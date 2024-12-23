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Взрыв прогремел на заводе в российской Хакасии: есть погибшие и пострадавшие

Вибух пролунав на Абаканському дослідно-механічному заводі

В российской республике Хакасия прогремел взрыв на территории бывшего Абаканского опытно-механического завода.

Об этом сообщил губернатор Валентин Коновалов, передает Цензор.НЕТ.

Инцидент произошел из-за нарушения техники безопасности, сказал Коновалов.

В результате этого, по его словам, есть пострадавшие и погибшие.

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Вибух пролунав на Абаканському дослідно-механічному заводі
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Топ комментарии
+10
Кацапи не здатні нічого створити своїми руками. Напевно відтіля і велич
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23.12.2024 12:04
+8
Жаль, очень жаль, что мало погибших.
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23.12.2024 12:21
+7
+ сварочный аппарат
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23.12.2024 12:09
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Кацапи не здатні нічого створити своїми руками. Напевно відтіля і велич
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23.12.2024 12:04 Ответить
воєнні падаркі ссср навіть не можуть правильно експлуатувати...
... каналізація, водопровід, газогони подарені ссср давно на росії прогнили - але посмешніку алкоголік ельцин не для того передав владу щоб той сантєхніком працював.
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23.12.2024 12:24 Ответить
Сигарети і бояра мають більший потенціал ніж тротил.
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23.12.2024 12:06 Ответить
+ сварочный аппарат
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23.12.2024 12:09 Ответить
ДЛБЙБи в Кацапії не закінчуються... Служив у Росії колись. Поїхали на цегельний завод - треба було детальку виточить... А у них токарний станок був. Заходимо на територію. Дивимося - сидять двоє "трудяг" - відпочивають. Поряд стіна з цегли тягнеться - будують. Сидять на балоні з киснем. А спецовки" у них "засмальцьцьовані. Товариш їм каже: "Ребята! Вы-бы не "баловали"... Кислород с маслом может взрыв вызвать...". Пішли ми до токаря. Поки чекали - чуємо: "Ду-дух!!!" вибігли надвір. Стіна вже лежить. І два придурки з куряви вибираються. Рішили нас перевірить - набили рукавицю стару, тавотом, відкрили вентиль балона, сховалися за огорожею і на довгій дротині натягли на відкритий штуцер балона, рукавицю... Стоять, очима лупають. Один другому каже: "Ну, вот... Неделя работы - кату пад хвост... Теперь стену па новай класть надо будет...".
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23.12.2024 14:08 Ответить
Харкасия отхаркалась! 👍
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23.12.2024 12:21 Ответить
Жаль, очень жаль, что мало погибших.
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23.12.2024 12:21 Ответить
У СБУ та ГУРа длінниє рукі!
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23.12.2024 12:49 Ответить
Пичалька (с)
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23.12.2024 13:01 Ответить
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23.12.2024 19:55 Ответить
 
 