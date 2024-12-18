Тело украинца обнаружили в Тисе в 5 метрах от румынского берега, - Госпогранслужба. ФОТО

Пограничники достали из Тисы тело 39-летнего украинца.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

"Информацию об обнаружении в реке Тиса тела человека пограничники отдела "Тячев" Мукачевского отряда получили вчера от своих румынских коллег. Утопленником оказался 39-летний гражданин Украины из Киевской области", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Собирались переплыть Тису без каких-либо плавсредств: Двое мужчин задержаны за 50 м до границы, - ГПСУ. ФОТО

Отмечается, что тело мужчины находилось в реке в 5 метрах от румынского берега, между населенными пунктами Бедевля (Украина) и Ремета (Румыния).

"Вероятно, что мужчина стал жертвой переправщиков, которые ради наживы за организацию незаконного пересечения границы военнообязанными лицами подвергают своих "клиентов" смертельной опасности", - отметили в ГПСУ.

Также сообщается, что с начала декабря 2024 года это уже второй случай обнаружения тела человека на речном участке границы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Гибель двух мужчин во время незаконного пересечения границы с Украиной: один в горах, второй в реке, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж