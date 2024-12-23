Рада готовит законопроект о разрешении студентам иностранных вузов свободно выезжать из Украины, - "слуга народа" Горбенко

Рада готовит законопроект, который позволит студентам иностранных высших учебных заведений свободно выезжать за пределы Украины.

Об этом сообщил заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам прав человека, народный депутат от "Слуги народа" Руслан Горбенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Мы готовим законопроект, который предоставит возможность молодым людям, которые учатся за рубежом, свободно въезжать и выезжать за пределы Украины", - сказал он.

По словам парламентария, речь идет о лицах в возрасте от 18 до 24 лет, которые являются студентами иностранных вузов дневной формы обучения.

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"Мы должны дать этой категории граждан право беспрепятственно выезжать и возвращаться в Украину для обновления документов, виз или военно-учетных данных. Это нужно также для сохранения связей молодежи с Родиной и родными, проживающими в Украине", - отметил Горбенко.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что студенты, аспиранты и докторанты не смогут до конца декабря оформить онлайн-отсрочку в "Резерв+".