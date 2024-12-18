Тело украинца обнаружили в Тисе в 5 метрах от румынского берега, - Госпогранслужба. ФОТО
Пограничники достали из Тисы тело 39-летнего украинца.
Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.
"Информацию об обнаружении в реке Тиса тела человека пограничники отдела "Тячев" Мукачевского отряда получили вчера от своих румынских коллег. Утопленником оказался 39-летний гражданин Украины из Киевской области", - говорится в сообщении.
Отмечается, что тело мужчины находилось в реке в 5 метрах от румынского берега, между населенными пунктами Бедевля (Украина) и Ремета (Румыния).
"Вероятно, что мужчина стал жертвой переправщиков, которые ради наживы за организацию незаконного пересечения границы военнообязанными лицами подвергают своих "клиентов" смертельной опасности", - отметили в ГПСУ.
Также сообщается, что с начала декабря 2024 года это уже второй случай обнаружения тела человека на речном участке границы.
Пожалуйста, подождите...
а могли би стати героями і жити дальше ,
насолоджуваючсь життям !!
- адже ваші подруги (хіба що страшні "як захарови", яким побуй - аби лише був попит на них, навіть заплатять, якщо шо..) ніколи про це не дізнаються.. насолоджуйтеся своїм мОчизмом..
==============
Здох ухилянт - да і куй з ним.