Взрыв прогремел на заводе в российской Хакасии: есть погибшие и пострадавшие
В российской республике Хакасия прогремел взрыв на территории бывшего Абаканского опытно-механического завода.
Об этом сообщил губернатор Валентин Коновалов, передает Цензор.НЕТ.
Инцидент произошел из-за нарушения техники безопасности, сказал Коновалов.
В результате этого, по его словам, есть пострадавшие и погибшие.
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показать весь комментарий23.12.2024 12:04
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... каналізація, водопровід, газогони подарені ссср давно на росії прогнили - але посмешніку алкоголік ельцин не для того передав владу щоб той сантєхніком працював.