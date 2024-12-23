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МВФ (3281) финансирование (1771) Шмыгаль Денис (2588)

Украина получила $1,1 млрд от МВФ, средства направят на финансирование критических расходов бюджета, - Шмыгаль

МВФ перерахував Україні черговий транш

Сегодня, 23 декабря 2024 года Украина получила 1,1 млрд долларов от МВФ.

Об этом сообщил в телеграм-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, это шестой транш по совместной программе в рамках Механизма расширенного финансирования EFF.

"Средства уже поступили на украинские счета. Их направим на финансирование критических расходов бюджета. В целом по этой программе Украина получила от МВФ уже 9,8 млрд долларов. Благодарны Международному валютному фонду за непоколебимую поддержку нашего государства в течение полномасштабной войны", - резюмирует Шмыгаль.

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Ранее сообщалось, что исполнительный совет Всемирного банка одобрил финансирование для Украины в размере 2,05 миллиарда долларов на программу политики развития (DPO).
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Топ комментарии
+11
Критичні видатки бюджету - це підвищення зарплатні чиновникам та депутатам?
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23.12.2024 11:24
+7
А ще поліцаям і тцкашникам, на яких ця влада тримається .
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23.12.2024 11:29
+6
А також пенсії прокурорам-інвалідам.
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23.12.2024 11:26
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О, буде що дерибарити
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23.12.2024 11:24 Ответить
Критичні видатки бюджету - це підвищення зарплатні чиновникам та депутатам?
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23.12.2024 11:24 Ответить
А також пенсії прокурорам-інвалідам.
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23.12.2024 11:26 Ответить
А ще поліцаям і тцкашникам, на яких ця влада тримається .
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23.12.2024 11:29 Ответить
Спец пенсії 120млрд грн. А розформовані суди залишили непрацюючих суддів.
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23.12.2024 13:05 Ответить
В управлінців критичні дні?
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23.12.2024 11:26 Ответить
Мабуть на асфальт
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23.12.2024 11:28 Ответить
Мабуть на є-марахвон та інші є-бануті є-ідеї, то ж саме критичне для є-влади.
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23.12.2024 11:38 Ответить
Критичні видатки бюджету це мільйонні зарплати керівникам непрацюючих аеропортів і мільйонам державних чиновників?
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23.12.2024 11:55 Ответить
"критичні видатки"? давайте вгадаю...? телемарахвон? вгадав?
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23.12.2024 12:50 Ответить
Та раздайте їх зубожилам та й все. Блюзнірство та популізм не повинні зупинятися.
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23.12.2024 12:53 Ответить
 
 