РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9894 посетителя онлайн
Новости Война
1 708 33
ОПК (120) Янченко Галина (70)

ОПК Украины работает только на 40-60% из-за запрета экспорта и низких нормативов доходности, - "слуга народа" Янченко

ОПК України завантажений на 40-60% через обмеження

Оборонно-промышленный комплекс Украины загружен лишь наполовину от своих возможностей.

Об этом заявила глава парламентской ВСК по вопросам защиты прав инвесторов Галина Янченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Украинский оборонно-промышленный комплекс (ОПК) функционирует на 40-60% своей максимальной мощности, хотя потенциал производства оценивается в $20 млрд ежегодно.

"Наш оборонно-промышленный комплекс имеет потенциал производить товаров на $20 млрд в год, но не производит по целому ряду причин и ограничений. Большинство украинских предприятий оборонно-промышленного комплекса загружены на 40-60% от своей максимальной мощности", - сообщила Янченко.

Читайте также: Открытие экспорта вооружений позволит увеличить поступление валюты и укрепит гривню, - "слуга народа" Янченко

Среди главных проблем, сдерживающих отрасль, она выделила: "Средняя прибыль в оборонно-промышленной отрасли сейчас ограничена государством и составляет 5-7% в отрасли. Это ограничивает возможности компаниям активнее развиваться, модернизировать свое производство, вкладывать достаточно средств в R&D (research and development), то есть в развитие инноваций. Исключение составляют дроны и РЭБы - там у компаний заработок до 25%", - отметила Янченко.

Также она подчеркнула, что отмена запрета позволит расширить производство, уменьшить стоимость единицы продукции, а также сделает украинское оружие более доступным для ВСУ.

Читайте также: Украина недополучает $15 млрд из-за запрета экспорта украинского ОПК, - "слуга народа" Янченко
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+10
А тим часом в Міноборони розкрадають мільярди.
показать весь комментарий
23.12.2024 11:45
+9
Так возьмите прибыль госбанков и загрузите ВПК на 100% вместо вывода и разворовывание прибыли госбанков многомиллиардный прибыли!
показать весь комментарий
23.12.2024 11:46
+5
Квартиры в Дубайске покапают за прибыль государственных банков! Вместо производства мин и была!
показать весь комментарий
23.12.2024 11:50
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А тим часом в Міноборони розкрадають мільярди.
показать весь комментарий
23.12.2024 11:45 Ответить
Так возьмите прибыль госбанков и загрузите ВПК на 100% вместо вывода и разворовывание прибыли госбанков многомиллиардный прибыли!
показать весь комментарий
23.12.2024 11:46 Ответить
Квартиры в Дубайске покапают за прибыль государственных банков! Вместо производства мин и была!
показать весь комментарий
23.12.2024 11:50 Ответить
Мова не про це . Мова про те що підприємство не буде ефективно працювати якщо його прибуток складатиме жалюгідні 5-7% . Це мізер , який навіть не покриває потреби підприємства для його стабільної роботи , не кажучи вже про розвиток і модернізацію .
Іншими словами - ти працюєш , але майже задарма ,, продукцію випускаєш , але від її реалізації нічого не маєш .
показать весь комментарий
23.12.2024 12:49 Ответить
Кто не хочет працювать за зарплату пусть идут воюют за больные деньги!
показать весь комментарий
23.12.2024 12:51 Ответить
Так на заводі всі і так працюють - за зарплату .
Знову ж таки - мова не про це . Не про працівників заводу .
Якщо у процесі виробництва наприклад - наїпнеться якийсь верстат , треба брати гроші і їхати купляти новий , а грошей на це нема - бо завод працював , але прибутку не отримав . Або майже не отримав ,, тому що оці 5-7 % це не можна назвати нормальним прибутком . Це курям на сміх .
показать весь комментарий
23.12.2024 13:02 Ответить
Когда они будут загружены госзаказами в 3 смены, то и про регулировку прибыли можно будет поговорить, щас менеджеры госбанков себе выписывают миллиардные премии за отличное ничего не делание на работе в банке!
показать весь комментарий
23.12.2024 13:04 Ответить
. Е ні . Це так не працює .
Будь яке підприємство спочатку розраховує прибуток , а потім бере на себе замовлення .

Для прикладу - коли ти берешся за якусь роботу , ти перш за все цікавишся - що ти з цього матимеш , правда ж ?
Ти ж не кажеш замовнику - а давай я виконаю роботу , а тоді обговоримо мій гонорар . !
показать весь комментарий
23.12.2024 13:24 Ответить
Я имею ввиду про увеличение зарегулированной государством прибыли оборонных предприятий! (Такой вопрос может подниматься, но не экспорт когда нам самим воевать нечем)
показать весь комментарий
23.12.2024 13:28 Ответить
Справа в тому що якраз експорт і дає підприємствам необхідний високий прибуток .
А ще гроші для виробництва зброї для ЗСУ .
Знову ж для прикладу ( образно ) - завод зробив 1 танк , витративши на його виробництво 1 млн грн ,, і продав його за кордон за 2 млн . Тепер у нього є гроші для виробництва вже 2х танків , 1 танка знову ж на експорт , і одного вже для ЗСУ .
Отак воно працює .
показать весь комментарий
23.12.2024 13:44 Ответить
Нет такой математики как ты думаешь, прибыль не идёт на производство, прибыль владельцы себе на Мерседесы и проституток тратят, на рестораны, на Лондон, на Дубаи, на пляж, на айфон ты это понимаешь ты посмотри сколько дорогих автомобилей на дорогах каждый автомобиль стоит как БТР М113 в а полонй экипировкой и боеприпасом.
показать весь комментарий
23.12.2024 13:48 Ответить
Знов - за рибу гроші !! Я йому про одне - він мені про інше .
Все , досить . Адіос !
показать весь комментарий
23.12.2024 13:51 Ответить
За счёт прибыли госбанков можно загрузить на 100 всё ВПК, а на станки для производства оружия можно в госбанке льготный кредит оформить!
показать весь комментарий
23.12.2024 13:07 Ответить
Та до чого тут держбанки . ? Це лише одне з джерел для наповнення бюджету . Таких джерел десятки і сотні . Мова зовсім не про це , ну невже ти не розумієш ?
показать весь комментарий
23.12.2024 13:27 Ответить
Тебе сколько лет налоги идут в бюджет,а прибыль госбанков и вообще госпредприятий в бюджет не идёт она разворовывается менеджерами на Квартиры в Дубайске и в Маацкве! Осёл ты я про это говорю что прибыль у госбанков которые сейчас самые прибыльные предприятия в Украине должна быть изъята в 100% объеме и направлена на производство вооружения и боеприпасов для освобождения территорий!
показать весь комментарий
23.12.2024 13:31 Ответить
Та х.й з ними з тими банками !! Чого ти на них зациклився .? Я тобі пояснюю як працює бізнес , виробництво , завод ,, а він мені все - про банки і про банки . Знімись з ручника врешті ж .!!
показать весь комментарий
23.12.2024 13:49 Ответить
Ты инфузория туфелька по умственным способностям, у государственных банков есть несколько миллиардов долларов нераспределённый прибыли щас или на ВПК её забрать или её разворуют менеджеры которые потом уедут в Маями, а нас убьют Орки потому что мы не купили оружие на эти деньги - это народные деньги.
показать весь комментарий
23.12.2024 13:51 Ответить
. Ну ти ж і тормоз .
показать весь комментарий
23.12.2024 13:53 Ответить
Ты Максим не в курсе что такое прибыль? Щас наблюдательный совет Приватбанка и руководители разных отделов банка выпишут себе премию годовую по миллиарду гривен! И скажу а что мы хорошо работали и заслужили имеем право сколько хотим премию себе выписывать! А ты осел сидишь тут и квакаешь! А прибыл. Государственных банков разворовывается и всех госпредприятий разворовывается, а ты думал за какой шышь они Мерседесы себе покупают и пентхаусы и катеджы? Воруют государственные народные деньги обкрадывая нашу безопасность, а в конечном итоге забирая нашу жизнь потому что простым людям за это жизнь теперь нада отдать потому что танков, самолетов и снарядов нет! Все украли….
показать весь комментарий
23.12.2024 13:43 Ответить
міни будете продавати?
показать весь комментарий
23.12.2024 11:47 Ответить
Нет не только мины, излишки бронетехники, излишки БПЛА, излишки ТПРК, излишки снарядов 152, 155 калибра и так далее и тому подобное у нас всего излишки армию же снабжают волонтеры, а не ВПК и не госбанки с многомиллиардный прибылью это же госбанки а не банки которые ЗСУ должны спонсировать. Государственные значит ничьи значит можно разворовывать….
показать весь комментарий
23.12.2024 11:57 Ответить
Бреше як дихає, слуга. А мільярд долярів на асфальт в 2025 році не заважає? А утримання космічне жОПи з найвеличнійшим та простроченим не заважає? Продовжити ще, шо заважає?
показать весь комментарий
23.12.2024 11:56 Ответить
При Пороху зелені і ольгинські верещали про неможливість експорту зброї підприємствами під час бойових дій, а тут заспівали інакше...
показать весь комментарий
23.12.2024 11:58 Ответить
Насправді, він працює на 20%
і не через якісь заборони, а тому, що просто
ПРАЦЮВАТИ НІКОМУ!
Якщо раніше розумно говорили, що "одного солдата на фронті забезпечує десять робітників у тилу",
то зараз "парадигма помінялися" і всіх гребують на "м'ясо".
показать весь комментарий
23.12.2024 11:58 Ответить
Продавайте имущество множинных Громадян за рубежём это всеравно все на ворованные их бюджета деньги куплено! Упыри когда же вы уже нажретесь и свалите как Куницкий?
показать весь комментарий
23.12.2024 12:07 Ответить
За таке безголів'я під час війни розстрілювати треба всіляких камишиних, сметаніних, умерових, шмигалів та інших паскуд злодійських...
показать весь комментарий
23.12.2024 12:14 Ответить
Ты что иностранных граждан расстреливать нельзя!
показать весь комментарий
23.12.2024 12:17 Ответить
Наш оборонно-промисловий комплекс має потенціал виробляти товарів на $20 млрд на рік, але не виробляє через те.що "зелені вороги України" не дають українським виробникам зброї цих 20 лярдів
показать весь комментарий
23.12.2024 12:31 Ответить
Да и прибыль госбанков выводят в недвижку в Дубайске и Маацкве!
показать весь комментарий
23.12.2024 12:36 Ответить
Які можуть бути прибутковості під час війни?!
показать весь комментарий
23.12.2024 12:49 Ответить
Я вірно зрозумів, владі дешевше м'ясні штурми і подовше тягти "повномасштабне вторгнення"?
Перевод всього на військові рейки, це не для нас.
показать весь комментарий
23.12.2024 13:13 Ответить
Так Зеленський же каже що навіщо 18ти річних мобілізовувати коли зброї і 30ти річним не вистачає? Ви вже там у слузі якось визначтеся
показать весь комментарий
23.12.2024 14:23 Ответить
инновации - это, очевидно, про бракованные мины, а не про космические крейсеры. и если увеличить цену на 25% то, очевидно, цена уменьшится и доступность увеличится - так говорит трускавецкая школа экономики. можно еще выключить электрику населению и майнить биткоин там прибыль тоже обещают, может даже больше.
показать весь комментарий
23.12.2024 14:55 Ответить
 
 