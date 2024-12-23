ОПК Украины работает только на 40-60% из-за запрета экспорта и низких нормативов доходности, - "слуга народа" Янченко

Оборонно-промышленный комплекс Украины загружен лишь наполовину от своих возможностей.

Об этом заявила глава парламентской ВСК по вопросам защиты прав инвесторов Галина Янченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Украинский оборонно-промышленный комплекс (ОПК) функционирует на 40-60% своей максимальной мощности, хотя потенциал производства оценивается в $20 млрд ежегодно.

"Наш оборонно-промышленный комплекс имеет потенциал производить товаров на $20 млрд в год, но не производит по целому ряду причин и ограничений. Большинство украинских предприятий оборонно-промышленного комплекса загружены на 40-60% от своей максимальной мощности", - сообщила Янченко.

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Среди главных проблем, сдерживающих отрасль, она выделила: "Средняя прибыль в оборонно-промышленной отрасли сейчас ограничена государством и составляет 5-7% в отрасли. Это ограничивает возможности компаниям активнее развиваться, модернизировать свое производство, вкладывать достаточно средств в R&D (research and development), то есть в развитие инноваций. Исключение составляют дроны и РЭБы - там у компаний заработок до 25%", - отметила Янченко.

Также она подчеркнула, что отмена запрета позволит расширить производство, уменьшить стоимость единицы продукции, а также сделает украинское оружие более доступным для ВСУ.

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