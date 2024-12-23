По меньшей мере, 14 "шахедов" за ночь зашли в Беларусь, поднимали очередную авиацию, - "Беларускі Гаюн". ИНФОГРАФИКА

С 22 на 23 декабря зафиксировано не менее 14 заходов российских дронов-камикадзе типа "шахед" в Беларусь из Украины и РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".

"Первый заход в 18:55, когда один дрон залетел на Лоев. Дальнейшие заходы зафиксированы в: 20:17, 20:19, 20:47 (2 шахеды), 22:02, 23:00, 01:00, 01:08, 01:29, 01:30, 01:40, 01:44 и 02:38", - говорится в сообщении.

За ночь, по меньшей мере, 3 БПЛА залетели из Брянской области РФ через поселок Галоэ, курсом на Тереховку/Гомель. Первый "шахед" непосредственно из РФ в Беларусь залетел около 22:02, развернулся над Беларусью и полетел через "три сестры" в Украину. Кроме того, ночью "шахеды" заходили вглубь страны в направлениях Мозыря и Хойника.

Дежурная авиация ВВС РБ поднималась и летала с 19:20 до 20:20.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За сутки на территорию Беларуси залетело, по меньшей мере, 6 "шахедов", - "Беларускі Гаюн"