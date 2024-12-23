Российские захватчики применяют малые пехотные группы на Харьковщине, - ОТГ "Харків"

В Харьковской области российские войска применяют малые пехотные группы, чтобы подобраться к позициям украинских защитников.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона заявил спикер ОТГ "Харків" Евгений Романов.

В основном, оккупанты пытаются подбираться к позициям украинских защитников, используя малые пехотные группы. Это делается ночью или под прикрытием дождя, снега или тумана. Колоннами они давно не движутся. Иногда происходят механизированные штурмы, но эта техника вовремя обнаруживается и уничтожается еще на дальних рубежах", - сказал Романов.

Он также рассказал о применении оккупантами бывших заключенных и срочников.

"Враг учится, где можно использовать бывших заключенных, солдат срочной службы или неопытных бойцов. Они их пускают вперед в так называемые мясные штурмы, и если имеют где-то определенный успех, то тогда уже в бой вступают более опытные россияне. Такая у них тактика", - сказал спикер.

Напомним, военные сообщили, что за прошедшие сутки враг активизировался на Лиманском направлении. Также боевые столкновения зафиксированы на Харьковском, Купянском, Сиверском, Покровском, Кураховском и Времевском направлениях.

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