Оккупанты усиливают атаки на Черниговщину: за неделю произошло 86 обстрелов, - ОВА

Российская армия увеличивает количество ударов по Черниговской области, за прошедшую неделю зафиксировано 86 обстрелов.

Об этом сообщил председатель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в течение прошлой недели в 26 населенных пунктах области прогремело 207 взрывов.

В частности, россияне нанесли 29 авиаударов, из которых 25 взрывов - из-за применения ударных FPV-дронов.

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"К сожалению, есть погибшие. Двое. Гражданский мужчина и правоохранитель. Также ранен несовершеннолетний юноша", - отметил глава ОВА.

Кроме того, в результате вражеских обстрелов есть разрушения. Повреждены частные дома, хозяйственные постройки, складские помещения, ангар и админздание.

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