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Рада готовит законопроект о разрешении студентам иностранных вузов свободно выезжать из Украины, - "слуга народа" Горбенко

Виїзд за кордон для студентів

Рада готовит законопроект, который позволит студентам иностранных высших учебных заведений свободно выезжать за пределы Украины.

Об этом сообщил заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам прав человека, народный депутат от "Слуги народа" Руслан Горбенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Мы готовим законопроект, который предоставит возможность молодым людям, которые учатся за рубежом, свободно въезжать и выезжать за пределы Украины", - сказал он.

По словам парламентария, речь идет о лицах в возрасте от 18 до 24 лет, которые являются студентами иностранных вузов дневной формы обучения.

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"Мы должны дать этой категории граждан право беспрепятственно выезжать и возвращаться в Украину для обновления документов, виз или военно-учетных данных. Это нужно также для сохранения связей молодежи с Родиной и родными, проживающими в Украине", - отметил Горбенко.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что студенты, аспиранты и докторанты не смогут до конца декабря оформить онлайн-отсрочку в "Резерв+".
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Топ комментарии
+12
свої для своїх зелених діточок готують
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23.12.2024 13:49
+8
Не думаю, що діти звичайних громадян України навчаються за кодоном. Вважаю, це вони роблять для себе коханих і для своїх дітей.
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23.12.2024 13:53
+7
тепер буде такса 10-15 тис зелених щоб стати іноземним студентом
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23.12.2024 13:50
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свої для своїх зелених діточок готують
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23.12.2024 13:49 Ответить
"зелені діточки" закордоном ще до початку війни
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23.12.2024 13:51 Ответить
тепер буде такса 10-15 тис зелених щоб стати іноземним студентом
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23.12.2024 13:50 Ответить
Це означає, що можна змонтувати вудочки?
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23.12.2024 13:50 Ответить
Може краще розблокувати ракетні програми окремим законопроектом, заблоковані зеленським в серпні 2019. Тоді значно швидще всі зможуть знову користуватися безвізом.
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23.12.2024 13:52 Ответить
Так це не треба було забороняти в 2022 році. Бо були ж випадки - приїхали студенти у лютому до батьків і після нападу кцпні не змогли повернутися на навчання.
Вони ж і так не підпадають під мобілізацію!
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23.12.2024 13:52 Ответить
кцпня у 2014 напала
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23.12.2024 13:54 Ответить
Це само собою, але з 2014 по 2022 студентам іноземних вузів ніхто не забороняв виїзд (як і українцям загалом)...
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23.12.2024 14:16 Ответить
Не думаю, що діти звичайних громадян України навчаються за кодоном. Вважаю, це вони роблять для себе коханих і для своїх дітей.
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23.12.2024 13:53 Ответить
Діти звичайних громадян навчаються, але можливо не настільки масово. Знаю випадки, коли батьки-заробітчани забирали дітей на навчання в Польщу/Чехію
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23.12.2024 13:56 Ответить
Ну да, є таке. Але навіщо їм їхати в Україну, коли вся родина за кордоном? Навряд чи вони повернуться в Україну взагалі.
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23.12.2024 14:00 Ответить
Плюс, представники середнього класу також нерідко відправляли дітей за кордон, бо в деяких польських вузах навчання за контрактом дешевше, ніж в Україні, а його якість вища!
Ну і є невеликий прошарок обдарованих дітей, які здали іспити і безкоштовно навчаються за кордоном...
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23.12.2024 14:18 Ответить
Скільки того середнього класу?
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23.12.2024 15:05 Ответить
Болгари навчаються в вишах Болгарії, не виключено що навіть безкоштовно там діє державна програма допомоги і скоріш за все вони сюди вже більше не повернуться...за румун, угорців та поляків не скажу бо не знаю.
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23.12.2024 17:00 Ответить
З картою поляка у Польщі якісь пільги є - точно знаю, бо є знайомі
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23.12.2024 17:23 Ответить
Це тому що в тебе немає дітей-хлопчиків віком 15-17 років. Всі знайомі, в кого такі діти не те, щоб у виш, у школу на 10-11 клас закордон відправили. Тому що бояться, що вік заборони виїзду до 16-ти років опустять. І це звичайні люди, працюючі в звичайних організаціях с середніми зарплатнями. Це тільки так здається, що закордоном тільки мажори вчаться.
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23.12.2024 14:39 Ответить
звичайно мажори
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23.12.2024 15:06 Ответить
А скількох вже відрахували через наш дебілізм з закритими кордонами?
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23.12.2024 13:56 Ответить
Крысы потихоньку сваливают с Украины. А за что беднякам воевать? За свое рабство?
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23.12.2024 14:09 Ответить
некриса вчи мову а краще згинь на ерефію
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23.12.2024 15:39 Ответить
Так а какие проблемы пусть достают свой второй паспорт и едут! А Украинский пусть отдадут обратно в паспортный стол!
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23.12.2024 14:12 Ответить
Спочатку мову нормальну вивчи, а потім вказуй іншим, який паспорт обирати!
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23.12.2024 14:19 Ответить
Москалику, ану брись звідси!
Господи, ти навіть своєю собачою з помилками пишеш.... Цікаво, що у тебе за утворення таке, що ти такий вумний?
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23.12.2024 14:24 Ответить
Такое можно сделать, но родители этих студентов должны находиться в окопах и блиндажах или на восстановлении после ранения на фронте!
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23.12.2024 14:16 Ответить
Правильно, синочки і доці господарів життя не повинні відчувати дискомфорт. А для решти - мобілізація, закриті кордони і війна до останнього кацапа.
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23.12.2024 14:23 Ответить
та відкрийте вже кордони. нехай всі виїджають. залишаться одні діди та баби. І настане мир- Україна з мапи миру зникне. Цього наші депутати і прагнуть.
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23.12.2024 14:57 Ответить
А типу зараз норм жити у лайтовій версії КНДР? Де ти ніхто і звати тебе ніяк, все що ти можеш це платити якісь нереальні податки які йдуть у кармани владі і дивитись як ціни на все розтвтб у геометричній прогресії, тобі розказують що у Європі так само, але бляха ні, бо якщо порівняти ціни то в Європі вже менше !!! а влада і їх родичі себе норм почувають, мутять бабло і їздять закордон відпочивати. То в мене питання, в чому сенс життя в цій країні ? Хай відкривають кордони і роблять тут що хочуть.
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23.12.2024 16:12 Ответить
Если эта норма будет действовать, только для тех кто закончил школу и сразу хочет поступить в универ за границей, это очень хорошо, но если эта норма будет действовать для всех желающих 25+ и выше, то тут уже явная схема, и это будет кормушка, для компаний которые будут готовить документы для "абируриентов".
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23.12.2024 19:51 Ответить
 
 