Оккупанты усиливают атаки на Черниговщину: за неделю произошло 86 обстрелов, - ОВА
Российская армия увеличивает количество ударов по Черниговской области, за прошедшую неделю зафиксировано 86 обстрелов.
Об этом сообщил председатель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, в течение прошлой недели в 26 населенных пунктах области прогремело 207 взрывов.
В частности, россияне нанесли 29 авиаударов, из которых 25 взрывов - из-за применения ударных FPV-дронов.
"К сожалению, есть погибшие. Двое. Гражданский мужчина и правоохранитель. Также ранен несовершеннолетний юноша", - отметил глава ОВА.
Кроме того, в результате вражеских обстрелов есть разрушения. Повреждены частные дома, хозяйственные постройки, складские помещения, ангар и админздание.
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а вот теперь скажите мне пожалуйста, неужели за 3 года полномасштабки, учитывая как руснявые всякий мусор пускают в наше воздушное пространство особенно последние 3 месяца, нельзя было сделать тревогу по районам?
зачем тревога в Чернигове, если мопеды пролетают в районе Прилук и наоборот?
если 1 мопед крутится на пересечении Киевской, Черниговской, Черкасской и Полтавской областей - нахера вы держите тревогу сразу в 4 областях?
сделали тревогу такой какая она есть (с закрытыми учреждениями и так далее) - будьте добры адаптируйтесь и меняйте ваши "протоколы" и "правила"
это если что не только к ПС, это ответственность тех, кто за эти тревоги отвечает, то есть ДСНС
в чем проблема? или как обычно: плевать, и так сойдет?»
Вже ж обіцяно було тисячу разів, що тривоги будуть по районах, що все обладнання для цього є і ніщо не заважає запровадженню давати тривогу вчасно і саме там де дійсно є загроза.
Шановні ППО, ми вдячні вам за наш захист. Беззаперечно ви найкращі! Сподіваюсь і з сигналами тривог все встане на свої місця.