.2024 13:38 Ответить
Всі гинуть при втечі?
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18.12.2024 14:22 Ответить
краще вже до в'язниці, ніж до армії.
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18.12.2024 15:13 Ответить
Якщо домовитися про "коридор" до Тиси, можна трупи вивозити як на конвеєрі. Ухилянт - і кінці в воду.
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18.12.2024 12:28 Ответить
Не паліть кантору
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18.12.2024 12:35 Ответить
Повірили в "хужєнєбудєт" в 2019, тепер ціною життя від цього втікають.
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18.12.2024 12:31 Ответить
..соромно і гидко за кожен такий жлобсько-ідіотський випадок безглуздого "суіциду" сцикунів-уклоністів.. дівчата-українки гинуть на війні, а ці мАчі - топляться у "калюжах сечі"..
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18.12.2024 12:34 Ответить
..також "зуб дайош"?..
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18.12.2024 12:40 Ответить
Я сцикло і пишаюсь цим.
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18.12.2024 15:15 Ответить
..анонімний інтернет - це все ж таки зручно..
- адже ваші подруги (хіба що страшні "як захарови", яким побуй - аби лише був попит на них, навіть заплатять, якщо шо..) ніколи про це не дізнаються.. насолоджуйтеся своїм мОчизмом..
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18.12.2024 15:45 Ответить
немає ніяких "подруг" і не було.
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18.12.2024 15:49 Ответить
..якось незручно вийшло.. але це дещо пояснює... як прихильник європейських свобод (якщо вони не принижують гідності Громадянина) не можу вас засуджувати - то ваша особиста справа.. тримайтеся... (але якось, десь, подалі)..
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18.12.2024 16:08 Ответить
Яких свобод? Свободи бути самотнім? Ну, якщо є така європейська свобода - то добре. Значить я європеєць.
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18.12.2024 16:10 Ответить
а був би криптовалютчиком, то сидів би з ранку до вечора в теплому кабаку серед сосонок-відеографинь, пососуючих просекко й горя не знав.
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18.12.2024 12:36 Ответить
Або сином Баканова
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18.12.2024 12:58 Ответить
Або сином лубінця.
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18.12.2024 13:08 Ответить
Достатньо бути сином няні дітей Найвеличнішого.
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18.12.2024 15:14 Ответить
Одразу видно за кого голосував у 2019-му.
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18.12.2024 12:40 Ответить
Парєнь к успєху шол. Нє фартануло.
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18.12.2024 12:40 Ответить
Не шов а плив.
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18.12.2024 13:09 Ответить
Пардон! Только после вас!
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18.12.2024 13:43 Ответить
А шо сі сталося?
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18.12.2024 12:49 Ответить
чому усі зебобики тікають із країни мрій зеленського?
==============
Здох ухилянт - да і куй з ним.
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18.12.2024 12:49 Ответить
Це ж як треба ненавидіти Україну,щоби навмисне топитись? Ну, безумовно, у цьому є позитив: не лише герої гинуть,а й генетичне лайно самоутилізується.
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18.12.2024 13:18 Ответить
О, треба Нобеля по фізіці вручити, лайно, а потонуло
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18.12.2024 13:33 Ответить
то як повістку отримаєш - одразу з балкону стрибай. Щоб потім твої останки не доводилось по всіх Карпатах шукати
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18.12.2024 16:30 Ответить
о, квартирник.
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18.12.2024 16:42 Ответить
А ти ТАМ був чи сам ухилянт і ухилянта захищаєш?
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18.12.2024 15:06 Ответить
догадайся з двух раз а потом схрди *****, клуон.
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18.12.2024 18:38 Ответить
та шо тут гадати, черговий тисоплав
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23.12.2024 12:27 Ответить
Розкажи брехун де воював
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23.12.2024 12:28 Ответить
спершу ти, я вже тут не раз писав
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24.12.2024 15:24 Ответить
А якщо побити людину до смерті і кинути тіло в тису - він автоматично рахується ухилянтом і ніхто нічого не розслідує?
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18.12.2024 14:27 Ответить
Gary Jeen, ты малый не дурак, и дурак - немалый.
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18.12.2024 18:33 Ответить
А міг би хоч якусь користь у війську країні принести...
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18.12.2024 15:52 Ответить
Жодного. У них мізків немає, але то зовсім інша історія.
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18.12.2024 19:26 Ответить
До чого довели "ефективні зелені менеджери" нашу Україну....
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18.12.2024 22:16 Ответить
 
 