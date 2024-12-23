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Оккупанты усиливают атаки на Черниговщину: за неделю произошло 86 обстрелов, - ОВА

Обстріли Чернігівщини за тиждень

Российская армия увеличивает количество ударов по Черниговской области, за прошедшую неделю зафиксировано 86 обстрелов.

Об этом сообщил председатель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в течение прошлой недели в 26 населенных пунктах области прогремело 207 взрывов.

В частности, россияне нанесли 29 авиаударов, из которых 25 взрывов - из-за применения ударных FPV-дронов.

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"К сожалению, есть погибшие. Двое. Гражданский мужчина и правоохранитель. Также ранен несовершеннолетний юноша", - отметил глава ОВА.

Кроме того, в результате вражеских обстрелов есть разрушения. Повреждены частные дома, хозяйственные постройки, складские помещения, ангар и админздание.

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Дуже правильно нарисав Миколаївський Ваньок: «

а вот теперь скажите мне пожалуйста, неужели за 3 года полномасштабки, учитывая как руснявые всякий мусор пускают в наше воздушное пространство особенно последние 3 месяца, нельзя было сделать тревогу по районам?

зачем тревога в Чернигове, если мопеды пролетают в районе Прилук и наоборот?

если 1 мопед крутится на пересечении Киевской, Черниговской, Черкасской и Полтавской областей - нахера вы держите тревогу сразу в 4 областях?

сделали тревогу такой какая она есть (с закрытыми учреждениями и так далее) - будьте добры адаптируйтесь и меняйте ваши "протоколы" и "правила"

это если что не только к ПС, это ответственность тех, кто за эти тревоги отвечает, то есть ДСНС

в чем проблема? или как обычно: плевать, и так сойдет?»

Вже ж обіцяно було тисячу разів, що тривоги будуть по районах, що все обладнання для цього є і ніщо не заважає запровадженню давати тривогу вчасно і саме там де дійсно є загроза.

Шановні ППО, ми вдячні вам за наш захист. Беззаперечно ви найкращі! Сподіваюсь і з сигналами тривог все встане на свої місця.
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23.12.2024 13:30 Ответить
 
 