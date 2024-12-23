Взрыв прогремел на заводе в российской Хакасии: есть погибшие и пострадавшие

В российской республике Хакасия прогремел взрыв на территории бывшего Абаканского опытно-механического завода.

Об этом сообщил губернатор Валентин Коновалов, передает Цензор.НЕТ.

Инцидент произошел из-за нарушения техники безопасности, сказал Коновалов.

В результате этого, по его словам, есть пострадавшие и погибшие.

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