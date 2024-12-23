ОПК Украины работает только на 40-60% из-за запрета экспорта и низких нормативов доходности, - "слуга народа" Янченко
Оборонно-промышленный комплекс Украины загружен лишь наполовину от своих возможностей.
Об этом заявила глава парламентской ВСК по вопросам защиты прав инвесторов Галина Янченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Украинский оборонно-промышленный комплекс (ОПК) функционирует на 40-60% своей максимальной мощности, хотя потенциал производства оценивается в $20 млрд ежегодно.
"Наш оборонно-промышленный комплекс имеет потенциал производить товаров на $20 млрд в год, но не производит по целому ряду причин и ограничений. Большинство украинских предприятий оборонно-промышленного комплекса загружены на 40-60% от своей максимальной мощности", - сообщила Янченко.
Среди главных проблем, сдерживающих отрасль, она выделила: "Средняя прибыль в оборонно-промышленной отрасли сейчас ограничена государством и составляет 5-7% в отрасли. Это ограничивает возможности компаниям активнее развиваться, модернизировать свое производство, вкладывать достаточно средств в R&D (research and development), то есть в развитие инноваций. Исключение составляют дроны и РЭБы - там у компаний заработок до 25%", - отметила Янченко.
Также она подчеркнула, что отмена запрета позволит расширить производство, уменьшить стоимость единицы продукции, а также сделает украинское оружие более доступным для ВСУ.
Пожалуйста, подождите...
Іншими словами - ти працюєш , але майже задарма ,, продукцію випускаєш , але від її реалізації нічого не маєш .
Знову ж таки - мова не про це . Не про працівників заводу .
Якщо у процесі виробництва наприклад - наїпнеться якийсь верстат , треба брати гроші і їхати купляти новий , а грошей на це нема - бо завод працював , але прибутку не отримав . Або майже не отримав ,, тому що оці 5-7 % це не можна назвати нормальним прибутком . Це курям на сміх .
Будь яке підприємство спочатку розраховує прибуток , а потім бере на себе замовлення .
Для прикладу - коли ти берешся за якусь роботу , ти перш за все цікавишся - що ти з цього матимеш , правда ж ?
Ти ж не кажеш замовнику - а давай я виконаю роботу , а тоді обговоримо мій гонорар . !
А ще гроші для виробництва зброї для ЗСУ .
Знову ж для прикладу ( образно ) - завод зробив 1 танк , витративши на його виробництво 1 млн грн ,, і продав його за кордон за 2 млн . Тепер у нього є гроші для виробництва вже 2х танків , 1 танка знову ж на експорт , і одного вже для ЗСУ .
Отак воно працює .
Все , досить . Адіос !
і не через якісь заборони, а тому, що просто
ПРАЦЮВАТИ НІКОМУ!
Якщо раніше розумно говорили, що "одного солдата на фронті забезпечує десять робітників у тилу",
то зараз "парадигма помінялися" і всіх гребують на "м'ясо".
Перевод всього на військові рейки, це не для нас.