Украина получила $1,1 млрд от МВФ, средства направят на финансирование критических расходов бюджета, - Шмыгаль

Сегодня, 23 декабря 2024 года Украина получила 1,1 млрд долларов от МВФ.

Об этом сообщил в телеграм-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, это шестой транш по совместной программе в рамках Механизма расширенного финансирования EFF.

"Средства уже поступили на украинские счета. Их направим на финансирование критических расходов бюджета. В целом по этой программе Украина получила от МВФ уже 9,8 млрд долларов. Благодарны Международному валютному фонду за непоколебимую поддержку нашего государства в течение полномасштабной войны", - резюмирует Шмыгаль.

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Ранее сообщалось, что исполнительный совет Всемирного банка одобрил финансирование для Украины в размере 2,05 миллиарда долларов на программу политики развития (DPO).