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Беларусь (7771) Шахед (569)

По меньшей мере, 14 "шахедов" за ночь зашли в Беларусь, поднимали очередную авиацию, - "Беларускі Гаюн". ИНФОГРАФИКА

С 22 на 23 декабря зафиксировано не менее 14 заходов российских дронов-камикадзе типа "шахед" в Беларусь из Украины и РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".

"Первый заход в 18:55, когда один дрон залетел на Лоев. Дальнейшие заходы зафиксированы в: 20:17, 20:19, 20:47 (2 шахеды), 22:02, 23:00, 01:00, 01:08, 01:29, 01:30, 01:40, 01:44 и 02:38", - говорится в сообщении.

Карта шахедів у Білорусі

За ночь, по меньшей мере, 3 БПЛА залетели из Брянской области РФ через поселок Галоэ, курсом на Тереховку/Гомель. Первый "шахед" непосредственно из РФ в Беларусь залетел около 22:02, развернулся над Беларусью и полетел через "три сестры" в Украину. Кроме того, ночью "шахеды" заходили вглубь страны в направлениях Мозыря и Хойника.

Дежурная авиация ВВС РБ поднималась и летала с 19:20 до 20:20.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За сутки на территорию Беларуси залетело, по меньшей мере, 6 "шахедов", - "Беларускі Гаюн"
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Жаль только, что они не взрываются, пусть бы картофельный диктатор почувствовал своим седалищем, что такое война.
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23.12.2024 12:31 Ответить
І що, хоч одного збили? Бульба ж грозився..
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23.12.2024 12:33 Ответить
рф заборонила пюреру їх збивати, бо вони над білорусієй ловлять справжній сигнал і знов повертають курсом на Україну.
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23.12.2024 12:50 Ответить
Мабуть за бояришником посилали
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23.12.2024 12:35 Ответить
Так, залетіли, і куди поділись!? Вони вибухають самі, чи їх збиває ППО, чи були прильоти у якісь цілі? Нічого не повідомляється про це. Шахеди доволі гучні та роблять багато лиха. Нещодавно один ******** недалеко від мене, то у мене будинок підстрибнув та ми разом з ним.
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23.12.2024 12:47 Ответить
вони над білорусієй ловлять справжній сигнал і знов повертають курсом на Україну. Потім їх знову спуфлять, і вони знов повертають на бєларусію... і так і літають поки не закінчиться паливо або у нас не зіб'ють.
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23.12.2024 12:53 Ответить
Дякую, що пояснили. То це і є ті «локаційно втрачені» ?
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23.12.2024 13:14 Ответить
ну так, бо вони десь у глубєнях приземлюються, і зникають з екранів радарів.
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23.12.2024 13:21 Ответить
Це коли збираєшся все життя воювати з НАТО, а авіацію по тривозі тільки на кацапсько-іранські шахеди піднімаєш
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23.12.2024 13:30 Ответить
 
 